Quy luật tài chính của nhóm 1% dân số: Chấp nhận sự tĩnh lặng và kiểm soát chặt chẽ nhu cầu tiêu dùng

Sẵn sàng đối mặt với sự tĩnh lặng và kiên trì vượt qua nghịch cảnh

Quá trình tích lũy tài sản luôn đi kèm với sự tĩnh lặng và tách biệt khỏi những ồn ào xung quanh. Phim tài liệu về tỷ phú Warren Buffett ghi nhận trong thời gian học đại học, khi các sinh viên khác cuốn vào các hoạt động xã hội, ông chọn cách ở lại thư viện để nghiên cứu sách đầu tư tài chính. Ngay cả khi đã trở thành một nhà quản lý quỹ nổi tiếng, ông vẫn giữ thói quen làm việc độc lập trong văn phòng. Việc rời bỏ trung tâm New York náo nhiệt để trở về thị trấn Omaha xa xôi giúp Warren Buffett tránh được những cuộc viếng thăm không cần thiết. Thói quen đọc báo cáo tài chính và duy trì việc học tập suốt đời trong sự tĩnh lặng chính là nguyên tắc tạo nên khối tài sản khổng lồ của ông.

Không chỉ trong lĩnh vực đầu tư tài chính, sự tĩnh lặng cũng tạo ra thành công vượt trội trong các ngành nghề khác. Nữ nhà văn A Nại, người đứng sau thành công của nhiều tác phẩm truyền hình chuyển thể nổi tiếng, đã dành 19 năm làm việc mà không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn hay tổ chức sự kiện ký tặng nào. Việc tập trung tối đa vào công việc chuyên môn tại nhà giúp bà xây dựng được lượng độc giả trung thành lớn và thu về khoản tiền bản quyền gia tăng liên tục qua từng năm.

Cùng với sự tĩnh lặng, khả năng chịu đựng nghịch cảnh là yếu tố bắt buộc trên con đường xây dựng sự nghiệp. Doanh nhân Yu Donglai, người sáng lập chuỗi siêu thị Pang Dong Lai, từng gánh khoản nợ 300.000 NDT trong những ngày đầu khởi nghiệp do bị lừa gạt. Khi vừa khôi phục được tình hình kinh doanh, một trận hỏa hoạn năm 1998 tiếp tục thiêu rụi toàn bộ cơ ngơi của ông. Thay vì bỏ cuộc, ông quyết định xây dựng lại cơ sở mới tại Hứa Xương. Bằng chiến lược cung cấp sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý, chuỗi siêu thị của ông đã nhanh chóng mở rộng quy mô lên hơn 30 cửa hàng, cho thấy những khó khăn phải gánh chịu trên thương trường luôn tỷ lệ thuận với thành quả đạt được.

Kiểm soát nhu cầu tiêu dùng để tích lũy nguồn vốn tái đầu tư

Việc quản lý tài chính cá nhân không chỉ dừng lại ở khả năng tạo ra thu nhập mà còn phụ thuộc vào kỹ năng giữ tiền. Nhiều cá nhân thất bại trong việc làm giàu do nhanh chóng nâng cao mức sống ngay khi có nguồn thu. Ngược lại, những người có tư duy tài chính nhạy bén luôn biết cách trì hoãn sự hài lòng. Một doanh nhân khởi nghiệp từ nghề bán trái cây và báo giấy đã tiết kiệm từng đồng lợi nhuận nhỏ để làm vốn. Dù sau này sở hữu hệ thống cửa hàng đồ gia dụng, ông vẫn duy trì lối sống bình dân với phương tiện di chuyển cũ. Sự chắt bóp này giúp ông có đủ nguồn lực tài chính để mở rộng chuỗi thương hiệu khi thị trường xuất hiện cơ hội phát triển.

Tiết kiệm chính là bước đi đầu tiên để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc trước khi tiến tới các quyết định đầu tư sinh lời. Cố gắng kiềm chế ham muốn tiêu dùng sẽ tạo ra một quỹ dự phòng an toàn, cung cấp nguồn vốn khởi nghiệp quan trọng trong những giai đoạn quyết định. Cô gái trẻ Liu Ran tại Thượng Hải là một ví dụ điển hình cho lối sống tiêu dùng thấp để tái đầu tư vào năng lực bản thân. Cô chọn cách mua sắm hàng giảm giá và tối ưu hóa chi phí ăn uống hằng ngày để dồn tiền theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Khi thị trường lao động chung suy thoái, tấm bằng này đã giúp cô được một công ty tư vấn tuyển dụng săn đón với mức lương vượt trội.

Tỷ phú Charlie Munger từng khẳng định cách chắc chắn nhất để có được điều mình muốn là bản thân phải nỗ lực để xứng đáng với nó. Việc chạy theo những nhu cầu tiêu dùng xa xỉ tức thời sẽ làm cạn kiệt các nguồn lực tài chính, đẩy con người ra xa khỏi sự tự do tiền bạc. Thay vào đó, kỷ luật kiểm soát mong muốn mua sắm sẽ giúp cá nhân làm chủ được đồng tiền. Sự giàu có luôn đòi hỏi một quá trình tích lũy gian nan, và những ai chấp nhận trả mức giá này bằng sự nỗ lực bền bỉ sẽ thu về những phần thưởng tài chính xứng đáng nhất.