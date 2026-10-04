Quỹ khuyến xã Lạc Đạo (Hưng Yên) trao thưởng hơn 130 triệu đồng cho học sinh, giáo viên tiêu biểu

Quỹ khuyến học xã Lạc Đạo trao thưởng hơn 130 triệu đồng cho học sinh, giáo viên tiêu biểu.

Hội nghị là dịp tôn vinh những tấm gương học sinh xuất sắc, ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự học và học tập suốt đời trong cộng đồng.

Quỹ Khuyến học xã Lạc Đạo khen thưởng, động viên 364 học sinh và 23 giáo viên có thành tích tiêu biểu

Trong đợt tuyên dương này, Quỹ Khuyến học xã Lạc Đạo đã dành 130,44 triệu đồng để khen thưởng, động viên 364 học sinh và 23 giáo viên có thành tích tiêu biểu.

Trong đó, 48 học sinh trúng tuyển đại học đạt từ 24 điểm trở lên được tặng quà với tổng trị giá 48 triệu đồng; 9 học sinh trúng tuyển đại học có thành tích đặc biệt xuất sắc, đạt từ 27,25 điểm trở lên được khen thưởng 6,84 triệu đồng.

Đối với thành tích học sinh giỏi, xã tuyên dương 31 học sinh đạt giải cấp tỉnh và 23 giáo viên có học sinh đạt giải cấp tỉnh, với tổng số tiền khen thưởng 20,4 triệu đồng.

Bên cạnh việc biểu dương những thành tích nổi bật, Quỹ Khuyến học xã Lạc Đạo còn dành 55,2 triệu đồng tặng quà, động viên 276 học sinh trúng tuyển đại học thuộc nhóm điểm dưới 24 điểm khích lệ các em trên bước đường lập thân, lập nghiệp.

Học sinh có thành tích tiêu biểu của xã Lạc Đạo được biểu dương, khen thưởng.

Mỗi phần thưởng được trao là sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với nỗ lực của thầy và trò; vừa là sự động lực to lớn tiếp lửa cho khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Lạc Đạo.

Thúc đẩy văn hóa đọc và học tập suốt đời trong kỷ nguyên số

Cũng tại hội nghị, xã Lạc Đạo phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, góp phần lan tỏa thông điệp học tập không chỉ diễn ra trong nhà trường mà là nhu cầu thường xuyên của mỗi người trong suốt cuộc đời.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống xã hội, việc xây dựng tinh thần chủ động học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới càng trở nên cần thiết.

Từ nền tảng mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng, phong trào học tập suốt đời sẽ tạo nền tảng để xây dựng những công dân học tập, tiến tới xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Những "hạt giống" hiếu học được vun trồng hôm nay chính là tiền đề vững chắc góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo dục toàn diện của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới.