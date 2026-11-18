Ra mắt Quỹ Khuyến tài Đất Mũi. Ảnh: QM.

Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, nơi có biết bao học sinh, sinh viên giàu ý chí, có tài năng, năng khiếu nổi trội nhưng còn nhiều khó khăn, rất cần một điểm tựa để đi xa hơn trên con đường học tập, nghiên cứu và cống hiến.

Với khát vọng phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 4085 cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến tài Đất Mũi.

Đây là quỹ xã hội, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 03/2026 của Chính phủ.

Các khoản tài trợ vào quỹ sẽ được sử dụng vào mục đích tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục, có thành tích học tập xuất sắc, có năng khiếu nổi trội, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ toàn phần hoặc một phần kinh phí, liên tục, lâu dài.

Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; khen thưởng học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế.

Tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của học sinh, sinh viên, nhà khoa học trẻ của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa các đơn vị đồng hành Quỹ Khuyến tài Đất Mũi.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: "Đầu tư cho nhân tài là đầu tư cho tương lai. Mỗi đồng tài trợ của tổ chức xã hội, nhà hảo tâm hôm nay sẽ là một suất học bổng, một giải thưởng, một công trình nghiên cứu - là hành trang để tài năng trẻ Đất Mũi vươn lên, đồng thời tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chính cộng đồng doanh nghiệp trong tương lai".

Trên tinh thần đó, người đứng đầu UBND tỉnh kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tùy theo điều kiện, khả năng cùng đồng hành, đóng góp tự nguyện để Quỹ ngày càng phát triển.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ Khuyến tài Đất Mũi đã tiếp nhận tổng nguồn lực hơn 73 tỷ đồng. Trong đó, 20 tỷ đồng do Ban sáng lập đóng góp và 53 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp cùng sự vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.