Quỹ Khuyến học Ước mơ lớn vinh danh 286 tập thể, cá nhân tiêu biểu

Quỹ Khuyến học Ước mơ lớn được thành lập tháng 3/2019, nằm trong mô hình Khuyến học mới triển khai tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong trước đây. Qua 7 năm hoạt động, mô hình từng bước phát huy hiệu quả, góp phần lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài, trở thành điểm sáng của thành phố Bắc Ninh, đặc biệt tại địa bàn phường Yên Phong.

Lãnh đạo phường Yên Phong vinh danh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Với sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội, đến nay, Quỹ có số dư 3,6 tỷ đồng. Nguồn quỹ được duy trì, phát triển nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động và đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Tại buổi lễ, 286 tập thể, cá nhân được vinh danh gồm các gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu; học sinh, sinh viên xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đầu vào và tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2026; những người đạt học vị thạc sĩ, tiến sĩ; học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các tập thể, cá nhân tích cực đóng góp xây dựng quỹ. Hoạt động vinh danh không chỉ kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu mà còn góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học, ý thức tự học, học tập suốt đời trong cộng đồng, tạo động lực để các gia đình, dòng họ và mỗi người dân tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi xã Đông Tiến sáp nhập vào xã Yên Phong, nay là phường Yên Phong, mô hình Khuyến học mới tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, từng bước được triển khai và nhân rộng. Qua đó, phong trào khuyến học, khuyến tài hướng tới phát triển sâu rộng, toàn diện, góp phần xây dựng cụm dân cư Đông Tiến và phường Yên Phong trở thành những địa chỉ tiêu biểu trong xây dựng xã hội học tập của thành phố Bắc Ninh.