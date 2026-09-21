Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hoà trao hơn 2,2 tỷ đồng học bổng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ. Ảnh: Cổng TTĐT Khánh Hòa

Khánh Hòa tiếp sức học sinh nghèo, lan tỏa phong trào học tập suốt đời

Qua 18 năm hình thành và phát triển, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa đã liên tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ đông đảo tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Nguồn lực xã hội hóa này đã kịp thời tiếp sức, giúp hàng ngàn học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên, đồng thời khích lệ tinh thần thi đua học tập, rèn luyện trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Hội Khuyến học tỉnh và Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, các phần thưởng và suất học bổng vừa mang giá trị vật chất vừa là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của xã hội đối với sự nghiệp "trồng người".

Đại biểu tham dựLễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam, tôn vinh các nhà tài trợ và trao thưởng, học bổng đợt II năm 2026. Ảnh: Cổng TTĐT Khánh Hòa

Ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa trong suốt thời gian qua.

Để nâng cao hiệu quả công tác khuyến học trong giai đoạn mới, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội Khuyến học tỉnh và Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa; đảm bảo xét chọn đúng đối tượng và phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương nhằm lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập.

Dịp này, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa đã tôn vinh 11 đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp tích cực cho quỹ, trong số này, Quỹ Khuyến học Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng.

Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa trao 1.654 suất thưởng và học bổng đợt II năm 2026 cho tân sinh viên, học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Cổng TTĐT Khánh Hòa

Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa trao 1.654 suất thưởng và học bổng đợt II năm 2026

Tại chương trình, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa đã trao 1.654 suất thưởng và học bổng đợt II năm 2026 với tổng kinh phí hơn 2,234 tỷ đồng cho giáo viên, tân sinh viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, trao 1.043 suất tại phường Nha Trang, 575 suất tại phường Phan Rang và 36 suất học bổng "Tiếp sức đến trường".