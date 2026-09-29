Quỹ 'Không vàng mã' chùa Liên Hoa trao 250 phần quà đến người dân khó khăn

Các phần quà thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống

Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như mì, gạo, tập học sinh, bánh và 200.000 đồng tiền mặt, góp phần giúp người dân giảm bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống.

Theo Hòa thượng Thích Duy Trấn, kinh phí thực hiện chương trình được trích từ Quỹ "Không đốt vàng mã" của chùa Liên Hoa. Thay vì sử dụng nguồn kinh phí này cho việc đốt vàng mã, nhà chùa kêu gọi Phật tử và người dân địa phương dành để mua nhu yếu phẩm, hỗ trợ trực tiếp cho học sinh và những người đang gặp khó khăn.

Nguồn kinh phí từ Quỹ "Không đốt vàng mã" của Chùa Liên Hoa được chuyển hóa thành hoạt động an sinh xã hội

"Việc làm này xuất phát từ mong muốn nguồn lực của Phật tử được sử dụng thiết thực, hướng đến những nhu cầu cụ thể của người dân. Những phần quà tuy có giá trị vật chất không lớn so với nhu cầu cuộc sống, nhưng chứa đựng sự sẻ chia, động viên tinh thần, giúp bà con cảm nhận được sự đồng hành của cộng đồng", Hòa thượng Thích Duy Trấn cho biết.