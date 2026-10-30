Quỹ khen thưởng của Viettel Construction tăng gấp đôi sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 của Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction – HOSE: CTR), tổng nợ phải trả tại ngày 30/9/2026 đạt 7.476 tỷ đồng, tăng 22% so với ngày đầu năm. Chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn, với 7.093,5 tỷ đồng, tăng 27%. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 2.282 tỷ đồng, tăng 30%; người mua trả tiền trước đạt 1.541 tỷ đồng, tăng 28%.

Khoản phải trả người lao động tăng 66%, lên 1.184 tỷ đồng. Quỹ khen thưởng, phúc lợi gấp 2 lần, từ 29 tỷ đồng lên 64 tỷ đồng.

Sau 9 tháng năm 2026, Viettel Construction đã hoàn thành khoảng 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Ảnh: Viettel Construction.

Tổng tài sản của Viettel Construction cũng tăng 19% so với thời điểm đầu năm, lên 9.730,5 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 8.302 tỷ đồng, tăng 25%. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.964 tỷ đồng, tăng 15%; đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.320 tỷ đồng, tăng 41%; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.232 tỷ đồng, tăng 20%.

Trong quý 3/2026, Viettel Construction ghi nhận doanh thu thuần 4.227 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Dịch vụ vận hành khai thác và ứng cứu thông tin đóng góp 1.683 tỷ đồng, cao nhất trong các mảng kinh doanh. Xây dựng công trình đạt 1.490 tỷ đồng; thương mại, giải pháp và dịch vụ kỹ thuật đạt 808 tỷ đồng; kinh doanh hạ tầng cho thuê đạt 246 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán tăng 6% YoY, lên 3.959 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 268 tỷ đồng, tăng 8%; biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 6,2% lên 6,3%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 77 tỷ đồng, gấp 3 lần mức 25 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Chi phí tài chính tăng từ 24 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng, gần gấp 2 lần; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 45% YoY, lên 58 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 228 tỷ đồng, tăng 9% YoY.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt 12.186 tỷ đồng, tăng 23% YoY; lợi nhuận trước thuế đạt 630 tỷ đồng, tăng 16% YoY. Năm nay, Viettel Construction đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 778 tỷ đồng, tăng 4,3%. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTR nhìn chung đi xuống trong tháng 10/2026. Từ mức đóng cửa 71.500 đồng/cổ phiếu ngày 1/10, thị giá giảm còn 67.800 đồng ngày 19/10, tương ứng mức giảm khoảng 5%. CTR phục hồi trong hai phiên 20 - 21/10, lần lượt đóng cửa ở mức 69.300 đồng và 70.000 đồng, trước khi giảm trở lại.

Tính đến 10h20’ ngày 30/10, cổ phiếu CTR đang giao dịch ở mức 67.100 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 6% so với đầu tháng 10 và giảm 38% so với mức đỉnh 108.000 đồng/cổ phiếu thiết lập giữa tháng 1/2026.