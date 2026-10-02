Quý IV, TKV phấn đấu sản xuất gần 10 triệu tấn than thành phẩm

Trong quý IV này, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) phấn đấu sản xuất 9,933 triệu tấn than thành phẩm, tiêu thụ gần 11,7 triệu tấn than sạch.

Theo đó, trong tháng 10 và quý IV/2026, TKV lên kế hoạch trong tháng 10, phấn đấu khai thác 2,896 triệu tấn than nguyên khai, trong quý IV sản xuất gần 9,3 triệu tấn; tương ứng tiêu thụ 3,498 triệu tấn trong tháng 10 và cả quý IV đạt gần 11,7 triệu tấn,... Sản xuất alumin quy đổi, trong tháng 10 các nhà máy alumin phấn đấu sản xuất đạt 134 nghìn tấn, quý IV 402,5 nghìn tấn; tiêu thụ lần lượt 142,7 nghìn tấn và 428 nghìn tấn.

“Đối với khối khoáng sản, sản xuất tinh quặng đồng đặt mục tiêu phấn đấu đạt 10,8 nghìn tấn trong tháng 10, quý IV 36,627 nghìn tấn; đồng tấm đạt 3.314 tấn, quý IV 9.743 tấn,... Các nhà máy điện dự kiến sản xuất 962,6 triệu kWh điện trong tháng 10, quý IV đạt 2.887,8 triệu kWh; tương ứng đối với sản phẩm nitrat amon sản xuất 18.000 tấn và 67.146 tấn, tiêu thụ 17.500 tấn và 65.990 tấn,... Tháng 10, doanh thu tổng số toàn Tập đoàn phấn đấu đạt hơn 13.600 tỷ đồng”, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV cho hay.

Công tác tiêu thụ than của TKV có chuyển biến tích cực, thực hiện 9 tháng tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Ban lãnh đạo TKV, trong quý III/2026 vừa qua, TKV triển khai nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện thời tiết, thị trường và thủ tục pháp lý gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình kinh tế-chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến chuỗi cung ứng năng lượng làm cho giá nhiên liệu, chi phí logistics và giá một số vật tư đầu vào tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

“Thời tiết trong quý III vừa qua có mưa nhiều và diễn biến bất thường; bão số 4 cùng các đợt mưa lớn ảnh hưởng đến khai thác, vận tải, thoát nước mỏ, bóc xúc đất đá và công tác giao nhận than. Nhu cầu than cho sản xuất điện giảm so với các tháng cao điểm mùa khô do thủy điện được huy động tăng và nhiều nhà máy nhiệt điện thực hiện giảm tồn kho than về định mức trong mùa mưa,… Tuy nhiên, các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất, nhờ đó kết quả sản xuất kinh doanh trong 9 tháng năm nay, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt hoặc vượt mốc tiến độ”, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV nhấn mạnh.

Cụ thể, tháng 9, than nguyên khai sản xuất 2,7 triệu tấn; quý III hơn 8 triệu tấn; 9 tháng gần 27,65 triệu tấn, bằng 75% kế hoạch năm. Tương ứng, than thành phẩm đạt 3,124 triệu tấn; 8,78 triệu tấn và 28,5 triệu tấn, bằng 77,7% kế hoạch năm. Tiêu thụ 3,931 triệu tấn; 11,526 triệu tấn và hơn 39 triệu tấn, bằng 78,1% kế hoạch năm. Trong đó, than cấp cho sản xuất điện dự kiến 9 tháng đạt 31,7 triệu tấn, bằng 75,5% kế hoạch năm…

Công tác tiêu thụ than có chuyển biến tích cực, thực hiện 9 tháng tăng 15,8% so với cùng kỳ. Các đơn vị đã chủ động duy trì sản xuất, chuẩn bị nguồn than và bảo đảm cung ứng than cho sản xuất điện theo nhu cầu huy động,... Trong tháng 9, sản lượng điện sản xuất đạt 661,8 triệu kWh; quý III hơn 2.135 triệu kWh; dự kiến 9 tháng đạt hơn 7,9 tỷ kWh, bằng 75,3% kế hoạch năm.

Theo nhận định của ban lãnh đạo TKV, quý III vừa qua, doanh thu tổng số toàn Tập đoàn đạt gần 44.260 tỷ đồng; dự kiến 9 tháng đạt 139.659 tỷ đồng, bằng 81,4% kế hoạch năm và bằng 112,9% so với cùng kỳ.

TKV nộp ngân sách Nhà nước quý III khoảng 5.683 tỷ đồng; dự kiến 9 tháng đạt hơn 20.500 tỷ đồng, bằng 85,7% kế hoạch năm. Trong 9 tháng qua, TKV tiếp tục quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội (dự kiến gần 129,5 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ xây dựng trường học, nhà ở cho hộ nghèo, công trình hạ tầng và các hoạt động an sinh khác tại địa phương. Thu nhập người lao động được duy trì và tăng so với kế hoạch. Tiền lương bình quân 9 tháng đạt 19,866 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,3% kế hoạch năm và bằng 100,3% so với cùng kỳ.