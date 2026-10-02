Quý IV: Sẽ chọn tư vấn lập nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao

Hành khách đi tàu tốc độ cao tại Trung Quốc. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ Xây dựng phấn đấu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, hoàn thành vào quý IV/2026.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam có tổng chiều dài 1.541km từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 67,34 tỷ USD); thời gian thực hiện từ 2025-2035.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết chủ đầu tư dự án đang lựa chọn các nhà thầu tư vấn thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Cụ thể, ngày 21/8/2026, chủ đầu tư đã phát hành hồ sơ yêu cầu cho liên danh tư vấn nước ngoài và 5 đơn vị tư vấn trong nước.

Ngày 25/9/2026, liên danh tư vấn nước ngoài đã nộp hồ sơ đề xuất, chủ đầu tư đang triển khai công việc theo trình tự, thủ tục quy định, đồng thời đã có báo cáo Bộ Xây dựng. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc lựa chọn tư vấn không thể hoàn thành trong quý III/2026.

Vì thế, Bộ Xây dựng phấn đấu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thành vào quý IV/2026.

Với Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, Bộ Xây dựng đặt ra mục tiêu phải nỗ lực để khởi công dự án vào tháng 12/2027.

Theo tiến độ được phê duyệt, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án từ quý 4/2026 đến quý 4/2028. Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án độc lập, do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tuyến đi qua quyết định đầu tư; tiến độ hoàn thành quý 4/2028.

Bên cạnh đó, các địa phương đang tích cực, chủ động triển khai các công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án.

Về công tác giải ngân, dự án đang bị chậm giải ngân so với mức bình quân của cả nước. Hiện, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện thủ tục điều chuyển kinh phí cho các địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và điều chỉnh giảm vốn kế hoạch năm 2026 theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 22/9/2026, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đang rà soát, xác định cụ thể nhu cầu, khả năng giải ngân của dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền phương án điều hòa, điều chỉnh vốn đã bố trí.

Đối với công tác lập quy hoạch và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn, Hải Phòng-Móng Cái, Tư vấn Viện 4 Trung Quốc đang hoàn thành hồ sơ báo cáo cuối kỳ của 2 tuyến cuối tháng 9/2026, bảo đảm tiến độ bàn giao hồ sơ quy hoạch cho phía Việt Nam trong tháng 10/2026./.