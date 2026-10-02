Quý III/2026: Xử lý hàng nghìn đối tượng phạm tội

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an - chủ trì Họp báo. Ảnh: bocongan.gov.vn

Chiều 01/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an - chủ trì Họp báo.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, trong quý III và 9 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, lớn hơn. Lực lượng CAND đã chủ động tham mưu, gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tại Họp báo, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh 5 nhóm kết quả chính trong quý III và 9 tháng năm 2026.

Một là, lần đầu tiên trong một nhiệm kỳ Hội nghị Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành 02 Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia và Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển với nhiều tư duy mới, đột phá. Lực lượng CAND bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 1.400 cuộc/lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách cấp cao quốc tế và các sự kiện đặc biệt quan trọng.

Hai là, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được triển khai quyết liệt. Trong quý III/2026, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 7,76% so với quý III/2025; bắt, xử lý 19.950 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 606 đối tượng truy nã. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 235 vụ, 444 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 923 vụ, 1.642 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; bắt 8.136 vụ, 18.991 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 57,69 kg heroin, 269,69 kg và 185.830 viên ma túy tổng hợp, 98,45 kg cần sa; xử lý 203 vụ, 230 đối tượng phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,84% so với cùng kỳ năm 2025. Tai nạn giao thông trong quý III giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ, gồm giảm 15,3% số vụ, 11,56% số người chết và 22,48% số người bị thương. Bộ Công an đã hoàn thành bãi bỏ 14 thủ tục, đơn giản hóa 37 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Hơn 20.500 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cứu được 693 người.

Ba là, tiếp nhận và thực hiện hiệu quả vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và Chính phủ; chủ động phát hiện, tham mưu tháo gỡ những vấn đề trong phát triển khoa học, công nghệ, triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Đến nay, 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Bốn là, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Bộ Công an triển khai sắp xếp các học viện, trường CAND, giảm 5 đầu mối, từ 11 học viện, trường còn 6 đơn vị; tuyển sinh, khai giảng 6 Trường Văn hóa CAND. Công tác học tập, phổ biến, quán triệt các văn bản, nghị quyết của Đảng được đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Năm là, tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, với nhiều công trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa. Lực lượng CAND đã xây dựng 1.782 căn nhà, 6 trường học, 10 trung tâm y tế, trạm y tế xã; hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa 4 công trình văn hóa, lịch sử; tiên phong triển khai xây dựng 25 trường học tại các xã biên giới. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, ý nghĩa.

Quang cảnh buổi Họp báo. Ảnh: bocongan.gov.vn

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, thời gian tới, lực lượng CAND tập trung nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, các đoàn khách cấp cao quốc tế và hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam…

Lực lượng CAND sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; hướng tới mục tiêu xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma túy; tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh, trật tự; các quy định mới, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai sắp tới; đồng thời lan tỏa thông tin cảnh báo tội phạm, kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho người dân và những gương người tốt, việc tốt, thành tích, chiến công của lực lượng CAND.

Tại Họp báo, đại diện Bộ Công an đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên về các vụ án lớn được dư luận quan tâm./.