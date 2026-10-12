Quý III/2026: Thêm 758 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

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Cụ thể, trong tháng 9/2026, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 252 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ (31 tổ chức và 221 cá nhân).

Ngoài ra, VSDC đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 79 nhà đầu tư nước ngoài (31 tổ chức và 48 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 6 nhà đầu tư nước ngoài (1 tổ chức và 5 cá nhân).

Như vậy, trong quý III/2026, Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 758 nhà đầu tư nước ngoài (gồm 113 tổ chức và 645 cá nhân).

Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 18 nhà đầu tư (8 tổ chức và 10 cá nhân).

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 52.763 mã (6.403 tổ chức và 46.360 cá nhân).