Quý III/2026, tăng trưởng kinh tế của Hà Nội đạt 10,02%

Chín tháng qua, thành phố Hà Nội đón 27,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: Giang Nam)

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, GRDP của thành phố Hà Nội quý III/2026 ước tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,20% của quý III/2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý của năm 2026.

Tính chung 9 tháng qua, GRDP của Hà Nội tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp-xây dựng tăng 8,8%.

Quy mô GRDP 9 tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, với khu vực dịch vụ chiếm 67,64%; công nghiệp-xây dựng chiếm 20,60%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,85%.

Du lịch đón khoảng 27,5 triệu lượt khách, tăng 6,2%; trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%.

Đầu tư và xây dựng tiếp tục tăng tốc. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 30/9 đạt 115.574 tỷ đồng, bằng 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 69,91% kế hoạch thành phố giao đến nay.

Thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 30/9 đạt 568.582 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Thu hút FDI đạt 4,07 tỷ USD, tăng 5,9%, trong đó hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu với khoảng 2,24 tỷ USD.

Sản xuất công nghiệp và xuất khẩu chuyển biến tích cực. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 16,86 tỷ USD, tăng 9,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%.

Thành phố đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, với 84 dự án quy mô 330.458 tỷ đồng đang được triển khai; trong đó, dự án đường Vành đai 4 giải ngân đạt 88,30%, tuyến đường sắt Nhổn-ga Hà Nội đã hoàn thành khoan hầm.

Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm. Thành phố đã giải quyết việc làm cho 160.981 lao động, đạt 94,14% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,48%.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội cho thấy, tăng trưởng 9 tháng qua của thành phố vẫn thấp hơn kịch bản Chỉ thị số 17/CT-UBND.

GRDP 9 tháng tăng 8,85%, thấp hơn 0,88 điểm phần trăm so kịch bản 9,73%. GRDP quý III tăng 10,02%, thấp hơn 2,52 điểm phần trăm so kịch bản 12,54%.

Trong 20 ngành kinh tế cấp I, 5 ngành đạt hoặc vượt kịch bản và 15 ngành chưa đạt, trong đó một số ngành có quy mô và tác động lớn đến tăng trưởng.

Đáng chú ý, tình hình doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Trong 9 tháng qua, có 26.100 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 10.600 doanh nghiệp giải thể; tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. Xuất khẩu một số nhóm hàng chủ lực giảm.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số cả năm 2026, thành phố sẽ rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, xác định rõ giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý IV và triển khai đến từng sở, ban, ngành, xã, phường.

Thành phố tập trung tạo đột phá về đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm; kiểm đếm tiến độ giải ngân đến từng chủ đầu tư, từng dự án; tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu và tổ chức thi công.

Thành phố đồng thời thúc đẩy đầu tư tư nhân, FDI; tháo gỡ dứt điểm các dự án ngoài ngân sách còn vướng mắc; chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và tập trung thu hút FDI chất lượng cao vào các ngành công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Thành phố sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu và các dự án có khả năng tăng công suất trong quý IV, nhằm xử lý kịp thời các khó khăn về tín dụng, đất đai, nguyên liệu, năng lượng, lao động, logistics và thủ tục đầu tư.

Cùng với đó thành phố thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, du lịch và công nghiệp văn hóa; khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tín dụng, đất đai; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Thành phố yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi trong những tháng cuối năm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành, xã, phường và chủ đầu tư, định kỳ kiểm đếm tiến độ, xử lý ngay các nhiệm vụ chậm và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.