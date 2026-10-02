Quý III/2026, Hà Nột ước đạt tăng trưởng GRDP 10,02%
10,02% là kết quả tăng trưởng GRDP ước đạt quý III/2026 của TP. Đây cũng lần đầu trong năm nay TP đạt mức tăng trưởng hai con số. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cùng nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt kết quả tích cực. Thông tin này được đưa ra tại phiên họp UBND TP thường kỳ tháng 10 năm 2026, để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND TP diễn ra sáng 2/10.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quy-iii2026-ha-not-uoc-dat-tang-truong-grdp-1002-420358.htm