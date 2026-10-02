Quý III/2026, Hà Nột ước đạt tăng trưởng GRDP 10,02%

Về chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Văn Hữu - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, đến ngày 23/9, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành nhiệm vụ, vượt kế hoạch 3 tháng. Đơn vị cũng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ tại 4.468 mộ ở 230 nghĩa trang. "Khó khăn nhất là tại nghĩa trang Mai Dịch, có những mộ sâu tới 3m", ông Hữu nêu.