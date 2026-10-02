Quý III/2026, GRDP của Thanh Hóa tăng trưởng hơn 10%

GRDP của Thanh Hóa trong quý III năm 2026 tăng hơn 10%. (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Kinh tế Thanh Hóa có bước tăng tốc trong quý III năm nay, với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,49%. Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 8,54%, cao hơn 0,35% so cùng kỳ năm 2025. Đây là những nội dung vừa được báo cáo tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ở lĩnh vực tài chính, số thu ngân sách sau 9 tháng đã đạt 49.836 tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán năm. Với kết quả này, nguồn thu ngân sách tiếp tục tạo thêm điều kiện để tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian còn lại của năm.

Dòng vốn đầu tư vào nền kinh tế cũng duy trì mức tăng khá. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động trong 9 tháng ước đạt 108.844,6 tỷ đồng, tăng 13,1% so cùng kỳ năm 2025.

Trong thời gian này, Thanh Hóa có 109 dự án đầu tư trực tiếp được thu hút, gồm 17 dự án FDI. Tổng vốn đăng ký của các dự án đạt 16.763 tỷ đồng và 238 triệu USD.

Một khối lượng lớn vốn và đất đai cũng được đưa trở lại quá trình triển khai dự án sau khi tỉnh tập trung xử lý các dự án tồn đọng. Trong số 303 dự án được rà soát, đã có 287 dự án được xử lý, tháo gỡ, đạt 94,7%. Kết quả này liên quan đến hơn 144.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086ha đất được giải phóng.

Thanh Hóa tập trung giải phóng mặt bằng triển khai dự án giao thông. (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Tuy nhiên, bức tranh 9 tháng vẫn còn những chỉ tiêu cần tăng tốc mạnh trong quý cuối năm.

Theo đánh giá, trong 31 chỉ tiêu chủ yếu năm 2026, có 7 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu hoàn thành và 7 chỉ tiêu khó hoàn thành.

Các chỉ tiêu được xác định còn nhiều khó khăn gồm tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, xuất khẩu, vốn đầu tư thực hiện và năng suất lao động.

Đáng chú ý, đến ngày 21/9, vốn đầu tư công mới giải ngân được 50,3% kế hoạch; tổng giá trị xuất khẩu đạt 69,2%, tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 64,8%.

Ba tháng cuối năm là khoảng thời gian cần tạo chuyển biến rõ hơn về tiến độ thực hiện. Các cấp, ngành được yêu cầu chuyển trọng tâm từ rà soát, tháo gỡ sang tổ chức thực hiện, theo dõi và kiểm đếm cụ thể từng nhiệm vụ.

Trong đó, tỉnh tập trung thúc đẩy tăng trưởng GRDP, vốn đầu tư thực hiện, kim ngạch xuất khẩu và tiến độ các dự án lớn; đồng thời phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.