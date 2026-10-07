Quý III-2026: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 78 ngàn tỷ đồng

Tính chung 9 tháng của năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa của thành phố ước đạt hơn 225,4 ngàn tỷ đồng, tăng gần 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các nhóm hàng bán lẻ chủ yếu đều có mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xăng dầu các loại tăng hơn 29% do biến động giá và nhu cầu sản xuất và hoạt động vận tải tăng. Nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng gần 15,6%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng gần 20,4%. Ngoài ra, nhóm vật phẩm văn hóa, giáo dục; nhóm hàng may mặc; nhóm lương thực, thực phẩm… cũng duy trì mức doanh thu bán lẻ tăng khá cao.

Hải Quân