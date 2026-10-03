Quý III/2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,80%

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: PV)

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 4,52%

Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính tại cuộc họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,62% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới. CPI tháng 9 tăng 4,20% so với tháng 12/2025 và tăng 5,08% so với cùng kỳ năm trước.

CPI bình quân quý III/2026 tăng 4,80% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chỉ số giá thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,32%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 2,24%; giáo dục tăng 3,44%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 3,55%; đồ uống và thuốc lá tăng 4,18%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,58%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,90%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,59%; giao thông tăng 7,73%.

CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng CPI tháng 9/2026 so với tháng trước (%). (Nguồn: Cục Thống kê)

Lạm phát cơ bản tháng 9 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,26% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,52% của CPI bình quân chung, chủ yếu do giá xăng dầu, gas, lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ y tế biến động làm CPI chung tăng, trong khi các nhóm này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ biến động cùng chiều với giá thế giới

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Bình quân giá vàng thế giới tháng 9 (tính đến ngày 25/9/2026) ở mức 4.434,45 USD/ounce, tăng 1,31% so với tháng 8, chủ yếu do đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và dòng vốn đầu tư vào các quỹ vàng tăng. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị làm gia tăng nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 2,38% so với tháng trước; tăng 12,42% so với cùng kỳ năm trước; giảm 4,04% so với tháng 12/2025; bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 42,67% so với cùng kỳ năm trước.

Giá đô la Mỹ trong nước biến động cùng chiều với giá thế giới. Chỉ số USD bình quân trên thị trường quốc tế tháng 9 (tính đến ngày 25/9/2026) đạt mức 99,5 điểm, giảm 0,16 điểm so với tháng 8, trong bối cảnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ thay đổi và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm. Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 giảm 0,69% so với tháng trước; giảm 1,34% so với cùng kỳ năm trước; giảm 1,07% so với tháng 12/2025; bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 1,01% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá sản xuất diễn biến phức tạp

Chỉ số giá sản xuất; chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất; chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2026 đều tăng so với cùng kỳ năm trước, phản ánh tác động của biến động giá trên thị trường quốc tế và sự phục hồi của hoạt động sản xuất, tiêu dùng trong nước.

Quý III, chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quý III/2026 giảm 1,16% so với quý trước và tăng 4,20% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp tăng 0,47% so với quý trước và tăng 4,75% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá sản xuất dịch vụ giảm 0,13% so với quý trước và tăng 4,14% so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất giảm 0,13% so với quý trước và tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa quý III/2026 tăng 4,40% so với quý trước và tăng 5,87% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng năm 2026, chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa tăng 2,38% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất 9 tháng so với cùng kỳ năm trước giai đoạn 2022-2026 (%). (Nguồn: Cục Thống kê)

Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa quý III/2026 tăng 1,53% so với quý trước và tăng 5,92% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2026, chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa tăng 2,56% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ giá thương mại hàng hóa (TOT) quý III/2026 tăng 2,83% so với quý trước và giảm 0,04% so với cùng kỳ năm 2025. TOT chín tháng năm 2026 giảm so với cùng kỳ năm trước do tốc độ tăng chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa cao hơn chỉ số giá xuất khẩu. Diễn biến này cho thấy chi phí nhập khẩu tăng nhanh hơn giá hàng hóa xuất khẩu, qua đó tạo sức ép lên điều kiện thương mại. Nguyên nhân chủ yếu liên quan giá năng lượng, nguyên liệu và linh kiện trên thị trường thế giới vẫn ở mức cao trong bối cảnh biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế.