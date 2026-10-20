Quỹ hưu trí quốc gia Hàn Quốc lỗ 137 tỷ USD vì cổ phiếu Samsung, SK Hynix lao dốc

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Theo hãng tin Bloomberg, dữ liệu từ công ty cung cấp dữ liệu tài chính FnGuide cho thấy tính đến ngày 15/10, giá trị ước tính của nhóm cổ phần lớn mà Quỹ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (NPS) đang nắm giữ, gồm 287 công ty niêm yết mà quỹ sở hữu từ 5% trở lên, đã giảm xuống 333,53 nghìn tỷ won (khoảng 251 tỷ USD), từ mức 515,93 nghìn tỷ won (khoảng 388,4 tỷ USD) vào cuối tháng 6.

Căn cứ kết quả hoạt động trước đây của NPS, đây là lần đầu tiên giá trị danh mục của quỹ giảm theo quý kể từ quý 4/2024.

Diễn biến này trái ngược với nửa đầu năm, khi NPS đạt tỷ suất lợi nhuận 27,2%, kết quả nửa đầu năm tốt nhất của quỹ kể từ ít nhất năm 2022. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, NPS quản lý khối tài sản trị giá 1.866 nghìn tỷ won, tương đương 1,35 nghìn tỷ USD.

Theo Bloomberg, bước đảo chiều này cho thấy một trong những quỹ hưu trí lớn nhất thế giới cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động trên thị trường trong nước. Việc nắm giữ lượng lớn cổ phiếu của hai hãng sản xuất chip Samsung Electronics và SK Hynix khiến danh mục NPS đặc biệt nhạy cảm với những đợt tăng nóng rồi lao dốc của nhóm cổ phiếu công nghệ Hàn Quốc.

Hồi tháng 5, NPS đã nâng tỷ trọng mục tiêu dành cho cổ phiếu Hàn Quốc trong danh mục đầu tư vào cuối năm nay, đồng thời hạ tỷ trọng mục tiêu đối với cổ phiếu nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc quỹ dự kiến phân bổ nhiều vốn hơn vào chứng khoán trong nước, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Hàn Quốc nằm trong nhóm tăng mạnh nhất thế giới nửa đầu năm nay.

Xét theo từng mã cổ phiếu, SK Hynix gây thiệt hại lớn nhất cho NPS, khi giá trị khoản đầu tư của quỹ vào hãng chip này giảm khoảng 74,2 nghìn tỷ won (55,9 tỷ USD). Khoản đầu tư của NPS vào Samsung Electronics cũng mất khoảng 56,9 nghìn tỷ won (42,8 tỷ USD) giá trị.

Tính chung, hai cổ phiếu này chiếm khoảng 72% tổng mức sụt giảm giá trị danh mục của NPS. Tỷ lệ sở hữu của quỹ tại SK Hynix giảm từ 7,5% xuống 7,32%, trong khi tỷ lệ tại Samsung Electronics giữ nguyên ở mức 7,84%.

Những tháng gần đây, thị trường chứng khoán Hàn Quốc biến động mạnh khi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) sử dụng đòn bẩy để đầu tư vào từng mã cổ phiếu riêng lẻ được đưa vào giao dịch. Cùng với đó, giới đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng duy trì đà tăng của thị trường dựa trên kỳ vọng vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Tính đến ngày 19/10, chỉ số Kospi đã giảm khoảng 37% so với mức đóng cửa kỷ lục 9.114,55 điểm thiết lập ngày 22/6.

Đà giảm của chứng khoán Hàn Quốc làm dấy lên tranh luận chính trị về vai trò bình ổn thị trường của NPS. Tại phiên chất vấn ngày 14/10 của Ủy ban Y tế và Phúc lợi thuộc Quốc hội Hàn Quốc, các nghị sĩ tập trung vào hai quyết định của NPS tạm dừng tái cân bằng danh mục và nâng tỷ trọng mục tiêu đối với cổ phiếu trong nước.

Các nghị sĩ đối lập thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân cáo buộc Chính phủ gây sức ép buộc NPS trì hoãn tái cân bằng nhằm hỗ trợ thị trường trước cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 6. Thông thường, quỹ phải bán bớt cổ phiếu trong nước khi tỷ trọng vượt mức mục tiêu.

Theo nghị sĩ Baek Jong-heon, Hội đồng Quản lý Quỹ của NPS thông qua việc tạm dừng tái cân bằng từ tháng 1, sau đó gia hạn vào tháng 5, đồng thời nâng tỷ trọng mục tiêu đối với cổ phiếu trong nước từ 14,9% lên 20,8%.

Tuy nhiên, Đảng Dân chủ cầm quyền bác bỏ cáo buộc NPS tạm dừng tái cân bằng vì động cơ chính trị nhằm hỗ trợ thị trường. Đảng này cho biết quỹ đã không mua thêm cổ phiếu trong nước sau quyết định đó.