Quỹ Học bổng Quốc gia hướng tới phát hiện, bồi dưỡng người học tiềm năng

Quy chế quy định về tổ chức, chế độ làm việc, quan hệ công tác, phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Quỹ Học bổng Quốc gia theo Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lí và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia.

Phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng

Quy chế quy định, Giám đốc Quỹ tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động 5 năm, kế hoạch hoạt động hằng năm, danh mục chương trình học bổng, kế hoạch tài chính hằng năm và phương án sử dụng nguồn lực của Quỹ.

Các nhóm hoạt động chủ yếu gồm xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá chương trình học bổng; vận động, huy động, tiếp nhận và phát triển nguồn lực; truyền thông về Quỹ và chương trình học bổng; xây dựng, quản lí, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; phát triển mạng lưới người học được cấp học bổng, cựu người học được cấp học bổng và cộng đồng đồng hành với Quỹ.

Trong phạm vi chương trình đã được phê duyệt, Quỹ chủ trì hoặc phối hợp tổ chức phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nối và theo dõi sự phát triển của người học có thành tích nổi bật hoặc tiềm năng phát triển trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên.

Phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng người học có thành tích nổi bật hoặc tiềm năng phát triển trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Ảnh: moet

Hoạt động phát hiện, tạo nguồn được thực hiện trên cơ sở tiêu chí của từng chương trình, kết quả đánh giá từ công cụ phát hiện tài năng, năng khiếu do cơ quan có thẩm quyền ban hành và các nguồn thông tin, dữ liệu hợp pháp khác. Kết quả phát hiện, tạo nguồn là căn cứ tham khảo, không thay thế việc xét cấp học bổng theo tiêu chí, thang điểm và phương thức đã được phê duyệt.

Chiến lược, kế hoạch hoạt động của Quỹ xác định mục tiêu và bộ chỉ tiêu hoạt động, trong đó có các chỉ tiêu về số lượng, cơ cấu học bổng; nguồn lực huy động, tiếp nhận; tiến độ, tỷ lệ giải ngân; thời gian xử lí hồ sơ; kết quả theo dõi, hậu kiểm.

Nhà tài trợ không được can thiệp vào việc đánh giá, xếp hạng hồ sơ

Về huy động và phát triển nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, Giám đốc Quỹ chủ động tổ chức vận động, kết nối, trao đổi với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; xây dựng đề xuất hợp tác, tài trợ, đồng tài trợ, ủy thác học bổng phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ và quy định của pháp luật.

Quy chế nêu rõ, việc huy động nguồn lực phải bảo đảm đúng quy định, không cam kết trước về kết quả xét cấp học bổng, không chấp nhận điều kiện trái pháp luật hoặc làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong hoạt động của Quỹ.

Nhà tài trợ, bên cung cấp nguồn được tham gia tư vấn, đề xuất chuyên môn theo quy định và thỏa thuận hợp pháp có liên quan. Tuy nhiên, việc tham gia này không làm phát sinh quyền can thiệp vào tiêu chí, việc đánh giá, xếp hạng hoặc quyết định người được cấp học bổng.

Việc ghi nhận, tri ân, tôn vinh tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn; định danh chương trình học bổng theo tên tổ chức, cá nhân hoặc hình thức ghi nhận phù hợp khác cũng không làm thay đổi mục tiêu, đối tượng, tiêu chí xét cấp hoặc thẩm quyền quyết định của Quỹ.

Hồ sơ được đánh giá độc lập theo các tiêu chí

Theo Quy chế, Ban Điều hành Quỹ tổ chức xây dựng kế hoạch xét cấp học bổng theo chương trình đã được phê duyệt. Giám đốc Quỹ trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét, phê duyệt theo quy định.

Căn cứ kế hoạch xét cấp được phê duyệt, Ban Điều hành Quỹ tổ chức tiếp nhận, rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc đánh giá, xét cấp học bổng.

Việc rà soát hồ sơ ưu tiên khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đã có theo quy định của pháp luật, không yêu cầu người học cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin được phép khai thác. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hoặc người đăng ký không được cấp học bổng, Quỹ thông báo và nêu rõ lí do theo quy định.

Giám đốc Quỹ quyết định thành lập Hội đồng chuyên gia theo từng chương trình, đợt xét cấp học bổng hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể. Đối với Hội đồng chuyên gia thực hiện xét cấp học bổng, số lượng thành viên từ 5 đến 9 người và là số lẻ. Thành viên có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Việc đánh giá hồ sơ được thực hiện độc lập theo tiêu chí, thang điểm và phương thức đã được phê duyệt. Ảnh: moet

Việc đánh giá hồ sơ được thực hiện độc lập theo tiêu chí, thang điểm và phương thức đã được phê duyệt. Kết quả đánh giá được tổng hợp trong báo cáo, kèm phiếu đánh giá, kết quả chấm điểm, ý kiến khác biệt (nếu có) và tài liệu có liên quan được lưu trong hồ sơ.

Quy chế quy định rõ, Hội đồng chuyên gia không quyết định cấp học bổng. Kết quả của Hội đồng là căn cứ chuyên môn để Ban Điều hành Quỹ tổng hợp, báo cáo Giám đốc Quỹ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Sau khi tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng chuyên gia, rà soát điều kiện, thứ tự xếp hạng và khả năng nguồn lực, Ban Điều hành Quỹ báo cáo Giám đốc Quỹ trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt kết quả xét cấp học bổng hoặc quyết định theo phạm vi được phân cấp, ủy quyền.

Trước khi trình kết quả xét cấp và trước khi giải ngân, Ban Điều hành Quỹ tổ chức đối chiếu thông tin về các khoản hỗ trợ người đăng kí đã hoặc đang hưởng theo nội dung chi, thời gian hỗ trợ và nguồn kinh phí. Việc xử lí trường hợp trùng lặp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân

Về giải ngân, theo dõi và hậu kiểm học bổng, Ban Điều hành Quỹ tổ chức thực hiện theo quy định, chương trình học bổng, quyết định phê duyệt kết quả xét cấp, thỏa thuận hoặc hợp đồng hỗ trợ và quy định về quản lí tài chính của Quỹ Học bổng Quốc gia.

Ban Điều hành Quỹ tổ chức theo dõi, đối chiếu, xác minh thông tin và thực hiện hậu kiểm theo định kì hoặc đột xuất trên cơ sở quản trị rủi ro. Trường hợp phát hiện dấu hiệu sai lệch, vi phạm hoặc nội dung cần xác minh thì báo cáo Giám đốc Quỹ xem xét, xử lí.

Đối với trường hợp có căn cứ tạm dừng hỗ trợ, hủy kết quả xét cấp học bổng, thu hồi hoặc bồi hoàn, Ban Điều hành Quỹ lập hồ sơ, báo cáo Giám đốc Quỹ xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Đối với học bổng dài hạn, Bộ phận Chương trình và Xét cấp học bổng phối hợp với cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu, đơn vị quản lí và đầu mối có liên quan theo dõi, đánh giá việc duy trì điều kiện và thực hiện cam kết học tập, nghiên cứu, trở về công tác (nếu có) theo chương trình và cam kết hợp pháp.

Quy chế cũng quy định việc quản lí, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu và phân quyền truy cập phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và lưu vết quá trình xử lí. Cá nhân được giao quyền truy cập, khai thác dữ liệu chỉ được sử dụng dữ liệu trong phạm vi nhiệm vụ được giao; không được sao chép, lưu giữ, cung cấp, chia sẻ hoặc sử dụng dữ liệu trái quy định hoặc ngoài phạm vi nhiệm vụ được giao.