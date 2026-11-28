Đại diện Hội đồng quản lý Quỹ Huế Hiếu Học, các nhà hảo tâm, sinh viên nhận học bổng chụp ảnh nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. Ảnh: Hà An.

20 năm đồng hành cùng người học

Chiều 28/11, tại TPHCM, Quỹ giáo dục “Huế Hiếu Học” kỷ niệm 20 năm thành lập với sự tham dự của đại diện các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, sinh viên nhận học bổng đang theo học tại TPHCM. Quỹ Giáo dục Huế Hiếu Học được công nhận là tổ chức xã hội phi lợi nhuận và được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) trao Quyết định chính thức thành lập ngày 13/10/2006.

Qua 20 năm hoạt động, Quỹ đã đón nhận hàng ngàn sự tin tưởng, tin yêu của các mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ với nguồn kinh phí hơn 21,1 tỷ đồng, trao 9.398 suất học bổng với tổng trị giá hơn 12,5 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên quê hương Huế đang học tập tại Huế, Đà Nẵng, TPHCM và Hà Nội.

Đặc biệt, chương trình Học bổng Toàn khóa với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/suất/năm xuyên suốt bậc đại học đã tạo điều kiện để nhiều sinh viên yên tâm theo đuổi con đường học vấn, chủ động xây dựng tương lai và nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp.

Từ những suất học bổng hôm nay, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục, trưởng thành, đóng góp cho gia đình và xã hội, qua đó góp phần tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cho quê hương.

Ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học cho biết, quỹ trao học bổng làm hành trang cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tiếp bước hoàn thành giai đoạn học tập. Khi tốt nghiệp, các em sẽ đi làm, có thu nhập lo cho bản thân và có cuộc sống tốt đẹp hơn, đóng góp cho sự phát triển xã hội.

Ông Trung cho biết, những năm qua, nhiều học sinh, sinh viên sau khi ra trường đã quay lại cùng chung tay phát triển quỹ giáo dục, giữ cho quỹ tiếp tục tồn tại và phát triển.

Ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà An.

Sau hai thập kỷ, giá trị lớn nhất mà Quỹ tạo dựng không chỉ nằm ở những con số học bổng hay kinh phí hỗ trợ, mà còn ở hàng nghìn cơ hội học tập được tiếp nối, những ước mơ được chắp cánh và niềm tin được trao gửi.

Mỗi suất học bổng là một nhịp cầu đưa các em vượt qua khó khăn, mở ra cánh cửa tương lai, đồng thời lan tỏa truyền thống hiếu học, tinh thần tương thân tương ái của người dân xứ Huế.

Niềm vui những sinh viên hiếu học

Có mặt tại lễ trao học bổng, Hoàng Ngọc Gia Huy, sinh viên năm 2 Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết rất vui và xúc động khi nhận được sự quan tâm của những nhà hảo tâm với con em xứ Huế. Huy chia sẻ, biết đến học bổng nhờ người thân giới thiệu và làm đơn đăng ký xét nhận học bổng.

Hoàn cảnh của Gia Huy khó khăn khi bố mất năm ngoái do bệnh hiểm nghèo. Mẹ Huy trở thành trụ cột trong gia đình với thu nhập từ tiệm tóc ở nhà. Để đỡ đần mẹ, Huy nỗ lực học giỏi và năm 2025, nam sinh đậu vào Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số rất cao 28,75 điểm khối A00. Hiện, Gia Huy học chuyên ngành vi mạch bán dẫn tại trường với quyết tâm trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Để đỡ đần mẹ, Huy nỗ lực đạt kết quả học tập cao để được xét nhận học bổng miễn giảm học phí, trang trải chi phí từ gia đình.

Thành quả cho những nỗ lực của Huy là cuối học kỳ được nhận học bổng 100% học phí. “Được nhận học bổng của quỹ Huế Hiếu Học, em rất biết ơn các cô chú quê hương đã quan tâm và hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng yêu thương của mọi người”, Huy nói.

Những sinh viên tại TPHCM dự lễ trao học bổng Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học. Ảnh: Hà An.

Chia sẻ về dự định tương lai, Huy cho biết sẽ tìm kiếm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp vi mạch để nâng cao trình độ, làm hành trang khi ra trường được tuyển dụng ngay. "Kỹ sư vi mạch có mức thu nhập cao, nhưng mức độ đào thải cũng lớn, tuy nhiên em sẽ cố gắng hết sức và tin mình sẽ làm được", Huy nói.

Lê Quang Lộc, sinh viên Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TPHCM cũng là một trong số 15 sinh viên ở TPHCM nhận học bổng “Huế Hiếu Học”. Nam sinh quê gốc ở Phong Điền (TP Huế) theo cha mẹ vào TPHCM từ năm một tuổi, hiện sống tại phường Bình Lợi Trung. Hoàn cảnh của Lộc khá khó khăn khi bố mẹ làm công nhân nhà máy giấy, nuôi 2 con học đại học. Để hỗ trợ gia đình, buổi tối Lộc thường làm phụ quán ăn, trang trải cuộc sống.

Nhận học bổng quỹ “Huế Hiếu Học” Lộc nói rất vui và sẽ sử dụng học bổng đúng mục đích. “Em sẽ dùng số tiền học bổng để đăng ký học thêm ngoại ngữ, nâng cao trình độ”, Lộc nói.

Không dừng lại ở hỗ trợ người học, Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học còn dành hơn 8,5 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa trường học, hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.