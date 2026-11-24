Quy hoạch xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai ra sao?
Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai nhằm tăng cường tiềm lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân quốc gia; phát triển đội ngũ cán bộ khoa học chuyên ngành trình độ cao, có khả năng tiếp thu và làm chủ công nghệ hạt nhân tiên tiến; mở rộng và đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vào phát triển kinh tế - xã hội.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/infographic-quy-hoach-xay-dung-trung-tam-nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe-hat-nhan-tai-dong-nai-ra-s-173087.html