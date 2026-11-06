Quy hoạch xã Bình Minh hài hòa đô thị và nông thôn

Chiều 6-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đồ án Quy hoạch chung xã Bình Minh.

Định hình không gian đô thị và nông thôn sinh thái

Trình bày dự thảo đồ án, đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP, Bộ Xây dựng), đơn vị tư vấn cho biết, xã Bình Minh có diện tích tự nhiên 29,86km², dân số hiện trạng khoảng 88.519 người. Nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô, địa phương có lợi thế kết nối giao thông qua các tuyến đường Vành đai 4, quốc lộ 21B, quốc lộ 21C và hệ thống đường sắt đô thị.

Đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, đơn vị tư vấn trình bày đồ án. Ảnh: Vân Nga

Theo dự báo, đến năm 2045, dân số xã đạt khoảng 300.000 người. Đồ án đề xuất tổ chức không gian thành 3 phân vùng. Trong đó, phân vùng đô thị Đông Vành đai 4 có diện tích 553,58ha, dân số dự kiến 100.000 người, định hướng phát triển đô thị tập trung, hiện đại.

Phân vùng đô thị mới Tây Vành đai 4 rộng 1.524,77ha, dân số khoảng 160.000 người, phát triển theo mô hình đô thị xanh, sinh thái, đồng thời bố trí Trung tâm hành chính mới của xã.

Phân vùng nông thôn sinh thái ven sông Đáy rộng 907,65ha, dân số khoảng 40.000 người, lấy sông Đáy, không gian mặt nước đầm Cao Viên và các làng cổ Cự Đà, Khúc Thủy, Bình Đà làm nền tảng bảo tồn di sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Về hạ tầng kỹ thuật, đồ án đề xuất 6 trục giao thông động lực, nâng tỷ lệ đất giao thông lên 22,3%; quy hoạch các trạm xử lý nước thải tập trung tại Kiến Hưng, Bình Minh. Hệ thống công viên, cây xanh và mặt nước được nghiên cứu theo mô hình thành phố bọt biển, góp phần tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển đô thị gắn với đời sống nhân dân

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt phát biểu. Ảnh: Vân Nga

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt đề nghị đồ án bảo đảm kết nối hài hòa giữa các khu đô thị mới với khu dân cư hiện hữu, tránh phát triển manh mún, chia cắt không gian làng xóm. Cùng với đầu tư các khu đô thị mới, cần quan tâm cải tạo, nâng cấp hạ tầng tại những khu dân cư hiện có; bảo đảm đồng bộ hệ thống giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, điện, thông tin liên lạc và các công trình thiết yếu như trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, khu vui chơi công cộng.

Ông Nguyễn Hồng Yên, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (cũ) phát biểu. Ảnh: Vân Nga

Từ góc độ phát triển đô thị gắn với an sinh xã hội, ông Nguyễn Hồng Yên, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (cũ), cùng các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu lấy người dân làm trung tâm. Theo đó, quy hoạch không chỉ chú trọng tổ chức không gian, sử dụng đất mà còn phải tính toán phương án ổn định sinh kế, tạo việc làm lâu dài, bảo đảm điều kiện sống cho người dân khi đô thị hóa.

Các công trình thiết yếu như trường học, bãi đỗ xe, hệ thống giao thông, cấp điện và công trình công cộng cần được tính toán đồng bộ, đáp ứng nhu cầu thực tế. Tránh tình trạng khu đô thị mới hình thành, dân số tăng nhanh nhưng hạ tầng xã hội và dịch vụ thiết yếu không theo kịp.

Ông Bùi Văn An, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai (cũ) phát biểu. Ảnh: Vân Nga

Ông Bùi Văn An, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai (cũ) lưu ý về hệ thống kênh mương, nhất là các tuyến kênh tiêu. Ông đề nghị lãnh đạo địa phương và đơn vị tư vấn rà soát hiện trạng, chức năng, khả năng tiêu thoát nước của từng tuyến; đánh giá sự kết nối với khu dân cư, khu sản xuất và các khu đô thị dự kiến hình thành. Trên cơ sở đó, cần xây dựng phương án bảo vệ, cải tạo, nâng cấp phù hợp.

Đối với công tác bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, các đại biểu đề nghị xây dựng quy chế quản lý kiến trúc phù hợp, gìn giữ hơn 70 di tích lịch sử - văn hóa cùng không gian các làng cổ Cự Đà, Khúc Thủy, Bình Đà. Việc phát triển đô thị cần gắn với bảo tồn cảnh quan, kiến trúc truyền thống, tránh làm mai một bản sắc văn hóa địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình phát biểu. Ảnh: Quý Bảo

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình trân trọng cảm ơn các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với đồ án quy hoạch.

Nhấn mạnh quy hoạch là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, trực tiếp tác động đến đời sống nhân dân, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, nghiên cứu hoàn thiện đồ án với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và tầm nhìn dài hạn. Định hướng phát triển của xã là kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, lấy phát triển xanh, bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân làm trọng tâm.

Lãnh đạo xã Bình Minh cũng đề nghị quy hoạch quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị các làng truyền thống, di tích, di sản văn hóa, nghĩa trang; nghiên cứu mở rộng các tuyến đường tại những khu vực có điều kiện, bố trí quỹ đất làm bãi đỗ xe, đáp ứng nhu cầu của người dân. Đối với các khu dân cư hiện hữu, xã sẽ tiếp tục nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, trước mắt lựa chọn một số khu vực như Bình Đà, Cự Khê để triển khai, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng.

Đồng thời về hạ tầng, cần nghiên cứu đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước, bảo đảm kết nối giữa các khu vực, hạn chế nguy cơ ngập úng. Đối với tuyến trục sông Hòa Bình, xã dự kiến triển khai theo ba giai đoạn, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực nhưng vẫn bảo đảm định hướng quy hoạch chung của thành phố.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh đề nghị Ủy ban MTTQ xã tổng hợp, chuyển đầy đủ các ý kiến đến UBND xã; đồng thời tăng cường giám sát việc tiếp thu, hoàn thiện đồ án và quá trình triển khai các dự án. UBND xã có trách nhiệm rà soát kỹ từng nội dung, tổ chức làm việc với đơn vị tư vấn để giải trình, bổ sung những vấn đề còn vướng mắc, bảo đảm đồ án quy hoạch sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.