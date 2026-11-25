Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ: Phát triển kinh tế biển gắn với chuyển đổi số và hạ tầng đồng bộ. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2306/QĐ-TTg ngày 23/11/2026 ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 04/4/2026.

Chương trình nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp phát triển vùng. Đến năm 2030, Bắc Trung bộ phấn đấu trở thành vùng phát triển nhanh, năng động, bền vững, mạnh về kinh tế biển; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hình thành các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn và các khu kinh tế ven biển.

Phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân trên 10,5%

Chương trình đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt trên 10,5% giai đoạn 2026 - 2030. Trong cơ cấu GRDP, khu vực dịch vụ chiếm khoảng 36,8%, công nghiệp - xây dựng khoảng 47,7%, nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 10,8%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 5,7%. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt trên 7.000 USD.

Tỷ lệ đô thị hóa phấn đấu đạt khoảng 47 - 48%; trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 9 - 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Đáng chú ý, tỷ trọng kinh tế số phấn đấu đạt khoảng 30% GRDP vào năm 2030.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỷ lệ lao động qua đào tạo đặt mục tiêu đạt 75 - 80%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%. Vùng phấn đấu đạt 40 giường bệnh và 15 bác sĩ trên 1 vạn dân, bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 giảm khoảng 1 - 1,5%/năm.

Ưu tiên phát triển hạ tầng và kinh tế biển

Về kết cấu hạ tầng, Chương trình định hướng hình thành mạng lưới giao thông kết nối đa phương thức, gồm các trục đường bộ Bắc - Nam, Đông - Tây, cảng biển, cảng hàng không và một số tuyến đường sắt đô thị kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia.

Cùng với đó là phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo, thông tin và truyền thông, thủy lợi, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, dịch vụ giá trị gia tăng cao và các trung tâm logistics hiện đại.

Chương trình xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao; nâng cao giá trị gia tăng trong khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy, hải sản. Kinh tế biển được định hướng phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của vùng.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển khai các giải pháp về cơ chế, chính sách, tăng cường liên kết vùng, huy động nguồn lực đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, thúc đẩy khoa học và công nghệ.