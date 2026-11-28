Ngày 31/10, UBND TPHCM ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, mở ra định hướng phát triển mới cho đô thị sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Không chỉ tổ chức lại không gian phát triển, mở rộng các cực tăng trưởng và định hình những động lực kinh tế mới, quy hoạch còn đặt ra yêu cầu hài hòa giữa phát triển hiện đại với bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, cho rằng thách thức của TPHCM trong hành trình hướng tới đô thị toàn cầu không đơn thuần là xây dựng những công trình hiện đại hay mở rộng không gian đô thị. Quan trọng hơn, thành phố phải giữ được những giá trị làm nên bản sắc riêng, từ di sản kiến trúc, ký ức đô thị đến sinh kế và sự gắn kết của các cộng đồng cư dân.

PGS.TS Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Ảnh: Tuấn Hùng

Không đánh đổi di sản lấy lợi ích trước mắt

PGS.TS Vũ Tuấn Hưng nhận định, quy hoạch tổng thể TPHCM có ý nghĩa chiến lược, không chỉ định hình không gian phát triển mà còn góp phần xác lập bản sắc và vị thế của thành phố trong tương lai.

Một trong những định hướng đáng chú ý là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và di sản song hành với phát triển kinh tế. Theo ông, đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với một đô thị có lịch sử hình thành lâu đời, sự giao thoa văn hóa đa dạng, truyền thống năng động, cởi mở và bản sắc sông nước đặc trưng Nam Bộ.

Trong không gian đô thị hiện hữu, khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn, Thủ Thiêm và hai bên bờ sông Sài Gòn mang những giá trị riêng, được hình thành qua nhiều giai đoạn lịch sử, gắn với quá trình phát triển kinh tế, giao thương và đời sống của các cộng đồng cư dân.

TPHCM lưu giữ dấu ấn của quá trình hình thành đô thị hiện đại; Chợ Lớn là không gian văn hóa, kiến trúc và giao thương đặc trưng của cộng đồng người Hoa. Trong khi đó, Thủ Thiêm và hai bờ sông Sài Gòn thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa đô thị với dòng sông, từ cảnh quan, sinh thái đến các hoạt động kinh tế và sinh hoạt cộng đồng.

Để gìn giữ những giá trị này, thành phố cần bảo tồn các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, chợ truyền thống, hệ thống kênh rạch và không gian sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, cần quan tâm đến những di sản phi vật thể như lối sống, tập quán, ký ức và bản sắc của các cộng đồng cư dân lâu đời.

"Bảo tồn bản sắc không có nghĩa là giữ nguyên đô thị trong trạng thái cũ, mà là tạo ra sự tiếp nối hài hòa giữa di sản và hiện đại", ông Hưng nhấn mạnh.

Loạt công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, kiến trúc của TPHCM như Dinh Độc Lập, Bưu điện Thành phố, chợ Tân Định... Ảnh: Nguyễn Huế

Theo chuyên gia, bảo tồn di sản và tái thiết đô thị không phải hai mục tiêu đối lập. Điều quan trọng là lựa chọn phương thức phát triển phù hợp, bảo đảm không làm mất đi những giá trị lịch sử, văn hóa và bản sắc riêng của TPHCM.

Với những khu vực cần cải tạo, tái thiết, thành phố phải đánh giá đầy đủ giá trị, tính độc đáo, ý nghĩa lịch sử và vai trò của di sản đối với cộng đồng. Những di sản có giá trị đặc biệt, không thể thay thế cần được bảo vệ nghiêm ngặt; các khu vực khác có thể cải tạo, chuyển đổi công năng hoặc tái thiết trên cơ sở tôn trọng cấu trúc và cảnh quan đô thị.

"Điều quan trọng là không đánh đổi những giá trị di sản không thể tái tạo để lấy lợi ích phát triển trước mắt. Một đô thị hiện đại cần có những công trình mới, nhưng cũng cần giữ được ký ức và bản sắc của chính mình", Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ nói.

Giữ người dân để bảo tồn di sản sống

Một vấn đề khác được PGS.TS Vũ Tuấn Hưng đặc biệt quan tâm là bảo tồn di sản sống, bao gồm văn hóa cộng đồng, nghề truyền thống, ẩm thực, lễ hội và ký ức của người dân.

Theo ông, di sản không chỉ tồn tại trong những công trình kiến trúc hay di tích được xếp hạng. Nhiều giá trị văn hóa được lưu giữ trong đời sống thường nhật, qua tập quán sinh hoạt, hoạt động giao thương, nghề truyền thống và mối quan hệ giữa các thế hệ cư dân.

"Muốn bảo tồn được di sản sống, trước hết phải bảo tồn được cộng đồng đang thực hành, gìn giữ và trao truyền những giá trị di sản đó", ông nhấn mạnh.

Chợ Bình Tây, một trong những công trình mang dấu ấn lịch sử ở khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn. Ảnh: Nguyễn Huế

Từ góc nhìn này, TPHCM cần có chính sách hỗ trợ nghệ nhân, hộ kinh doanh truyền thống và các cộng đồng dân cư lâu đời; duy trì chợ truyền thống, phố nghề, lễ hội và không gian sinh hoạt văn hóa. Việc kết hợp bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa, kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số cũng có thể giúp gia tăng giá trị kinh tế của di sản.

Tuy nhiên, ông Hưng lưu ý, phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo tại các khu vực giàu bản sắc cần tránh thương mại hóa di sản quá mức. Nếu chỉ chạy theo lợi ích du lịch trước mắt, những không gian văn hóa truyền thống có nguy cơ bị biến thành sản phẩm phục vụ du khách, trong khi các giá trị nguyên gốc và vai trò của cộng đồng chủ thể dần mai một.

Việc khai thác di sản cần dựa trên giá trị văn hóa, tính nguyên gốc và sự tôn trọng cộng đồng chủ thể. Các hoạt động sáng tạo phải có sự tham gia của nhà nghiên cứu, nghệ nhân và người dân địa phương, đồng thời bảo đảm lợi ích được chia sẻ hài hòa. PGS.TS Vũ Tuấn Hưng - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Việc khai thác di sản cần dựa trên giá trị văn hóa, tính nguyên gốc và sự tôn trọng cộng đồng. Các hoạt động sáng tạo phải có sự tham gia của nhà nghiên cứu, nghệ nhân và người dân địa phương, đồng thời bảo đảm lợi ích được chia sẻ hài hòa.

Đáng chú ý, trong bối cảnh TPHCM mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất, việc bảo tồn bản sắc không thể chỉ giới hạn ở khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn.

Theo ông Hưng, bản sắc sông nước, tính cởi mở và sự đa dạng tộc người cần được thể hiện thực chất trong tổ chức không gian đô thị, thay vì chỉ dừng lại ở những biểu tượng trang trí.

Thành phố cần bảo tồn hệ thống sông, kênh rạch, bến nước, công viên ven sông, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng; đồng thời tạo điều kiện để các cộng đồng dân tộc Hoa, Khmer, Chăm... gìn giữ, phát huy bản sắc qua lễ hội, nghệ thuật và ẩm thực.

Định hướng kết nối di sản Sài Gòn - Chợ Lớn, làng nghề Bình Dương và văn hóa biển phía Nam thành các tuyến, sản phẩm du lịch văn hóa - di sản đặc trưng cũng mở ra cách tiếp cận mới. Theo đó, di sản cần được nhìn nhận trong mối liên kết giữa các vùng văn hóa, thay vì bảo tồn riêng lẻ từng công trình hay địa điểm.

Riêng với sông Sài Gòn, ông Hưng đề xuất kết nối các công trình lịch sử, bến cảng, di tích, không gian văn hóa và khu dân cư ven sông thành một "trục di sản" liên hoàn, gắn với công viên, quảng trường và đường đi bộ.

Đặc biệt, thành phố cần bảo đảm quyền tiếp cận công cộng, hạn chế tư nhân hóa và chia cắt không gian ven sông, qua đó duy trì sự kết nối giữa người dân với dòng sông.

"Giá trị của trục di sản sông nước không chỉ nằm ở cảnh quan đẹp mà còn ở khả năng khôi phục mối quan hệ giữa đô thị, dòng sông và cộng đồng cư dân, qua đó tạo nên bản sắc riêng cho TPHCM", ông Hưng nói.

Toàn cảnh sông Sài Gòn đoạn chảy qua khu vực trung tâm TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Tái thiết không thể khiến người thu nhập thấp rời trung tâm

Bên cạnh bảo tồn di sản, PGS.TS Vũ Tuấn Hưng cho rằng tác động xã hội của quá trình tái thiết là vấn đề TPHCM cần tính toán kỹ lưỡng.

Việc từng bước di dời các chức năng sản xuất không còn phù hợp ra khỏi vùng lõi có thể giúp nâng cao chất lượng không gian đô thị. Tuy nhiên, quá trình này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập và sinh kế của người lao động, hộ kinh doanh nhỏ, đặc biệt là những nhóm đã gắn bó lâu năm với khu vực.

PGS.TS Vũ Tuấn Hưng cho rằng, việc di dời các cơ sở sản xuất khỏi vùng lõi có thể ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và sinh kế của người lao động, hộ kinh doanh nhỏ.

Để hạn chế những tác động này, thành phố cần xây dựng lộ trình di dời trên cơ sở đánh giá tác động xã hội, công khai thông tin và lấy ý kiến người dân; đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, tín dụng và tạo điều kiện để các hộ kinh doanh duy trì hoạt động tại nơi mới.

Nhìn lại quá trình cải tạo kênh rạch, chung cư cũ và tái định cư tại TPHCM, tôi cho rằng khó khăn không chỉ nằm ở nguồn lực tài chính hay kỹ thuật mà còn ở việc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. PGS.TS Vũ Tuấn Hưng - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Đối với các khu dân cư ven sông, kênh rạch, chung cư cũ và khu vực xây dựng tự phát cần cải tạo, tái phát triển, chuyên gia lưu ý tái định cư không đơn thuần là chuyển người dân từ nơi ở cũ đến nơi ở mới.

Quá trình này phải bảo đảm duy trì các mối quan hệ xã hội, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng đã hình thành qua nhiều thế hệ. Nếu chỉ quan tâm đến giá trị bồi thường và chất lượng nhà ở mà bỏ qua khoảng cách đi lại, việc làm, trường học, chợ truyền thống và quan hệ láng giềng, nguy cơ đứt gãy mạng lưới xã hội là rất lớn.

Ông Hưng đề xuất thành phố ưu tiên tái định cư tại chỗ hoặc gần nơi ở cũ khi có điều kiện; quy hoạch khu tái định cư đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và không gian sinh hoạt cộng đồng. Người dân cũng cần được tham gia vào quá trình thiết kế, tổ chức không gian sống mới.

Nguyên tắc quan trọng là lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở phù hợp khả năng chi trả, duy trì cơ hội việc làm và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Thành phố cần tránh tình trạng sau tái thiết, người thu nhập thấp không còn đủ khả năng sinh sống tại khu vực trung tâm.

"Thành công của tái thiết đô thị không chỉ được đo bằng diện mạo không gian mới, mà còn phải được đánh giá bằng khả năng bảo đảm sinh kế, ổn định cuộc sống và cơ hội phát triển của những người dân chịu tác động trực tiếp", PGS.TS Vũ Tuấn Hưng nhấn mạnh.

Ảnh: Nguyễn Huế

Theo ông, để hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm, TPHCM cũng cần coi khoa học xã hội và nhân văn là nền tảng tri thức quan trọng trong quản trị và kiến tạo phát triển đô thị. Quy hoạch không chỉ dựa trên các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, hạ tầng mà cần nghiên cứu đầy đủ về con người, dân cư, văn hóa, xã hội, lịch sử và những biến đổi của cộng đồng.

Đây cũng là cơ sở để thành phố phát triển hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc, bảo đảm chất lượng sống và không để những nhóm cư dân yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong quy hoạch 100 năm Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đặt mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và di sản, gắn với định hướng phát triển đô thị, du lịch bền vững. Trong đó, thành phố định hướng kết nối các giá trị di sản Sài Gòn - Chợ Lớn, làng nghề Bình Dương và văn hóa biển phía Nam để hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch văn hóa - di sản đặc trưng. Các di tích, công trình kiến trúc, bảo tàng, làng nghề, lễ hội, phố đi bộ và không gian công cộng cũng được khai thác gắn với hoạt động du lịch; đồng thời đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách và khuyến khích cộng đồng tham gia, hưởng lợi. Đối với Côn Đảo, quy hoạch ưu tiên bảo tồn Vườn quốc gia, hệ sinh thái rừng, đất ngập nước, biển và các di tích lịch sử - văn hóa. Các khu vực Cần Giờ, Long Hải - Phước Hải, Hồ Tràm - Bình Châu cũng được định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn tài nguyên, cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái.