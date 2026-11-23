Sáng 23/11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM (phường An Khánh).

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao cùng khoảng 500 đại biểu đến từ các địa phương lân cận, nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp và chuyên gia.

Đây là quy hoạch tích hợp đa ngành đầu tiên của TP.HCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó, ngày 30/10, HĐND TP.HCM khóa XI đã thông qua đồ án quy hoạch này tại kỳ họp thứ 6 bằng Nghị quyết số 123/NQ-HĐND.

Phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ diện tích 6.772,59 km², gồm 168 xã, phường, đặc khu; đồng thời nghiên cứu liên kết với các địa phương lân cận như Tây Ninh, TP Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và không gian biển.

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM (phường An Khánh).

Theo định hướng, TP.HCM phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, chuyển từ cấu trúc cộng gộp sang mạng lưới đô thị thống nhất, có sự liên kết và chuyên môn hóa theo lợi thế từng khu vực. Không gian phát triển được tổ chức thành 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

Tầm nhìn trở thành đô thị toàn cầu

Quy hoạch xác định tầm nhìn phát triển dài hạn hướng đến khoảng năm 2125, nhằm bảo đảm tính kế thừa, khả năng thích ứng và dư địa phát triển trước những biến động về kinh tế, công nghệ, dân số, biến đổi khí hậu và phương thức tổ chức không gian đô thị.

Theo lộ trình, đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu trở thành đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, logistics và hội nhập quốc tế, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2045, thành phố hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời là điểm đến hấp dẫn toàn cầu với chất lượng sống cao.

Từ năm 2075 trở đi, TP.HCM hướng tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển hàng đầu thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức hấp dẫn đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Hôm nay TP.HCM công bố Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, quy hoạch xác lập 5 cực động lực phát triển với những chức năng chuyên biệt.

Trong đó, cực lõi trung tâm tập trung tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm, giữ vai trò trung tâm tài chính quốc tế, quản trị, thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo. Khu vực này ưu tiên tái thiết đô thị gắn với bảo tồn di sản.

Cực đổi mới sáng tạo phía Đông, Đông Bắc kết nối Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An, Bình Dương, Tân Uyên với sân bay Long Thành; tập trung phát triển công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và giáo dục đại học.

Cực công nghiệp - logistics phía Bắc phát triển tại Bến Cát, Bàu Bàng và các khu vực phụ cận, định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp đơn chức năng thành hệ sinh thái công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ thế hệ mới.

Ở phía Nam, cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng kết nối Châu Đức, Long Sơn, Phú Mỹ, Vũng Tàu và Cần Giờ, phát huy lợi thế cảng biển, logistics, hàng hải, thương mại tự do và năng lượng sạch.

Trong khi đó, cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây tập trung phát triển các khu đô thị đồng bộ, trung tâm đào tạo, y tế chuyên sâu, triển lãm và dịch vụ cao cấp, góp phần giảm áp lực hạ tầng cho khu vực lõi thành phố.

5 trung tâm vệ tinh, 10 vùng quản trị phát triển

Bên cạnh 5 cực động lực, quy hoạch xác định 5 trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên.

Mỗi trung tâm được định hướng phát triển theo những lợi thế riêng. Côn Đảo phát triển du lịch sinh thái biển đảo, di sản và nghiên cứu khoa học gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Khu vực Long Hải - Hồ Tràm định hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ biển, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Hóc Môn - Củ Chi phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch văn hóa - lịch sử.

Bàu Bàng được định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và đô thị công nghiệp thế hệ mới. Trong khi đó, Tân Uyên - Bắc Tân Uyên tập trung dịch vụ công nghiệp, logistics, đô thị đại học và đô thị sinh thái dọc Vành đai 4, ven sông Đồng Nai.

Để kết nối các cực phát triển và trung tâm vệ tinh, quy hoạch xác định 5 hệ liên kết chiến lược gồm trục Bắc - Nam, trục Đông - Tây, hệ thống công nghiệp - logistics đa phương thức, hạ tầng đô thị đa tầng và liên kết xanh - xanh dương.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm xác lập mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

Đáng chú ý, không gian phát triển của thành phố được tổ chức thành 10 vùng quản trị dựa trên đặc thù và mật độ dân số, trong đó có vùng lõi đô thị - tài chính - quản trị - di sản; vùng đổi mới sáng tạo phía Đông; vùng Tây - Tây Nam; vùng đô thị công nghiệp - dịch vụ phía Bắc; vùng sinh thái và dự trữ phát triển; vùng phía Tây Bắc và phía Nam; vùng sinh thái biển Cần Giờ; vùng cảng biển - logistics - công nghiệp - năng lượng; vùng du lịch biển Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm - Bình Châu và đặc khu Côn Đảo.

Các vùng được định hướng phát huy chức năng riêng, từ tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, logistics đến du lịch, bảo tồn sinh thái và kinh tế biển, qua đó tạo nên mạng lưới phát triển liên kết trên toàn địa bàn.

Về sử dụng đất, thành phố dự kiến có 33 khu vực đô thị với tổng diện tích khoảng 341.737 ha, chiếm 50,46% diện tích tự nhiên, được lập quy hoạch phân khu. Khu vực nông thôn có diện tích khoảng 335.522 ha, chiếm 49,54%.

Sau hội nghị công bố, TP.HCM tổ chức triển lãm quy hoạch trong thời gian 1 tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố để người dân tham quan, tìm hiểu. Sở Quy hoạch - Kiến trúc bố trí nhân sự thuyết minh, hướng dẫn người dân tra cứu bản đồ số và tiếp nhận ý kiến phản ánh.

Thành phố dự kiến hoàn tất cập nhật hồ sơ, bản đồ quy hoạch trước ngày 31/12 và hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành trước ngày 30/6/2027.

Với tầm nhìn dài hạn, quy hoạch tổng thể được kỳ vọng tạo nền tảng tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng từng khu vực, tăng cường kết nối liên vùng, hướng đến xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngày càng cao trong khu vực, quốc tế.