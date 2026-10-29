Quy hoạch TPHCM lấy con người và chất lượng sống làm trung tâm

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đây cũng là một trong 47 tờ trình dự thảo nghị quyết chính thức trình để HĐND TPHCM xem xét thông qua.

Tham dự kỳ họp có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân, cùng các đại biểu, khách mời…

Kỳ họp chuyên đề thứ sáu nhằm xem xét và quyết định nhiều vấn đề cấp bách phục vụ cho sự phát triển dài hạn của đô thị. Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận nội dung trọng tâm bao gồm quy hoạch tổng thể chiến lược, các cơ chế thể chế nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, và việc phân bổ nguồn ngân sách đầu tư công cho các công trình trọng điểm...

Về mặt quy hoạch, thành phố định hướng phát triển thành một chỉnh thể thống nhất đa trung tâm, với tầm nhìn đến năm 2050 và hướng tới tương lai 100 năm. Đồng thời, các chính sách cụ thể hóa luật phát triển đô thị cũng được đưa ra bàn thảo, nhằm mở rộng dư địa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm được xem xét thông qua trong bối cảnh sau khi TPHCM hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, trở thành đô thị lớn nhất cả nước và tầm cỡ trong khu vực. Với những định hướng mới như phát triển metro, TOD, các khu công nghiệp kiểu mới, các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế…

Theo tờ trình của UBND TPHCM, quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính TPHCM với diện tích khoảng 6.772,59 km², gồm 168 đơn vị hành chính. Dân số TPHCM dự báo khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 25 triệu người vào năm 2045, hơn 27 triệu người vào năm 2050.

TPHCM hướng tới trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới. Với các định hướng nổi bật như: phát triển siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, phát triển thành phố gắn với sông và biển, đổi mới sáng tạo và một cấu trúc đô thị mới.

Quy hoạch cũng đảm bảo định hướng hạ tầng đi trước, TOD mở ra không gian phát triển mới… Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm cũng là khung chiến lược định hình cấu trúc và năng lực cạnh tranh của thành phố trong dài hạn.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong quy hoạch là vượt qua tư duy chia cắt địa giới, ngành, lĩnh vực; tổ chức thành phố thành một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm, liên kết giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và không gian sinh thái. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực mới; lấy con người và chất lượng sống của người dân làm trung tâm của sự phát triển.

Đảm bảo sự đồng bộ giữa sử dụng đất, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bổ dân cư; mở rộng không gian đầu tư, giải quyết căn cơ các điểm nghẽn như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, bảo tồn giá trị văn hóa và an sinh xã hội…