Tái cấu trúc không gian đô thị, lấy người dân làm trung tâm

Trong bối cảnh TPHCM vừa công bố quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, ngày 28/11, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) tổ chức hội thảo với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân”.

Theo ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, quy hoạch tổng thể thành phố đánh dấu bước chuyển trong tư duy tổ chức không gian đô thị, hướng tới mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, vận hành theo mạng lưới liên kết chức năng.

Với quy mô khoảng 6.772km2, gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã, quy hoạch không đơn thuần là sự tích hợp các đồ án cũ mà hướng đến tái cấu trúc không gian phát triển, phân bố lại dân cư, việc làm và các dịch vụ đô thị, giảm áp lực cho khu vực trung tâm.

Quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm hướng đến tái cấu trúc không gian đô thị đa cực, đa trung tâm, lấy chất lượng sống và khả năng tiếp cận tiện ích của người dân làm trọng tâm. Ảnh: Hoàng Hà

Mục tiêu đặt ra là đưa TPHCM trở thành đô thị toàn cầu đáng sống, thông minh, hiện đại, lọt nhóm 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2030; đồng thời trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á vào năm 2045.

Theo ông Thảo, cấu trúc không gian đô thị được xây dựng trên hai nguyên tắc cốt lõi.

Thứ nhất là mô hình “đô thị 15 phút”, trong đó người dân có thể đi bộ tiếp cận các tiện ích thiết yếu như trường học, cơ sở y tế, công viên, dịch vụ và giao thông công cộng trong khoảng 15 phút.

Thứ hai là mô hình “thành phố đa tâm 30 phút”, hướng tới kết nối thuận tiện giữa các cực động lực và trung tâm đô thị thông qua mạng lưới đường sắt đô thị và các tuyến giao thông chiến lược.

Theo quy hoạch, cấu trúc không gian TPHCM gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Trong đó, thành phố ưu tiên phát triển đô thị nén, đa chức năng gắn với giao thông công cộng (TOD), khai thác không gian quanh các nhà ga metro trong bán kính 400-800m; đồng thời thúc đẩy mô hình “đô thị bọt biển” nhằm tăng diện tích trữ nước, mở rộng không gian xanh và cải thiện khả năng chống ngập.

Thành phố cũng định hướng phát triển hệ thống công viên, đường đi bộ, đường xe đạp và bến thủy công cộng dọc các dòng sông, kênh rạch, khu vực ven biển và Cần Giờ.

Theo ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc ENCITY, để định hình tương lai TPHCM, cần nhìn lại những lợi thế tự nhiên đã hình thành nên thành phố, đặc biệt là hệ thống sông ngòi, vùng đất ngập nước và không gian ven biển.

Với ba dòng sông Sài Gòn, Đồng Nai và Vàm Cỏ cùng đổ ra vịnh Gành Rái - Cần Giờ, được che chắn bởi bán đảo Vũng Tàu, TPHCM sở hữu lợi thế đặc biệt về cảnh quan và sinh thái. Ông Dũng cho rằng quy hoạch tương lai cần khai thác hài hòa các giá trị này, thay vì quay lưng với thiên nhiên.

Về nhà ở, theo quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, TPHCM đặt mục tiêu bổ sung khoảng 200.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030, ưu tiên bố trí gần nơi làm việc và các tuyến metro; đồng thời tái thiết chung cư cũ, chỉnh trang khu vực ven kênh rạch.

Để triển khai, thành phố sẽ huy động đa dạng nguồn vốn, kết hợp đầu tư công, vốn tư nhân, vốn nước ngoài và hợp tác công - tư (PPP). Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống, rút ngắn thời gian đi lại và xây dựng đô thị an toàn, bền vững.

TS Nguyễn Quang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Anh Phương

TOD không chỉ là khoảng cách đến nhà ga

Bên cạnh định hướng phát triển hạ tầng, khả năng tiếp cận giao thông công cộng của người dân cũng là vấn đề được các chuyên gia quan tâm trong quá trình triển khai quy hoạch TPHCM.

Theo quy hoạch, các khu vực phát triển đô thị gắn với TOD sẽ được hình thành trong bán kính 400-800m quanh nhà ga, theo mô hình đô thị nén, đa chức năng, khuyến khích người dân đi bộ và sử dụng xe đạp.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Un-Habitat Việt Nam, cho rằng khoảng cách địa lý trên bản đồ chưa phản ánh đầy đủ khả năng tiếp cận trong thực tế. Một nhà ga dù nằm trong bán kính 400-800m vẫn có thể khó tiếp cận nếu thiếu vỉa hè liên tục, lối sang đường an toàn hoặc kết nối thuận tiện với khu dân cư xung quanh.

Do đó, khu vực quanh các nhà ga cần được đầu tư, chỉnh trang đồng bộ với hệ thống vỉa hè rộng, liên tục, có bóng mát; lối sang đường an toàn và đường dốc thuận tiện cho người khuyết tật, người cao tuổi cũng như các gia đình có trẻ nhỏ.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị tại Singapore, ông Lee Leong Seng, Giám đốc điều hành bộ phận Phát triển bất động sản nhà ở, Khối Bất động sản của Keppel Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu quy hoạch tích hợp ngay từ đầu.

Theo đó, một khu đô thị mới không thể chỉ tập trung xây dựng nhà ở mà cần đồng thời phát triển giao thông công cộng, hệ thống cửa hàng, trường học, cơ sở y tế, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng. Các tiện ích này cần được bố trí hài hòa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày của cư dân.