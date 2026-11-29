Các diễn giả và chuyên gia tại hội thảo "TP. Hồ Chí Minh quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân", sáng 28/11 - Ảnh: Minh Hà.

Sáng 28/11, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) đã tổ chức hội thảo "TP. Hồ Chí Minh quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân". Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia quy hoạch, phát triển đô thị trong nước và quốc tế.

ĐÔ THỊ TOÀN CẦU, ĐÁNG SỐNG, THÔNG MINH, HIỆN ĐẠI

Tại hội thảo, ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung (Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh), cho biết trong bối cảnh Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng và vị thế mới, việc định hình quy hoạch tổng thể có tầm nhìn 100 năm lấy người dân làm trung tâm là yêu cầu cấp thiết, mang ý nghĩa lịch sử.

Trên nền tảng không gian liên hoàn từ khu vực đô thị trung tâm đến Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và các vùng phụ cận, Thành phố xác lập ba chức năng chủ đạo là tài chính, công nghệ cao và công nghiệp, cùng bốn động lực chiến lược gồm cảng biển, logistics, sân bay và du lịch.

Quy hoạch đặt tầm nhìn xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, đáng sống, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới. Đến năm 2030, Thành phố phấn đấu nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống. Đến năm 2045, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á.

Cấu trúc siêu đô thị được tổ chức với năm cực động lực gồm lõi trung tâm tài chính, dịch vụ và quản trị tại khu vực Sài Gòn; cực đổi mới sáng tạo và công nghệ phía Đông; cực đô thị, y tế và giáo dục phía Tây; cực công nghiệp và logistics phía Bắc; cực cảng biển, logistics và năng lượng phía Nam. Các cực được kết nối bằng hệ thống hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây, công nghiệp - logistics và hành lang sinh thái xanh - xanh dương dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và ven biển.

Theo ông Lý Khánh Tâm Thảo, điểm mới trong tư duy quy hoạch là chuyển từ “khoảng cách di chuyển” sang “thời gian và khả năng tiếp cận”, thể hiện qua hai nguyên tắc “Đô thị 15 phút” và “Thành phố đa tâm 30 phút”. Theo đó, người dân có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong khoảng 15 phút đi bộ, trong khi các cực động lực và trung tâm đô thị được kết nối trong khoảng 30 phút bằng đường sắt đô thị, đường cao tốc và hạ tầng số.

Ngoài ra, Thành phố đồng thời tổ chức ba trung tâm gồm Đô thị Trung tâm lịch sử, Đô thị Thủ Dầu Một và Đô thị Vũng Tàu, cùng 10 vùng quản trị phát triển. Đây không phải các đơn vị hành chính mới mà là cơ chế điều phối liên ngành, liên địa bàn nhằm phát huy thế mạnh từng khu vực trong một hệ thống thống nhất.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Thành phố tập trung bốn nhóm giải pháp:

Thứ nhất, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), tổ chức đô thị nén, đa chức năng trong bán kính 400-800 m quanh các nhà ga, đồng thời phát triển không gian ngầm tại các đầu mối giao thông.

Thứ hai, phát triển “Đô thị bọt biển”, dành không gian cho nước, hướng tới giữ lại, thẩm thấu và tuần hoàn tại chỗ 40% lượng nước mưa. Giai đoạn 2031-2050, tiêu chuẩn này được định hướng áp dụng cho 100% khu phát triển mới và 60% khu vực hiện hữu sau chỉnh trang.

Thứ ba, hình thành Khung Xanh - Xanh dương liên hoàn, kết nối Hồ Dầu Tiếng, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, hệ thống kênh rạch, Cần Giờ và dải ven biển, đồng thời tăng không gian công cộng ven sông, hạn chế tư nhân hóa mặt nước.

Thứ tư, phát triển nhà ở gắn với việc làm và hạ tầng. Giai đoạn 2026-2030, Thành phố đặt mục tiêu tăng thêm khoảng 200.000 căn nhà ở xã hội, ưu tiên gần nơi có việc làm, ga metro và đầu mối giao thông công cộng, đồng thời đa dạng hóa nhà ở thuê, thuê mua và nhà lưu trú công nhân.

Bên cạnh đó, Thành phố xác định đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt, thu hút vốn tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác công tư (PPP), đa dạng hóa các công cụ tài chính như trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu xanh và khai thác phần giá trị gia tăng của đất do đầu tư công tạo ra.

Theo đồ án Quy hoạch, đến năm 2050, TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển 18 tuyến đường sắt đô thị MRT với tổng chiều dài khoảng 960 km, cùng khoảng 450 km đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất, nâng tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng lên khoảng 65% trong giai đoạn 2045 - 2050.

LẤY NGƯỜI DÂN LÀM TRUNG TÂM, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG LÀM THƯỚC ĐO

Chất lượng sống của người dân được cụ thể hóa thông qua các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch, mở rộng không gian xanh, ứng dụng mô hình “đô thị bọt biển” nhằm tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phố hướng tới mục tiêu chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,9 vào năm 2050, đất cây xanh công cộng đạt 7-7,5 m2/người. Đến năm 2050, mạng lưới đường sắt đô thị dự kiến đạt khoảng 960 km MRT, kết hợp 450 km đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất. Tỷ trọng vận tải hành khách công cộng phấn đấu đạt 35-50% vào năm 2030 và 65% trong giai đoạn 2045-2050.

Ông Nguyễn Quang Sáng, Phó Giám đốc VTV Nam Bộ, nhấn mạnh rằng một bản quy hoạch dù đồ sộ đến đâu, có tầm nhìn 50 năm hay 100 năm, thước đo thành công vẫn không nằm ở diện tích trên bản vẽ, không nằm ở bao nhiêu tòa cao ốc được xây, mà nằm ở chất lượng sống, hạnh phúc và nụ cười của từng công dân.

Dẫn chứng minh họa rõ nét nhất là khu Nam Sài Gòn trong 30 năm hình thành và phát triển, là một trường hợp thực tiễn có giá trị tham khảo đối với chiến lược phát triển TP. Hồ Chí Minh đa cực, đa trung tâm. Từ những dấu mốc đầu tiên với đại lộ Nguyễn Văn Linh, không gian đô thị phía nam tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước như tập đoàn Phú Long, tập đoàn Keppel, góp phần đa dạng hóa không gian sống, bổ sung hệ thống tiện ích và dịch vụ phục vụ cư dân.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Richard Mark Leech, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phú Long, cho rằng quy hoạch tầm nhìn 100 năm không chỉ là mở rộng địa giới hay xây dựng hạ tầng. Cốt lõi là vun đắp nếp sống và tạo nền tảng trải nghiệm cho các thế hệ sau. Phú Long xác định phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) là một định hướng chiến lược, hướng đến kết nối các tuyến đường sắt đô thị với không gian nhà ở, giúp cư dân thuận tiện di chuyển và giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Ông Lee Leong Seng, Giám đốc điều hành Bộ phận Phát triển Bất động sản nhà ở, Keppel Việt Nam, chia sẻ: Khi một khu đô thị mới hoặc một khu vực mới được quy hoạch không chỉ đơn thuần là xây dựng nhà ở, mà cần có giao thông công cộng, cửa hàng, trường học, y tế, không gian xanh và không gian cộng đồng… Tất cả những yếu tố này cần được quy hoạch cùng nhau, với việc chú trọng đến nhu cầu hằng ngày của người dân.

“Giao thông và bất động sản không nên được xem là hai lĩnh vực tách biệt. Doanh nghiệp bất động sản không thể tự giải quyết bài toán kết nối nếu thiếu sự đồng bộ với quy hoạch giao thông và hệ thống hạ tầng công cộng”, ông Lee Leong Seng nhấn mạnh.

Từ góc độ thực thi, hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp hoàn thiện thể chế, khai thác giá trị đất đai gia tăng từ đầu tư hạ tầng để tái đầu tư cho đô thị, mở rộng hợp tác công - tư, xác định các ưu tiên đầu tư trong từng giai đoạn và phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch.

Kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt từ Singapore, cũng mang đến những bài học về phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD, kết nối các khu dân cư, văn phòng, trường học và trung tâm thương mại với hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời kiến tạo không gian sống gắn kết cộng đồng.