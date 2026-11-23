Ảnh minh họa. Ảnh: Trịnh Cường.

Sáng 23/11, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, định hình mô hình siêu đô thị đa cực với 5 cực động lực, quy mô dân số dự kiến hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh (phường An Khánh), với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026, xác lập lộ trình phát triển qua các giai đoạn, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10,5%/năm. Đến năm 2030, quy mô GRDP dự kiến đạt khoảng 200 - 225 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 14.500 USD.

Trong giai đoạn 2031 - 2035, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm, đưa quy mô kinh tế lên khoảng 400 - 450 tỷ USD. GRDP bình quân đầu người đến năm 2035 đạt tối thiểu 25.000 USD.

Mục tiêu tăng trưởng hai chữ số tiếp tục được duy trì trong hai giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, giai đoạn 2036 - 2040, GRDP bình quân tăng tối thiểu 10%/năm, quy mô kinh tế đạt khoảng 850 - 900 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 45.000 USD.

Đến giai đoạn 2041 - 2045, Thành phố tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm, quy mô GRDP đạt khoảng 1.300 - 1.700 tỷ USD và GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 75.000 USD.

Giai đoạn 2046 - 2050, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân được xác định ở mức tối thiểu 6%/năm. Đến năm 2050, quy mô GRDP dự kiến đạt khoảng 2.000 - 2.500 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 90.000 USD.

Xa hơn, quy hoạch định hướng đến năm 2075, Thành phố duy trì tăng trưởng GRDP tối thiểu 6%/năm, đưa GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 100.000 USD.

Đến năm 2030, kinh tế số được định hướng chiếm khoảng 30 - 40% GRDP; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,8; tổng chi xã hội cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt khoảng 2-3% GRDP. Thành phố dự kiến bố trí khoảng 4 - 5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến năm 2035, tỷ trọng kinh tế số dự kiến đạt khoảng 60% GRDP, HDI tối thiểu đạt 0,9; các chỉ tiêu về chi cho R&D và ngân sách dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được duy trì ở mức tương ứng 2 - 3% GRDP và 4 - 5% tổng chi ngân sách hằng năm. Đến năm 2040 và 2045, HDI tối thiểu đạt 0,9; Thành phố phấn đấu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045. Từ năm 2050 và xa hơn, HDI được đặt mục tiêu đạt trên 0,9.

Bên cạnh các chỉ tiêu về quy mô kinh tế, quy hoạch xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng là một trong những định hướng trọng tâm. Theo đó, Thành phố chuyển từ mô hình chủ yếu dựa vào vốn, đất đai, lao động và các nguồn lực sẵn có sang tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ giá trị cao.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố tập trung vào bốn trụ cột gồm công nghệ đột phá, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược và dịch vụ đô thị. Giai đoạn 2031 - 2035, tập trung phát huy hiệu quả hạ tầng khung, nâng cao năng suất; giai đoạn 2036 - 2045, chuyển mạnh sang kinh tế tri thức. Sau năm 2045, Thành phố hướng tới duy trì tăng trưởng bền vững và phát triển theo mô hình đô thị toàn cầu.

Về cơ cấu kinh tế, kinh tế số được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Quy hoạch đặt mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 30 - 40% GRDP vào năm 2030 và khoảng 60% GRDP vào năm 2035.

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh theo Quy hoạch. Ảnh: HN

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố định hướng phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, điện toán biên, mạng 5G/6G và các nền tảng dữ liệu dùng chung. Trí tuệ nhân tạo (AI) được thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng trong quản trị công, giao thông, y tế, giáo dục, tài chính, logistics và môi trường.

Cùng với đó, quy hoạch đặt mục tiêu tổng chi xã hội cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt khoảng 2 - 3% GRDP vào năm 2030 và 2035. Thành phố dự kiến bố trí khoảng 4 - 5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hai mốc thời gian này.

Các lĩnh vực công nghệ được ưu tiên phát triển gồm công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, vật liệu mới và công nghệ phục vụ kinh tế biển, kinh tế xanh.

Thành phố định hướng hình thành hệ sinh thái liên kết giữa nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất và thương mại hóa, với hạt nhân là các khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu đô thị khoa học - công nghệ, viện nghiên cứu và trường đại học.

Quy hoạch xác định lộ trình mở rộng quy mô dân số và không gian xây dựng của Thành phố. Cụ thể, dân số dự kiến đạt khoảng 18 triệu người vào năm 2030, tăng lên 20,5 triệu người năm 2035, 23 triệu người năm 2040, 25 triệu người năm 2045 và khoảng 27 triệu người vào năm 2050. Quy mô dân số này bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng và dân số quy đổi. Cùng với đó, diện tích đất xây dựng toàn Thành phố dự kiến đạt khoảng 280.000 - 290.000 ha vào năm 2030; 305.000 - 315.000 ha năm 2035; 330.000 - 345.000 ha năm 2040; 350.000 - 362.000 ha năm 2045 và khoảng 365.000 - 390.000 ha vào năm 2050.