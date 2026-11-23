Cách đây 20 năm, Intel bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ khởi đầu với vài trăm nhân sự tại Khu Công nghệ cao TP HCM. Đến nay, Intel Products Việt Nam đã trở thành một trong những cơ sở lắp ráp và kiểm định trong mạng lưới toàn cầu của tập đoàn với tổng số vốn đầu tư cam kết 4,1 tỷ USD.

Đó là những thông tin được bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc Đối ngoại Chính phủ, Intel Products Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, diễn ra sáng 23/11.

“Điều chúng tôi tự hào nhất là con người với gần 1.000 kỹ sư, chuyên gia và quản lý người Việt đã trưởng thành cùng Intel. Hàng trăm nhà cung cấp trong nước đã tham gia chuỗi giá trị. Những kết quả đó có được là nhờ sự hỗ trợ nhất quán của Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo TP HCM, Khu Công nghệ cao TP HCM cùng các sở, ban, ngành”, bà Đỗ Thị Thu Hương chia sẻ.

Quy hoạch mới định hình các cực tăng trưởng

Bản đồ quy hoạch TP HCM. Ảnh: Cổng TTĐT TP HCM

Quy hoạch tổng thể TP HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm đã định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển. Cùng với đó, cấu trúc không gian siêu đô thị được xác lập với "5 cực động lực - 5 trung tâm vệ tinh - 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển", lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Theo đại diện Intel, quy hoạch tổng thể TP HCM xác định cực đổi mới sáng tạo phía Đông tập trung vào công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và nghiên cứu phát triển. Đây cũng là những lĩnh vực doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ.

Cụ thể, bà Hương cho biết, Intel mong muốn cùng đồng hành nâng tầm vị thế của TP HCM trong chuỗi bán dẫn toàn cầu và mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao; phát triển nguồn nhân lực cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và bán dẫn cùng TP HCM, các trường đại học, các đối tác chuẩn bị lực lượng lao động cho tương lai. Cùng với đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh, hướng tới một thành phố thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong bài phát biểu, bà Hương nhấn mạnh, 20 năm trước, Intel đã đặt niềm tin vào TP HCM. Hôm nay, trước một tầm nhìn lớn lao, niềm tin ấy càng được củng cố. Intel cam kết là đối tác tin cậy lâu dài của TP HCM, không chỉ cho hôm nay mà cả cho các thế hệ tương lai.

Cam kết của nhà đầu tư quốc tế như Intel cho thấy vai trò ngày càng lớn của quy hoạch trong việc định hình không gian phát triển và tạo dựng niềm tin dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo định hướng, đến năm 2030, TP HCM phấn đấu trở thành đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Thành phố đặt mục tiêu nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP HCM hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, có đời sống văn hóa - xã hội đặc sắc, chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Đến năm 2075 và xa hơn, TP HCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Trung tâm Tài chính quốc tế mở rộng cánh cửa đón vốn

Để hiện thực hóa quy hoạch, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Quốc Phong cho rằng, một trong những giải pháp, ưu tiên mang tính trọng tâm cần thực hiện là tập trung huy động nguồn lực và phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội hóa, vốn đầu tư công, tư nhân và quốc tế để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, Trung tâm Tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được định hình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị Công bố quy hoạch diễn ra sáng 23/11. Ảnh: Cổng TTĐT TP HCM

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu TP HCM vận dụng sáng tạo, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 và các quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị để tạo đột phá trong huy động nguồn lực, nhất là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, các khu công nghệ cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong quy hoạch, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thu hút các nguồn lực tài chính, thúc đẩy hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế của thành phố trong khu vực và trên thế giới.

Tại hội nghị công bố quy hoạch, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC đã công bố 7 thành viên mới có tổng vốn điều lệ 100 triệu USD, dự kiến sẽ huy động và đầu tư 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027 – 2030.

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD. Như vậy, qua hai đợt công bố, VIFC-HCMC có 17 thành viên, với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư đạt 7,7 tỷ USD.

Việc tiếp tục mở rộng mạng lưới thành viên cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc thu hút các định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia vào hệ sinh thái tài chính quốc tế. Đây là một trong những kênh quan trọng để thành phố huy động nguồn lực phục vụ các dự án hạ tầng, phát triển đô thị và những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao Giấy chứng nhận cho các thành viên mới của VIFC-HCMC. Ảnh: Cổng TTĐT TP HCM

Tuy nhiên, để VIFC-HCMC thực sự trở thành điểm đến của dòng vốn quốc tế, bên cạnh quy mô vốn và sự tham gia của các thành viên, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành, hạ tầng tài chính và chất lượng nguồn nhân lực. Những yếu tố này có ý nghĩa quyết định đối với khả năng thu hút các định chế tài chính lớn cũng như tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thành phố bứt phá phát triển, vươn lên xứng tầm.

Ngày 20/11 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, với những điều chỉnh đáng chú ý về cơ chế thu hút nguồn vốn, được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam, tạo thêm công cụ để thu hút các dự án quy mô lớn, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Với TP HCM, Quy hoạch 100 năm đã mở ra tầm nhìn và không gian phát triển mới. Tuy nhiên, khả năng biến những mục tiêu dài hạn thành các dự án đầu tư cụ thể, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp và tạo ra giá trị kinh tế thực chất sẽ là yếu tố quyết định vị thế của thành phố trong cuộc cạnh tranh thu hút nguồn lực quốc tế.