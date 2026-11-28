Ổn định tầm nhìn, linh hoạt phương thức thực hiện

Tại hội thảo "TP.HCM quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân" do VTV Nam Bộ tổ chức ngày 28/11, vấn đề được nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp quan tâm là cơ chế tổ chức thực hiện một đồ án quy hoạch có tầm nhìn kéo dài cả thế kỷ.

Ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM trình bày tại hội thảo.

Theo ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, để hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, thành phố xác định ba nhóm giải pháp về thể chế, nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Trong đó, Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố là những căn cứ pháp lý quan trọng.

Quyết định số 7308/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch tổng thể TP.HCM là căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các quy hoạch tiếp theo sẽ được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm khớp nối đồng bộ, thống nhất.

4 nhóm giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân TP.HCM trong Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm. (Nguồn: Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM).

Tuy nhiên, bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các chuyên gia cho rằng cần thay đổi cả phương thức quản lý quy hoạch.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Đồng sáng lập, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế enCity cho biết, một trong những kinh nghiệm đáng tham khảo của Singapore là quy hoạch có tính ổn định cao nhưng phương thức thực hiện lại rất linh hoạt.

Theo ông Dũng, quy hoạch là cam kết của Nhà nước đối với người dân và nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, sự thay đổi của công nghệ, phương thức sản xuất và nhu cầu xã hội đòi hỏi các công cụ quản lý phải có khả năng thích ứng.

Vấn đề ông Dũng đặt ra là cần chuyển từ tư duy kiểm soát cách làm sang kiểm soát kết quả.

Dẫn chứng từ quá trình tham gia tư vấn quy hoạch khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM, ông Dũng cho biết để hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cần tích hợp các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm.

Tại khu đô thị sáng tạo one-north của Singapore, các chức năng trường đại học, văn phòng, nghiên cứu, sản xuất và nhà ở được tổ chức đan xen, hỗ trợ lẫn nhau. Trong khi đó, việc áp dụng mô hình tương tự tại Việt Nam còn gặp những hạn chế liên quan đến quy định về chức năng sử dụng đất.

Theo ông Dũng, thay vì chỉ kiểm soát một khu công nghệ được phép xây dựng những loại công trình nào, cần quan tâm đến kết quả mà khu vực đó tạo ra, như năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và giá trị kinh tế.

Từ góc độ cơ quan quản lý, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết, những cơ chế, chính sách mới đang tạo điều kiện để thành phố chủ động hơn trong tổ chức thực hiện quy hoạch, đặc biệt đối với mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

Nếu trước đây thường phải có dự án đường sắt đô thị mới triển khai quy hoạch TOD thì hiện nay, trên cơ sở quy hoạch tổng thể, thành phố có thể chủ động nghiên cứu các khu vực TOD dọc theo những tuyến metro đã được định hướng.

Phạm vi nghiên cứu có thể mở rộng đến bán kính 1.000m tính từ tâm nhà ga, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng khu vực, thay vì áp dụng một cách máy móc.

Đặc biệt, ông Tuấn Anh lưu ý quy hoạch TOD không đồng nghĩa với giải tỏa trắng. Trong phạm vi TOD có những khu vực cần bảo tồn, những khu vực cần cải tạo, chỉnh trang và những khu vực có điều kiện phát triển mới.

TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo.

Một vấn đề khác được TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam, đặt ra là hoàn thiện thể chế quản lý không gian ngầm, từ việc xác định quyền sử dụng, khai thác đến các cơ chế liên quan đến phân định không gian theo chiều sâu.

Theo ông Quang, phát triển không gian đô thị ba chiều cần tổ chức hợp lý bốn lớp không gian, gồm mặt đất, ngầm nông, ngầm trung gian và ngầm sâu.

"Đưa giao thông, đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật xuống ngầm để trả lại mặt đất cho cây xanh, quảng trường và người đi bộ", ông Quang đề xuất, đồng thời lưu ý các điều kiện về địa chất, mực nước ngầm, chống thấm và an toàn thoát hiểm.

Định hình công cụ thực thi và cơ chế giám sát quy hoạch

Bên cạnh thể chế, bài toán huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực được các chuyên gia đặc biệt quan tâm.

Theo ông Lý Khánh Tâm Thảo, thành phố xác định đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời huy động vốn tư nhân, vốn nước ngoài, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu xanh và quỹ đầu tư phát triển.

Một trong những công cụ tài chính được đề cập là thu hồi phần giá trị gia tăng của đất do đầu tư công tạo ra.

TS Nguyễn Quang cho rằng cần nghiên cứu cơ chế khai thác giá trị gia tăng từ đất đai (Land Value Capture - LVC), hình thành một chu trình tài chính để chính quá trình phát triển đô thị tạo ra nguồn lực tái đầu tư.

Theo đó, việc đầu tư metro, các khu vực TOD và hành lang kết nối sẽ nâng cao khả năng tiếp cận, thu hút dân cư và hoạt động kinh doanh, qua đó làm gia tăng giá trị đất đai. Một phần giá trị tăng thêm cần được thu hồi, phân bổ minh bạch để tái đầu tư nhà ở xã hội, trường học, công viên và các công trình công cộng.

"Giá trị tăng thêm từ đất đai không nên chỉ trở thành lợi ích riêng của một số chủ thể; cần thu hồi minh bạch để tái đầu tư cho lợi ích công cộng", ông Quang nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này cũng đề xuất nghiên cứu mô hình công ty phát triển đô thị từ kinh nghiệm quốc tế. Thông qua việc đầu tư hạ tầng, tạo lập quỹ đất và chuyển giao cho các nhà phát triển dự án, nguồn lực thu được có thể tiếp tục phục vụ quá trình phát triển đô thị.

Ông Lee Leong Seng, Giám đốc điều hành, Bộ phận Phát triển bất động sản nhà ở, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam trao đổi tại phiên tọa đàm của hội thảo.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lee Leong Seng, Giám đốc điều hành, Bộ phận Phát triển bất động sản nhà ở, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, đề xuất hình thành nhóm công tác với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia và nhà phát triển bất động sản để phối hợp triển khai TOD.

Theo ông Lee Leong Seng, mỗi khu vực TOD có những đặc điểm khác nhau. Trong khi cơ quan quản lý cần bảo đảm lợi ích xã hội, các nhà đầu tư cũng phải tính toán hiệu quả kinh doanh. Việc phối hợp cần được thực hiện ngay từ giai đoạn quy hoạch, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng bên trong quá trình đầu tư, vận hành và bảo trì.

Ông Richard Mark Leech, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phú Long cho biết, doanh nghiệp đang hướng tới phát triển các đô thị tích hợp trên ba phương diện: Kết nối, thiết kế và phát triển bền vững.

Theo ông Leech, việc đầu tư ngay từ khâu quy hoạch và thiết kế có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả tài chính của dự án, không chỉ ở chi phí xây dựng ban đầu mà còn ở chi phí sử dụng năng lượng, nước và vận hành trong suốt vòng đời công trình.

Về lộ trình thực hiện quy hoạch, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho biết thành phố sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định các công trình ưu tiên, phân kỳ đầu tư, nguồn vốn và hình thức đầu tư.

Cùng với đó là triển khai các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu và quy hoạch chung các xã, bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch tổng thể với các quy hoạch cụ thể.

Ông Richard Mark Leech, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phú Long trao đổi tại tọa đàm.

Kế hoạch thực hiện quy hoạch cũng là cơ sở để HĐND TP.HCM thực hiện chức năng giám sát, đồng thời cung cấp thông tin để người dân và doanh nghiệp theo dõi quá trình triển khai.

Theo TS Nguyễn Quang, sáu ưu tiên hành động của TP.HCM cần được triển khai đồng bộ, từ quy hoạch tích hợp, thích ứng khí hậu, đổi mới kinh tế, phát triển TOD và giao thông đến phát triển bao trùm, quản trị và tài chính đô thị.

"Chất lượng phát triển đô thị phải được đo bằng chất lượng sống, cơ hội tiếp cận và khả năng thích ứng của người dân - chứ không chỉ bằng quy mô xây dựng hay tốc độ tăng trưởng kinh tế", ông Quang nhấn mạnh.

Năm bước tạo nguồn lực tái đầu tư phát triển đô thị Trong tham luận về định hướng phát triển đô thị bền vững của TP.HCM, TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam, đề xuất chu trình khai thác giá trị gia tăng từ đất đai gồm năm bước: Bước 1: Đầu tư hạ tầng công, gồm metro, TOD và các hành lang kết nối. Bước 2: Tăng khả năng tiếp cận, thu hút dân cư và các hoạt động kinh doanh. Bước 3: Gia tăng giá trị đất đai tại các khu vực được hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng. Bước 4: Thu hồi, chia sẻ phần giá trị gia tăng từ đất một cách minh bạch. Bước 5: Tái đầu tư vào nhà ở xã hội, trường học, công viên và các công trình phục vụ lợi ích công cộng. Nguyên tắc xuyên suốt của chu trình này là bảo đảm tính minh bạch và công bằng, kết hợp với cơ chế hợp tác công tư để tạo nguồn lực phát triển đô thị bền vững. Nguồn: Tham luận của TS Nguyễn Quang tại hội thảo ngày 28/11/2026.