Mở động lực phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm do UBND TP.HCM tổ chức sáng 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá việc công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian, động lực phát triển mới cho thành phố mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của TP.HCM, các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố với tư cách là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực phát triển có sức lan tỏa đối với cả nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, quy hoạch được công bố đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026, hướng tới mục tiêu đưa TP.HCM trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030; đến năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, bền vững, ngang tầm các đô thị trên thế giới.

Cùng với đó, thành phố cần chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo.

Tổ chức thực hiện phải rõ trách nhiệm, tiến độ

Nhấn mạnh yêu cầu đưa quy hoạch vào thực tiễn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Để bản đồ quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công”.

Đề cập ba điểm nghẽn lớn của đất nước về thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua, công tác hoàn thiện thể chế đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tháo gỡ các vướng mắc đối với phát triển. Vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được ban hành.

Đối với Quy hoạch tổng thể TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải xác định cụ thể cách thức triển khai, địa điểm thực hiện, đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành cũng như sản phẩm cụ thể để người dân được thụ hưởng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền TP.HCM và các cơ quan liên quan tập trung phổ biến rộng rãi những nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, thu hút tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển.

Trong quá trình triển khai, cần phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, HĐND Thành phố, HĐND các xã, phường, đặc biệt là sự giám sát của người dân.

Thành phố phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể thành phố và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm.

Để tạo đột phá trong huy động nguồn lực, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP.HCM vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Trong đó, thành phố cần chú trọng mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, các khu công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Cùng với các động lực tăng trưởng kinh tế, thành phố phải quan tâm phát triển các khu đô thị mới sáng, xanh, sạch, đẹp và nhà ở cho người dân.

Đối với điểm nghẽn về hạ tầng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông kết nối liên vùng; chủ động triển khai các giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng, ô nhiễm môi trường; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thành phố cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Giữ vững vai trò đầu tàu

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ TP.HCM thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm trong quyết định và tổ chức thực hiện.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được thực hiện kiên quyết, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công.

Đồng thời, cần hướng dẫn rõ các vấn đề pháp lý để cán bộ, đảng viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm sâu sát đối với sự phát triển của TP.HCM.

Để bản đồ quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công.

Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, nhất là các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, trao quyền chủ động lớn hơn cho thành phố.

Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để TP.HCM bứt phá, phát triển xứng tầm.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, sáng tạo, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhà đầu tư và nhân dân, TP.HCM sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu quy hoạch, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.