Sở Tài chính Tp.HCM vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND thành phố và Viện Nghiên cứu phát triển thành phố (HIDS) về kết quả thẩm định đồ án Quy hoạch tổng thể Tp.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Báo cáo của Sở Tài chính được xây dựng trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định và ý kiến chuyên môn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Quy hoạch Tp.HCM tầm nhìn 100 năm được thông qua, yêu cầu tiếp tục chỉnh sửa.

Trước đó, tại phiên họp ngày 12/10, 100% thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thông qua đồ án Quy hoạch tổng thể Tp.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, việc thông qua đi kèm yêu cầu cơ quan lập quy hoạch tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, rà soát và chỉnh sửa những nội dung cần thiết nhằm hoàn thiện chất lượng đồ án.

Kết quả thẩm định là cơ sở để cơ quan lập quy hoạch tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm các nội dung của đồ án đáp ứng yêu cầu chuyên môn và định hướng phát triển dài hạn của thành phố.

Với phạm vi thời kỳ quy hoạch đến năm 2050 và tầm nhìn 100 năm, đồ án có ý nghĩa quan trọng đối với việc định hình không gian phát triển Tp.HCM trong dài hạn. Quá trình hoàn thiện cần bảo đảm tính đồng bộ giữa định hướng phát triển đô thị, tổ chức không gian và các yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Việc tiếp thu ý kiến thẩm định cũng là bước cần thiết để nâng cao chất lượng hồ sơ quy hoạch, hạn chế những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện sau này.

Đánh giá về tính khả thi, Sở Tài chính nhấn mạnh yêu cầu cơ quan lập quy hoạch (Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM) cùng liên danh tư vấn tiếp tục rà soát, chuẩn hóa số liệu và hoàn thiện phương án cân đối nguồn lực.

Cơ quan thẩm định yêu cầu làm rõ cơ sở luận chứng kịch bản tăng trưởng được đề xuất, phân tích độ nhạy kinh tế vĩ mô, phân định cụ thể nhu cầu vốn định hướng với kế hoạch tài chính - ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn; tránh xác định các mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư vượt quá khả năng cân đối nguồn lực hoặc tạo áp lực lớn đối với ngân sách thành phố.

Đồng thời, các dự án trọng điểm như 18 tuyến đường sắt đô thị hay danh mục chống ngập cần được rà soát thứ tự ưu tiên, tính toán đầy đủ chi phí vận hành, bảo trì và nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo báo cáo thẩm định và hoàn tất báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, hồ sơ đồ án sẽ được tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố lấy ý kiến 5 Bộ chuyên ngành trước khi trình HĐND thành phố thông qua và phê duyệt theo quy định.