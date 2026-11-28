Đó là những vấn đề cốt lõi được đặt lên bàn nghị sự tại Hội thảo “Quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân” do VTV Nam bộ tổ chức sáng 28.11. Cuộc đối thoại đa chiều giữa các nhà quản lý, chuyên gia quy hoạch trong nước, quốc tế và doanh nghiệp đã gợi mở những góc nhìn đáng chú ý cho hành trình kiến tạo siêu đô thị phương Nam trong một thế kỷ tới.

Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo.

Từ tư duy "cộng gộp" đến cấu trúc "thành phố của ba con sông"

Trong tham luận dài 10 phút về câu chuyện tương lai TP.HCM, ông Nguyễn Đỗ Dũng, Đồng sáng lập, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế enCity) đã đưa người nghe ngược dòng lịch sử. Theo ông, một nhà quy hoạch trước hết phải là một nhà sử học, sau đó là nhà sinh thái, nhà kinh tế và một công dân có trách nhiệm. Bởi tầm nhìn 100 năm hôm nay thực chất là sự tiếp nối của một tầm nhìn xuyên suốt 1.000 năm, từ những ghi chép đầu tiên của sứ giả Châu Đạt Quan, tấm Đông Tây Dương hàng hải đồ thế kỷ XVII, cho đến chiến lược lập trạm thu thuế tại phương Nam của chúa Nguyễn Phúc Nguyên hay tư duy "tọa Càn hướng Tốn" (lưng tựa Tây Bắc, mặt nhìn về Đông Nam đón gió biển) thời nhà Nguyễn.

Ngay từ thế kỷ XVIII, trong Phủ biên tạp lục, nhà bác học Lê Quý Đôn đã mô tả cảnh thuyền bè tấp nập nơi vịnh Gành Rái - Cần Giờ, nối liền giao thương giữa Vũng Tàu, Gia Định - Sài Gòn và Bình Dương. Dưới góc nhìn quy hoạch, đợt hợp nhất Bình Dương, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu vừa qua chính là sự nối lại mạch nguồn lịch sử và chiến lược kinh tế mang tính bước ngoặt.

Ảnh tư liệu ông Nguyễn Đỗ Dũng chia sẻ tại Hội thảo.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay được ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung (Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM) chỉ ra thẳng thắn là sau sáp nhập, dân số, việc làm và các chức năng trọng tâm vẫn đang dồn nén vào các trung tâm hiện hữu, trong khi các chuỗi công nghiệp, logistics, cảng biển và tài chính còn thiếu tính liên kết xuyên suốt.

"Quy hoạch Thành phố cần chuyển đổi từ tư duy "cộng gộp" ba quy hoạch sang tái cấu trúc thành một siêu đô thị đa cực, đa tâm, liên kết chức năng và cộng hưởng nguồn lực", ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM nhấn mạnh.

Để giải bài toán này, đồ án định hình cấu trúc mạng lưới gồm năm cực động lực gắn với năm trung tâm vệ tinh và mười vùng quản trị. Trọng tâm của bước chuyển này là thay thước đo khoảng cách địa lý bằng thời gian tiếp cận qua hai nguyên tắc cốt lõi đó là người dân có thể đi bộ tới các dịch vụ thiết yếu trong 15 phút và di chuyển giữa các trung tâm đô thị trong 30 phút nhờ đường sắt đô thị và cao tốc. Thành phố cũng xác lập các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2050 như nâng chỉ số phát triển con người lên trên 0,9, tăng diện tích cây xanh đạt 7–7,5 m² mỗi người và vận tải công cộng đáp ứng tới 65% nhu cầu đi lại.

Bổ sung góc nhìn không gian sinh thái, ông Dũng nhấn mạnh TP.HCM là đô thị của ba dòng chảy lớn gồm sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và kênh Xáng cùng đổ về vịnh Cần Giờ - Gành Rái. Thay vì san lấp vùng đất trũng phía Nam một cách khô cứng, quy hoạch mới hướng tới mô hình các đô thị đảo nương theo sông nước, nơi người dân dễ dàng tiếp cận mặt nước và tận hưởng cảnh quan bản địa hằng ngày...

Nghịch lý giao thông và công thức kiến tạo những cực đô thị hoàn chỉnh

Nhìn từ thực tế vận hành, Tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat tại Việt Nam, lưu ý quy mô 14 triệu dân và 6.800 km² hiện nay của TP.HCM đã tương đương quy mô diện tích của Thượng Hải, và dự kiến đến giai đoạn 2045 - 2050 sẽ đạt mật độ dân số tương đương thành phố này. Tuy nhiên, sức ép từ đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu đang bộc lộ rõ qua bốn "điểm nghẽn" là ngập lụt, kẹt xe, giá nhà vượt xa thu nhập người lao động và yêu cầu chuyển đổi sang kinh tế tri thức. Ông Quang cảnh báo nếu phát triển đa trung tâm mà chỉ xây nhà ở, thiếu việc làm tại chỗ thì các khu đô thị mới sẽ rơi vào cảnh đìu hiu và dòng người vẫn dồn về lõi trung tâm gây ùn tắc.

Phân tích sâu hơn về nghịch lý giao thông, ông Nguyễn Đỗ Dũng dẫn chứng một dữ liệu đáng suy ngẫm. Trong nhóm đô thị lớn nhất Đông Nam Á, TP.HCM có hạ tầng giao thông hạn chế nhất nhưng lại sở hữu thời gian đi làm trung bình ngắn nhất, xếp trên cả Singapore. Lời giải nằm ở khả năng thích ứng tự nhiên của cư dân thông qua cấu trúc nhà phố và xe máy. Với 98% doanh nghiệp có quy mô dưới 50 lao động len lỏi khắp các khu dân cư, người lao động dễ dàng tìm chỗ ở gần nơi làm việc, giúp phân tán áp lực giao thông thay vì dồn cục vào khu lõi như thực trạng 60% diện tích văn phòng tập trung ở trung tâm Singapore.

Hình ảnh mưa ngập trên đường Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh (cũ). Ảnh tư liệu. Ảnh: Tùng Tin

Từ thực tiễn này, ông Dũng chỉ ra hai nút thắt bắt buộc phải tháo gỡ nếu muốn kéo giãn dân cư ra các cực mới một cách thực chất, tránh lặp lại vết xe đổ đô thị mở rộng nhưng nội đô vẫn quá tải. Đầu tiên, theo vị chuyên gia, đó là hạ tầng kết nối công cộng thông suốt. Mạng lưới đường sắt đô thị phải đủ thuận tiện để người dân vùng ven di chuyển vào trung tâm nhanh chóng. Và thứ hai là hạ tầng xã hội công lập phải cùng đồng bộ. Nhiều khu đô thị mới hiện nay chỉ có trường học và bệnh viện tư nhân đắt đỏ. Người dân có thể bán nhà nội đô để mua nhà ngoại ô nhưng không đủ sức chi trả chi phí y tế, giáo dục tư nhân hằng tháng nên buộc phải bám trụ nội thành. Ông cho rằng Nhà nước cần đầu tư trường học, bệnh viện công lập song hành với khu vực tư nhân tại các cực phát triển mới.

Đồng quan điểm về phân vai chức năng, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM, khẳng định mỗi cực trong năm cực động lực đều gắn với lợi thế thực tế nhưng không phát triển đơn điệu. Chẳng hạn, cực công nghiệp phía Bắc phải đi kèm hệ thống dịch vụ đô thị và nhà ở giá hợp lý và khi tuyến metro nối từ trung tâm lên Bình Dương chỉ mất khoảng 30–45 phút di chuyển, người dân sẽ chủ động dịch chuyển nơi an cư.

Ở góc độ doanh nghiệp phát triển bất động sản, ông Lee Leong Seng, Giám đốc điều hành bộ phận phát triển bất động sản nhà ở, bộ phận Bất động sản, Keppel Việt Nam, chia sẻ bài học quy hoạch tích hợp từ Singapore. Khi phát triển các đô thị vệ tinh dọc tuyến đường sắt, Singapore luôn đưa trường học, bệnh viện và tiện ích thương mại đi kèm để người dân tiếp cận mọi dịch vụ trong vòng 15-30 phút. Ông lưu ý phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) không chỉ gói gọn ở tòa nhà sát nhà ga mà cần giải quyết bài toán kết nối chặng cuối trong bán kính 1 km để mọi cư dân xung quanh đều được thụ hưởng.

Hàng cao ốc mọc lên bên Metro số 1. Ảnh: Minh Hòa

"Phần cứng" hạ tầng TOD và "phần mềm" thổi hồn cho đô thị

Một vấn đề nổi bật được thảo luận xuyên suốt hội thảo là mối quan hệ giữa những công trình hạ tầng khổng lồ với đời sống tinh thần của cư dân. Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho biết khung pháp lý mới từ Luật Phát triển đô thị cùng các nghị quyết đặc thù của Quốc hội và HĐND Thành phố đã tạo bước ngoặt lớn. Thành phố đặt mục tiêu hình thành 8 tuyến metro dài khoảng 255 km vào năm 2030, đồng thời đổi mới tư duy làm TOD song hành ngay từ bước quy hoạch tổng thể trong bán kính 1.000 mét quanh nhà ga, linh hoạt theo địa hình chứ không áp dụng máy móc.

Trước băn khoăn của người dân về việc khoanh ranh TOD có dẫn đến giải tỏa trắng hay không, lãnh đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc khẳng định ranh giới TOD nhằm mục tiêu chỉnh trang đô thị và tạo quỹ đất phục vụ cộng đồng, trong đó có khu vực phát triển mới, có nơi bảo tồn và có khu vực cải tạo nâng cao chất lượng sống.

Tuy nhiên, chuyên gia Nguyễn Đỗ Dũng lưu ý rằng đường sá, nhà cao tầng hay metro chỉ là "phần cứng", tức là thứ có thể xây dựng nhanh chóng khi có nguồn vốn. Điều giữ chân con người gắn bó lâu dài lại là "phần mềm" đô thị mà theo ông đó là những tiện ích đời thường như ngôi trường cho con cái, vỉa hè đi bộ rợp bóng cây hay điểm hẹn văn hóa sau giờ làm... Ông dẫn chứng trên thế giới hiện nay đang thịnh hành triết lý "Big and Small" (lớn và nhỏ). Sau nhiều thập kỷ chỉ chạy theo những công trình vĩ đại như sân vận động khổng lồ, siêu dự án hay đại đô thị, các thành phố trên thế giới đang quay lại tìm kiếm những dự án nhỏ nhắn, thân thiện, dễ thương nhưng thực sự cuốn hút con người.

"Để một thành phố trở thành đáng sống (livable), trước hết nó phải trở thành một thành phố đáng yêu (lovable). TP.HCM đã có một ví dụ cực kỳ thành công cho triết lý này đó là Đường sách Nguyễn Văn Bình - một không gian rất nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lại có sức hút bền bỉ và thực sự giữ chân được con người", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Một hoat động thu hút đông đảo thiếu nhi nhân ngày hội sách tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Trung Dũng

Từ góc nhìn kiến tạo dự án, ông Richard Mark Leech, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Long, cho rằng tầm nhìn 100 năm là hành trình vun đắp nếp sống cho thế hệ mai sau thông qua ba trụ cột, đó là kết nối thông suốt, thiết kế vì con người và vận hành bền vững. Doanh nghiệp chú trọng giảm mật độ xây dựng để ưu tiên mảng xanh, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tích hợp hệ sinh thái dịch vụ số nhằm nâng cao chất lượng sống hằng ngày. Tương tự, đại diện Keppel Việt Nam cũng nhấn mạnh quy hoạch mới chỉ là bước khởi đầu; cách quản lý vận hành và tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng thường xuyên mới là yếu tố thổi hồn vào không gian vật lý.

Sống thuận thiên và bước chuyển sang quản trị theo kết quả

Trước thách thức biến đổi khí hậu và dự báo khoảng 45% diện tích TP.HCM có nguy cơ ngập dưới 1 mét vào năm 2100, bài toán thích ứng được đặt ra cấp thiết. Tiến sĩ Nguyễn Quang nhấn mạnh tư duy hiện đại không phải là chống lại tự nhiên bằng những bức tường bê tông cứng nhắc mà là sống thuận thiên qua mô hình đô thị bọt biển. Thành phố cần kết hợp linh hoạt giữa công trình cứng (đê bao, cống ngăn triều) với hạ tầng xanh (bê tông thấm nước, công viên cho phép ngập nước theo mùa, hầm chứa nước ngầm) để tạo bộ đệm điều tiết nước mưa tại chỗ.

Để giải quyết bài toán nguồn lực tài chính cho hạ tầng xanh, ông Quang đề xuất phân định rõ trách nhiệm giữa ba bên: chủ đầu tư xây dựng cảnh quan thấm nước nội khu và đánh giá nghiêm túc rủi ro khí hậu ngay từ đầu để gia tăng giá trị bền vững cho dự án. Nhà nước đầu tư hạ tầng thoát nước khung liên vùng và thu hồi giá trị gia tăng từ đất để tái đầu tư. Trong khi đó cộng đồng cư dân tham gia đóng góp phí dịch vụ thoát nước tương xứng trên cơ sở tham vấn minh bạch.

Về phương thức triển khai quy hoạch, ông Lý Khánh Tâm Thảo cho biết ngay sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt, Sở Quy hoạch và Kiến trúc sẽ hoàn tất bốn đồ án chuyên ngành trong vòng sáu tháng, bao gồm quy hoạch không gian ngầm, hạ tầng giao thông thứ cấp kết nối mạng lưới xe buýt, đường sắt nhẹ với metro, cùng quy hoạch phân khu và quy hoạch chung cấp xã, đi kèm kế hoạch phân bổ vốn công khai dưới sự giám sát của HĐND Thành phố.

Hình ảnh khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Về quản trị, chuyên gia Nguyễn Đỗ Dũng đúc kết kinh nghiệm từ Singapore: bản đồ quy hoạch phải mang tính ổn định, vì đó là cam kết pháp lý của Nhà nước với người dân và nhà đầu tư, nhưng cách tiếp cận và thực thi quy hoạch phải cực kỳ linh hoạt. Theo ông Dũng chính sự linh hoạt này lại là yếu tố mà chúng ta đang rất thiếu: "Chúng ta đặt ra tầm nhìn 100 năm và những mục tiêu lớn như một cam kết với xã hội và các thế hệ tương lai nhưng con đường đi đến mục tiêu ấy đòi hỏi sự điều chỉnh linh hoạt trước những biến động không ngừng của thực tế. Tại Việt Nam, rào cản lớn nhất trước đây nằm ở cơ chế pháp lý cứng nhắc. Dù gần đây Nhà nước đã sửa đổi nhiều quy định để phân quyền mạnh mẽ hơn cho địa phương và ban hành các cơ chế đặc thù, đó là tín hiệu rất tích cực, nhưng về cốt lõi, chúng ta cần một cuộc thay đổi lớn về tư duy quản trị là chuyển từ kiểm soát "cách làm" sang kiểm soát "kết quả"".

Ông Dũng lấy ví dụ thực tế từ chính đồ án Quy hoạch chung Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM (TP. Thủ Đức trước đây) mà đơn vị ông từng tham gia tư vấn. Khi nói đến khu công nghệ cao hay trung tâm đổi mới sáng tạo, mô hình hiện đại trên thế giới là sự tích hợp liền mạch giữa đào tạo – nghiên cứu – sản xuất thử nghiệm và trưng bày, thương mại hóa sản phẩm ngay tại chỗ. Tại Singapore, trong cùng một không gian có thể vừa có trường đại học, khu sinh sống, vừa có các nhà máy quy mô nhỏ để sản xuất thử nghiệm và giới thiệu sản phẩm trực tiếp. Thậm chí trong tương lai, khi mua một chiếc ô tô hay một đôi giày (như các hãng giày tại Đức đang áp dụng công nghệ in 3D), sản phẩm có thể được sản xuất cá nhân hóa ngay trước mắt khách hàng. Khi công nghệ và phương thức sản xuất thay đổi nhanh như vậy, mô hình sử dụng đất bắt buộc phải thay đổi theo. Tại Singapore hiện nay, cơ quan quản lý không chia ranh giới cứng nhắc theo mặt bằng đơn chức năng mà quản lý theo tỷ lệ, cho phép các chức năng đan xen hữu cơ: trong trường đại học có văn phòng doanh nghiệp, và trong tòa nhà văn phòng cũng có không gian của trường đại học.

"Thế nhưng, khi chúng tôi đề xuất mô hình tích hợp này tại Việt Nam, đó thực sự là một cuộc đấu tranh vô cùng vất vả về mặt thủ tục. Nguyên nhân là do quy định chính sách đất đai của ta mặc định đã là khu công nghệ thì tuyệt đối không được có đất ở, coi việc bố trí đất ở trong khu công nghệ là sai quy định. Nếu chúng ta chuyển sang tư duy quản lý theo kết quả, thì mục tiêu cuối cùng của một khu công nghệ phải là hàm lượng công nghệ tạo ra, số lượng bằng sáng chế và giá trị kinh tế đóng góp, chứ không phải việc khu đất đó có hay không có đất ở.

Mấu chốt của phát triển không nằm ở sự phân chia ranh giới đất đai cứng nhắc, mà nằm ở công nghệ và hiệu quả kinh tế. Tôi mừng vì TP.HCM đang từng bước chuyển dịch theo hướng này. Tuy nhiên, để hiện thực hóa trọn vẹn tầm nhìn 100 năm trong một bối cảnh thế giới biến đổi chóng mặt, chúng ta phải cực kỳ linh hoạt trong quá trình thực thi", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Các chỉ tiêu đột phá của quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm Theo chia sẻ của ông Lý Khánh Tâm Thảo (Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM), Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm (được phê duyệt tại Quyết định số 7308 ngày 31.10.2026) tái cấu trúc không gian siêu đô thị rộng 6.772 km² (168 đơn vị hành chính cấp xã) theo mô hình mạng lưới gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược, 10 vùng quản trị phát triển, với các mục tiêu trọng tâm hướng tới nâng cao chất lượng sống người dân. Tầm nhìn chiến lược, đến năm 2030: Nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống; vận hành nguyên tắc "Đô thị 15 phút" (đi bộ tiếp cận tiện ích thiết yếu) và "Thành phố đa tâm 30 phút" (kết nối liên cực bằng đường sắt đô thị và cao tốc). Đến năm 2045: Trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á. Chỉ số phát triển con người (HDI): Đạt mức 0,8 vào năm 2030; nâng lên 0,9 vào năm 2035 và duy trì trên 0,9 đến năm 2050. Không gian xanh và thích ứng nước: Đất cây xanh công cộng đô thị đạt 7 - 7,5 m²/người; Giai đoạn 2031 - 2050, phấn đấu 100% khu phát triển mới và khoảng 60% khu đô thị hiện hữu sau chỉnh trang có khả năng thấm, giữ tối thiểu 40% lượng nước mưa tại chỗ theo mô hình đô thị bọt biển. Giao thông công cộng và Metro: Vận tải hành khách công cộng đáp ứng 35 - 50% nhu cầu đi lại vào năm 2030 và hướng tới 65% trong giai đoạn 2045- 2050. Đến năm 2050, hoàn thiện mạng lưới khoảng 18 tuyến đường sắt đô thị (MRT) dài khoảng 960 km, kết hợp khoảng 450 km đường sắt nhẹ (LRT) cùng hệ thống xe buýt, giao thông thứ cấp. Nhà ở xã hội: Bổ sung thêm khoảng 200.000 căn trong giai đoạn 2026-2030, gắn chặt với các đầu mối giao thông công cộng và TOD.

Trọng Dân lược thuật