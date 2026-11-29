Giờ tan tầm ở TP.HCM, dòng xe chen nhau kẹt cứng trên những con đường chật hẹp, tiếng còi xe hòa vào nhịp sống hối hả của một đô thị hơn 14 triệu dân. Nhìn từ những dòng xe ấy, ít ai nghĩ đây lại là nơi người dân mất ít thời gian đến chỗ làm nhất Đông Nam Á, thậm chí nhanh hơn cả Singapore - thành phố nổi tiếng với hệ thống giao thông hiện đại.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty Tư vấn quốc tế enCity, đưa ra một nghịch lý đáng chú ý từ dữ liệu so sánh 40 tiêu chí cạnh tranh của các đô thị lớn Đông Nam Á: dù hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, TP.HCM lại có thời gian đi làm trung bình ngắn hơn cả Singapore. Điều gì tạo nên lợi thế tưởng chừng trái ngược này?

Theo ông Dũng, lời giải nằm ở cấu trúc đô thị và cách nền kinh tế vận hành. Mạng lưới nhà phố đan xen với hệ sinh thái doanh nghiệp tư nhân, trong đó khoảng 98% doanh nghiệp có quy mô dưới 50 lao động, giúp việc làm phân bố rộng khắp thành phố. Không phải ai cũng phải đổ dồn về một vài trung tâm lớn; nhiều người có thể làm việc ngay gần nơi ở, tại các cửa hàng, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và dịch vụ trong khu dân cư.

Cấu trúc này giúp rút ngắn quãng đường đi làm, qua đó tiết kiệm thời gian di chuyển ngay cả khi hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Nhưng lợi thế ấy cũng đặt ra một vấn đề cho quy hoạch 100 năm tới: liệu cứ xây thêm đường, metro, cao ốc là có thể tạo ra một đô thị tốt hơn?

Khu vực Chợ Bến Thành, một biểu tượng của TP.HCM. Ảnh: Hoàng Anh.

Làm gì để quy hoạch đô thị đi vào cuộc sống 'đáng sống'?

Ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM, cho biết sau sắp xếp hành chính, thành phố có quy mô không gian 6.772km2 với 168 đơn vị hành chính cấp xã. Thay vì cộng gộp cơ học ba bản quy hoạch cũ, đồ án mới tổ chức lại không gian theo cấu trúc "5 cực động lực - 5 trung tâm vệ tinh - 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển".

Cấu trúc này vận hành trên hai nguyên tắc: đô thị 15 phút, trong đó người dân có thể đi bộ tiếp cận trường học, trạm y tế, công viên, chợ và điểm trung chuyển; và thành phố đa tâm 30 phút, kết nối các cực phát triển bằng đường sắt đô thị, cao tốc và hạ tầng số.

"Trọng tâm của quy hoạch lần này là chuyển tư duy quản trị từ khoảng cách địa lý sang thời gian và khả năng tiếp cận", ông Thảo nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa định hướng này, quy hoạch đến năm 2050 đặt mục tiêu nâng tỷ trọng vận tải hành khách công cộng lên khoảng 65%, thông qua mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 960km và 450km đường sắt nhẹ. Cùng với giao thông công cộng và phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), thành phố còn xác định các trụ cột về không gian ngầm, đô thị bọt biển, khung xanh - xanh dương liên hoàn và nhà ở xã hội.

Trong đó, mô hình đô thị bọt biển hướng tới giữ và thấm tối thiểu 40% lượng nước mưa tại chỗ ở các khu phát triển mới, nâng lên 60% tại các khu đô thị hiện hữu được chỉnh trang. Hệ thống không gian xanh - xanh dương được định hướng kết nối từ hồ Dầu Tiếng, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai đến rừng ngập mặn Cần Giờ.

Thành phố cũng đặt mục tiêu bổ sung 200.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030, với nhà ở cho thuê là một trụ cột dài hạn.

Tuy nhiên, có metro hay đường cao tốc chưa đủ để hình thành một đô thị đa trung tâm. Những khu vực được kết nối phải có việc làm, trường học, bệnh viện và dịch vụ thiết yếu để người dân có lý do chuyển đến sinh sống, thay vì chỉ trở thành nơi ở xa trung tâm.

Đây cũng là điều kiện để hiện thực hóa mô hình đô thị 15 phút, thành phố đa tâm 30 phút.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM, cho biết việc định hình chức năng cho từng cực động lực được tính toán trên cơ sở vị trí địa lý, điều kiện thực tế và lợi thế phát triển của mỗi khu vực. Dù vậy, một cực công nghiệp không có nghĩa chỉ tập trung nhà máy, khu sản xuất mà phải được phát triển cùng các chức năng đô thị thiết yếu.

Theo ông Tuấn Anh, các cực đô thị mới phải hướng đến chất lượng sống tương đương, thậm chí tốt hơn những khu vực hiện hữu. Khi giao thông kết nối thuận tiện, người dân sẽ có thêm lựa chọn nơi an cư với mức giá phù hợp, đồng thời tiếp cận đầy đủ các tiện ích cần thiết.

Nhờ các tuyến metro, TP.HCM hướng đến mục tiêu hiện thực hóa mô hình đô thị 15 phút, thành phố đa tâm 30 phút. Ảnh: Hoàng Anh.

Từ góc độ chi phí sinh hoạt, ông Nguyễn Đỗ Dũng cho rằng có metro vẫn chưa đủ để thuyết phục người dân rời khu vực trung tâm. Một gia đình có thể bán căn nhà trong nội đô để chuyển ra ngoại ô với chi phí mua nhà thấp hơn, nhưng quyết định ấy còn phụ thuộc vào những khoản chi thường xuyên sau khi chuyển đến nơi ở mới.

Nếu trường học, bệnh viện và các dịch vụ thiết yếu chủ yếu do tư nhân đầu tư với mức phí cao, lợi thế về giá nhà có thể nhanh chóng bị bào mòn bởi chi phí giáo dục, y tế và sinh hoạt. Khi đó, người dân có thể sở hữu một căn nhà rộng hơn ở ngoại ô nhưng chưa chắc có được cuộc sống dễ chịu hơn.

Dẫn câu chuyện thực tế, tổng giám đốc enCity cho hay, bài học tại Hà Nội khi diện tích đô thị mở rộng gấp 3,5 lần nhưng mật độ lõi trung tâm vẫn tăng gấp đôi cho thấy, nếu xây đô thị vệ tinh mà chỉ có trường học, bệnh viện tư nhân đắt đỏ, người dân sẽ không chuyển ra ở.

Muốn giãn dân thực chất, Nhà nước phải đầu tư hạ tầng xã hội công lập song hành với tuyến metro ngay từ đầu. Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc enCity

Vì vậy, theo ông Dũng, cùng với các tuyến giao thông công cộng, Nhà nước cần đi trước một bước trong đầu tư trường học, cơ sở y tế công lập và hạ tầng xã hội tại các đô thị mới. Giãn dân chỉ có thể trở thành hiện thực khi người dân không chỉ đi lại thuận tiện mà còn có khả năng chi trả cho những dịch vụ thiết yếu ngay nơi mình sinh sống.

Từ đó, ông Dũng cũng cảnh báo một sai lầm phổ biến trong phát triển đô thị là đồng nhất việc "xây" với "phát triển", quá chú trọng phần cứng mà xem nhẹ phần mềm.

"Phần cứng như đường sá, metro, cao ốc thì có tiền là làm được. Nhưng phần mềm - tức kiến tạo cộng đồng, dịch vụ y tế, giáo dục công lập và những không gian công cộng nhỏ nhắn, thân thiện như đường sách Nguyễn Văn Bình - mới là thứ chạm đến cảm xúc và giữ chân con người. Một thành phố muốn đáng sống trước hết phải đáng yêu", ông Dũng nhận định.

TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam cũng lưu ý, mô hình đa cực chỉ thành công khi mỗi trung tâm mới tạo ra việc làm gắn với công nghiệp, dịch vụ và không gian sáng tạo để thu hút nhân tài, tránh rơi vào vết xe đổ "đô thị ma".

Về bài toán biến đổi khí hậu và tình trạng nền đất TP.HCM đang lún 2-5 cm/năm, TS Quang cho rằng cần kết hợp "hệ thống cứng" như đê bao, cống ngăn triều, trạm bơm... với giải pháp "thuận thiên" của đô thị bọt biển như kinh nghiệm Fukuoka (Nhật Bản) là dùng bê tông thấm nước, công viên cho phép ngập, hầm trữ nước ngầm dưới thảm cỏ và hệ thống cửa chống ngập cho từng tòa nhà.

Đột phá thể chế và cơ chế thu hồi giá trị gia tăng từ đất

Bên cạnh câu chuyện tổ chức không gian, một thách thức lớn của quy hoạch 100 năm là nguồn vốn để triển khai. Thành phố sẽ lấy nguồn lực ở đâu để đầu tư hạ tầng, trường học, công viên và các tiện ích công cộng; đồng thời làm thế nào để phần giá trị tăng thêm từ đầu tư công quay trở lại phục vụ cộng đồng?

TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam, đề xuất TP.HCM cần mạnh dạn áp dụng cơ chế thu hồi giá trị gia tăng từ đất quanh các trục hạ tầng và nhà ga metro. Theo ông, khi hạ tầng công cộng được đầu tư, giá trị đất đai khu vực lân cận thường tăng lên. Phần giá trị gia tăng này cần được thu hồi một cách hợp lý để tái đầu tư cho hạ tầng khung, trường học và hồ điều hòa, thay vì chỉ trở thành lợi ích riêng của một số chủ thể sở hữu đất.

Ông dẫn mô hình Tập đoàn phát triển nhà và đất (LH) của Hàn Quốc như một kinh nghiệm đáng tham khảo. Cùng với đó, TP.HCM cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho hợp tác công - tư (PPP), cũng như quyền sở hữu và khai thác không gian ngầm, từ các tầng sâu dưới mặt đất đến cơ chế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với những không gian này.

Ở góc độ nhà phát triển bất động sản quốc tế, ông Lee Leong Seng, Giám đốc điều hành bộ phận phát triển bất động sản nhà ở Keppel Việt Nam, cho rằng bài học từ Singapore là quy hoạch đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) không thể chỉ giới hạn trong phạm vi dự án nằm ngay trên nhà ga.

"Điều quan trọng là phải giải quyết được kết nối 'chặng cuối' trong bán kính khoảng 1km, giúp người dân từ các khu vực lân cận cũng có thể tiếp cận thuận tiện và hưởng lợi từ hệ thống giao thông công cộng", ông Lee nhấn mạnh.

Để dung hòa mục tiêu an sinh xã hội của Nhà nước với yêu cầu hiệu quả tài chính của nhà đầu tư, ông Lee cũng đề xuất thành lập các nhóm công tác chung, quy tụ cơ quan quản lý, giới chuyên môn và doanh nghiệp ngay từ khâu lập quy hoạch. Cách làm này giúp nhận diện sớm những vướng mắc, đồng thời đưa nhu cầu thực tế của thị trường vào quá trình thiết kế dự án.

Trong khi đó, ông Richard Mark Leech, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phú Long, cho biết doanh nghiệp đang chuyển hướng từ phát triển các dự án bất động sản đơn lẻ sang kiến tạo những đô thị vệ tinh tích hợp, bền vững, quy mô hàng trăm đến hàng ngàn hecta.

Theo ông, Phú Long đang nghiên cứu khả năng tham gia phát triển tuyến metro số 5, dài 47km từ Củ Chi đến Hiệp Phước, dọc trục Nguyễn Hữu Thọ. Doanh nghiệp cũng hướng đến áp dụng các tiêu chuẩn công trình xanh như EDGE, LEED Gold và công nghệ bê tông giảm phát thải CarbonCure, nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) từ nhà đầu tư cũng như cư dân quốc tế.

Những đề xuất này cho thấy doanh nghiệp có thể tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển hạ tầng và đô thị. Tuy nhiên, để các kế hoạch đầu tư đi vào thực tế, thành phố cần có quy định rõ ràng, cơ chế phối hợp minh bạch và khả năng triển khai đồng bộ.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho biết TP.HCM đang có thêm cơ sở pháp lý từ Luật Phát triển đô thị và các cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98, 188, 260, cùng Nghị quyết 56 của HĐND TP.HCM về phát triển TOD.

Trong vòng sáu tháng tới, Sở Quy hoạch - kiến trúc dự kiến hoàn tất các quy hoạch chuyên ngành về hạ tầng kỹ thuật, giao thông thứ cấp thu gom, không gian ngầm và quy hoạch phân khu, tạo cơ sở triển khai dự án. Đến năm 2030, thành phố dự kiến đầu tư tám tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 255km, gồm các tuyến Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Cần Giờ, Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành, hai tuyến kết nối Bình Dương và các tuyến hướng Tây Ninh, Hiệp Phước. Ranh giới TOD cũng đã được xác định trong bán kính 1.000m quanh các nhà ga để thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Tuy nhiên, ở góc nhìn quy hoạch, theo ông Nguyễn Đỗ Dũng, thách thức của quy hoạch tầm nhìn 100 năm còn nằm ở khả năng thích ứng trước tốc độ thay đổi chóng mặt của công nghệ và mô hình kinh tế. Cơ quan quản lý cần chuyển từ tư duy "kiểm soát cách làm" sang "kiểm soát kết quả", thay vì bó buộc các khu vực bằng những chỉ tiêu sử dụng đất cứng nhắc.

Ông Dũng đề xuất cho phép tích hợp nhiều chức năng trong cùng một không gian, kết hợp đào tạo, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và nhà ở, như mô hình One-North của Singapore.

"Cách tiếp cận này giúp các khu vực đổi mới sáng tạo linh hoạt thích ứng với nhu cầu thực tế, thay vì phải chờ điều chỉnh quy hoạch mỗi khi xuất hiện một mô hình hoạt động mới", ông nói.

Về phía cơ quan quản lý, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh khẳng định ranh giới TOD không đồng nghĩa với việc giải tỏa trắng toàn bộ khu vực quanh nhà ga. Đây là cơ hội để tái cấu trúc, chỉnh trang đô thị, nâng hệ số sử dụng đất tại những vị trí phù hợp, đồng thời bảo tồn các không gian có giá trị đặc thù.

"Mục tiêu tối thượng là bảo đảm người dân được thụ hưởng chất lượng sống tiện nghi ngay tại nơi mình sinh sống", ông Tuấn Anh nhấn mạnh.