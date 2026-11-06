Quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm: 5 cực động lực, hơn 27 triệu dân

Theo Quy hoạch tổng thể TP.HCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm được HĐND thành phố thông qua ngày 30/10/2026, TP.HCM định hướng phát triển trên diện tích khoảng 6.772,59 km², gồm 168 đơn vị hành chính, tổ chức không gian theo 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu đạt quy mô GRDP khoảng 200-225 tỷ USD, kinh tế số chiếm 40% GRDP và tăng lên 60% vào năm 2035. Dân số dự kiến đạt khoảng 18 triệu người năm 2030, 25 triệu người năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Trong Kết luận số 112 của Bộ Chính trị, yêu cầu được nhấn mạnh là xác định rõ các ưu tiên chiến lược, tập trung nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải, đưa quy hoạch trở thành công cụ tạo động lực tăng trưởng mới.

Infographic dưới đây khái quát những con số, mục tiêu và định hướng phát triển đáng chú ý trong quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm.