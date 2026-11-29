Muốn hình thành một đô thị nên bắt đầu bằng việc xây nhà hay tạo ra việc làm? Câu chuyện Nam Sài Gòn cho thấy một trình tự khác: Khu chế xuất Tân Thuận được hình thành để tạo việc làm, đại lộ Nguyễn Văn Linh kết nối hàng hóa với các khu công nghiệp, Nhà máy điện Hiệp Phước cung cấp năng lượng, rồi đô thị dần phát triển theo.

Sau khoảng 30 năm, câu chuyện này một lần nữa được đặt ra trong tầm nhìn quy hoạch TP HCM 100 năm. Khi thành phố mở rộng không gian phát triển, chuyển từ mô hình đơn tâm sang đa cực, bài toán không chỉ là xây thêm những trung tâm mới, mà là làm sao để những nơi ấy có việc làm, có giao thông kết nối, có nhà ở phù hợp và thực sự trở thành nơi người dân muốn sống.

Tại hội thảo “TP HCM quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân” do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) tổ chức vào sáng 28/11, những vấn đề này được các diễn giả nhìn từ nhiều góc độ, từ quy hoạch đa cực, phát triển metro, nhà ở đến cách thành phố khai thác giá trị gia tăng từ đất đai để tái đầu tư cho hạ tầng và tiện ích công cộng.

(Nguồn:Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM).

Từ đô thị đơn tâm sang mạng lưới 5 cực động lực

Với diện tích khoảng 6.772 km2 sau sáp nhập, TP HCM đang đứng trước yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển trên một quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây. Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm được phê duyệt tại Quyết định 7308 ngày 31/10/2026, định hình thành phố theo mô hình đa cực, đa trung tâm, gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Trong đó, cực lõi tài chính, dịch vụ quốc tế nằm ở trung tâm thành phố; phía Đông là cực đổi mới sáng tạo; phía Bắc là cực công nghiệp, logistics; phía Nam là cực cảng biển, năng lượng; phía Tây là cực đô thị giáo dục, y tế.

Đây là sự thay đổi đáng kể về tư duy tổ chức không gian, từ một đô thị tập trung vào khu vực lõi sang mạng lưới các trung tâm có chức năng bổ trợ nhau.

(Nguồn: Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM).

Theo TS Nguyễn Quang, Nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam, một trong những vấn đề cần đặc biệt lưu ý là các trung tâm mới phải có khả năng tự tạo ra hoạt động kinh tế, thay vì chỉ phát triển nhà ở và dịch vụ.

Ông cho rằng nhiều đô thị tại Việt Nam hiện nay đang chú trọng phát triển các khu nhà ở, tiện ích và dịch vụ nhưng chưa tạo được đủ việc làm tại chỗ. Hệ quả là người dân vẫn phải di chuyển về khu vực trung tâm để làm việc, khiến áp lực giao thông không được giải quyết dù thành phố đã mở rộng không gian đô thị.

"Nếu các trung tâm mới chỉ có nhà ở và dịch vụ mà thiếu việc làm, dịch vụ sẽ khó phát triển, dân cư khó hình thành, từ đó có thể dẫn đến tình trạng đô thị bỏ hoang, hay còn gọi là đô thị ma", ông Nguyễn Quang cảnh báo.

Ông Quang cho rằng mỗi trung tâm mới phải được phát triển như một đô thị hoàn chỉnh, trong đó nhà ở, dịch vụ, trường học và đặc biệt là việc làm phải được bố trí đồng bộ. Việc làm ở đây không chỉ đến từ các khu công nghiệp mà còn từ hoạt động thương mại, dịch vụ, nghiên cứu, công nghệ và các ngành kinh tế mới.

Đây cũng là điểm cần nhìn nhận khi TP HCM phát triển các cực động lực mới. Nếu phía Bắc được định hướng thành cực công nghiệp - logistics, phía Đông là cực đổi mới sáng tạo, phía Nam là cực cảng biển - năng lượng, thì các chức năng này cần được chuyển hóa thành hoạt động sản xuất, kinh doanh và cơ hội việc làm thực chất cho người dân.

Nói cách khác, một trung tâm đô thị không thể được đánh giá chỉ bằng số lượng dự án bất động sản hay diện tích sàn xây dựng mà còn phải được nhìn nhận qua số lượng việc làm, khả năng thu hút doanh nghiệp và mức độ đáp ứng nhu cầu sống của cư dân.

TS Nguyễn Quang, Nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam. (Ảnh: VTV Nam Bộ).

Bài học Nam Sài Gòn: Có việc làm trước khi mở rộng đô thị

Nhìn lại quá trình hình thành khu đô thị Nam Sài Gòn, ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc Công ty tư vấn quốc tế EnCity, cho rằng đây là một trường hợp đáng nghiên cứu khi TP HCM tính toán các không gian phát triển mới. Quá trình phát triển khu vực này không bắt đầu bằng việc xây dựng hàng loạt khu nhà ở. Hạ tầng và các hoạt động kinh tế được xem là tiền đề để hình thành đô thị.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh được khởi công năm 1996, tạo trục kết nối khu vực phía Nam với các khu vực khác của thành phố. Khu chế xuất Tân Thuận tạo ra việc làm, trong khi hạ tầng giao thông hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và kết nối với các khu công nghiệp. Nhà máy điện Hiệp Phước cũng được ông Dũng nhắc đến như một phần trong quá trình hình thành nền tảng hạ tầng cho khu vực.

Theo cách nhìn của ông, đây là trình tự phát triển quan trọng, tạo ra việc làm và điều kiện hoạt động kinh tế, kết nối hạ tầng, sau đó phát triển không gian đô thị và nhà ở.

Một bài học khác là Nam Sài Gòn không phát triển biệt lập. Khu vực này có thể dựa vào hệ thống dịch vụ, thương mại và các tiện ích đã hình thành ở quận 1, quận 5, quận 8 cùng những khu vực lân cận. Nhờ đó, cư dân không phải chờ toàn bộ hệ thống dịch vụ được xây dựng ngay tại chỗ mới có thể sinh sống.

Đối với TP HCM, khi tái cấu trúc đô thị, chúng ta cần giải quyết tốt bài toán tái định cư, bảo đảm phát triển bền vững và hài hòa lợi ích của tất cả các bên.

TS Nguyễn Quang, Nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam

TS Nguyễn Quang cho rằng khu vực này có 4 nguyên tắc đáng học hỏi. Thứ nhất là phát triển đô thị đa chức năng, gắn nhà ở với dịch vụ, trường học và việc làm; các kho hàng cũng được bố trí dọc theo những tuyến giao thông vận tải. Thứ hai là bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, phù hợp với điều kiện địa hình thấp và thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt.

Thứ ba là khai thác giá trị gia tăng từ giao thông. Khi xây dựng đường Nguyễn Văn Linh, tuyến đường này kết nối khu vực với Khu chế xuất Tân Thuận, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa và khai thác giá trị gia tăng từ hệ thống giao thông để tiếp tục phát triển đô thị. Thứ tư là khả năng kết nối với các khu vực hiện hữu, giúp Nam Sài Gòn không phải phát triển biệt lập và người dân có thể tiếp cận dịch vụ tại các khu vực lân cận.

Từ câu chuyện này, ông Nguyễn Đỗ Dũng cho rằng Nam Sài Gòn cần được định vị lại trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Không chỉ là nơi để ở, khu vực này cần trở thành một trung tâm tạo việc làm, thúc đẩy sáng tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc Công ty tư vấn quốc tế EnCity. (Ảnh: VTV Nam Bộ).

Ở góc độ phát triển đô thị sáng tạo, TS Nguyễn Quang cho rằng TP HCM cần hình thành những khu vực đủ sức hấp dẫn người tài đến làm việc và sinh sống. Ông dẫn ví dụ khu One-North của Singapore, nơi các trường đại học, cơ sở đào tạo công nghệ được kết nối với không gian công cộng, tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và giao lưu cộng đồng.

Với Nam Sài Gòn, theo ông, định hướng này cần được cụ thể hóa bằng những không gian dành cho giới trẻ, văn phòng quy mô nhỏ, thư viện, trường học và các địa điểm kết nối cộng đồng. Qua đó, khu vực không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn tạo thêm cơ hội việc làm và môi trường để các hoạt động sáng tạo phát triển.

TOD không chỉ là cuộc đua bất động sản quanh nhà ga

Một trong những công cụ quan trọng để tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực là phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

Theo ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM, định hướng quy hoạch đặt giao thông công cộng làm trục kết nối các trung tâm, đồng thời phát triển đô thị theo nguyên tắc TOD. Các khu vực quanh nhà ga được tổ chức với mật độ và chức năng phù hợp, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ, việc làm và các tiện ích trong phạm vi đi bộ.

Trong định hướng quy hoạch, phạm vi khoảng 400 - 800 m quanh nhà ga được xem xét để phát triển đô thị nén, hỗn hợp chức năng, kết hợp không gian công cộng, đi bộ và xe đạp. Thành phố cũng đặt mục tiêu phát triển 18 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 960 km đến năm 2050.

Ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM. (Ảnh: VTV Nam Bộ).

Tuy nhiên, TS Nguyễn Quang lưu ý TOD rất dễ bị nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ cơ hội bất động sản. Các vị trí quanh nhà ga có lợi thế về giao thông thường được nhìn nhận là cơ hội phát triển bất động sản. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung xây dựng nhà ở giá cao, người lao động và nhóm thu nhập thấp có thể bị đẩy ra xa hơn.

Khi đó, mục tiêu giảm nhu cầu đi lại bằng giao thông công cộng sẽ khó đạt được, bởi chính những người cần sử dụng metro hằng ngày lại không đủ khả năng sinh sống gần nhà ga.

Theo ông, TOD phải được nhìn nhận là mô hình tổ chức không gian đô thị, chứ không chỉ là công cụ gia tăng giá trị bất động sản. Các khu vực quanh nhà ga cần có sự kết hợp giữa nhà ở, dịch vụ, việc làm và không gian công cộng. Người dân phải có khả năng đi bộ đến các tiện ích thiết yếu, thay vì chỉ có thể tiếp cận nhà ga thông qua những tuyến đường đông đúc.

Ông cũng nhấn mạnh mô hình đô thị 15 phút không đơn thuần là xây dựng các công trình nằm gần nhau trên bản đồ. Điều quan trọng là phải tổ chức được mạng lưới không gian đi bộ thuận tiện, có kết nối thực chất giữa nhà ở, dịch vụ và giao thông công cộng.

Một vấn đề khác được ông Nguyễn Quang đặt ra là cách phân loại và tổ chức chức năng sử dụng đất. Nếu các khu vực chủ yếu được phân chia thành đất ở và đất dịch vụ, khả năng kết hợp nhiều chức năng trong cùng một không gian có thể bị hạn chế. Trong khi đó, một số mô hình quốc tế cho phép phát triển các khu vực đa chức năng, miễn là các hoạt động không xung đột với nhau.

Điều này đặt ra yêu cầu hoàn thiện cách tiếp cận quy hoạch và các quy định quản lý sử dụng đất, để TOD không dừng ở việc xây dựng các khu nhà cao tầng quanh nhà ga mà thực sự tạo ra những khu vực có thể sống, làm việc và sử dụng dịch vụ thuận tiện.

TS Nguyễn Quang dẫn kinh nghiệm từ Hong Kong, Tokyo và Singapore cho thấy việc phát triển bất động sản quanh nhà ga cần đi cùng yêu cầu hài hòa lợi ích, bảo đảm người dân có thể tiếp cận nhà ở cho thuê và nhà ở phù hợp với khả năng chi trả. Khi tái cấu trúc đô thị thông qua TOD và metro, thành phố cũng cần giải quyết tốt bài toán giải phóng mặt bằng, tái định cư và quyền lợi của người dân bị di dời.