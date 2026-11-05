Quy hoạch tổng thể TPHCM tầm nhìn 100 năm: Coi trọng tính khoa học, đồng bộ, thống nhất và khả thi

Mới đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 112 của Bộ Chính trị về Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Theo kết luận, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với những quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và định hướng chiến lược chủ yếu của Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm theo báo cáo, đề xuất của Thành ủy TPHCM.

Bộ Chính trị yêu cầu phải coi trọng tính khoa học, đồng bộ, thống nhất và khả thi của Quy hoạch tổng thể TPHCM. Ảnh: Nhật Thịnh

Bộ Chính trị giao Thành ủy TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị, ý kiến xác đáng của các cơ quan Trung ương, tiếp tục rà soát, hoàn thiện Quy hoạch. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá đầy đủ các chủ trương, định hướng chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, tư duy đột phá, tầm nhìn, chiến lược, hướng tới xây dựng Thành phố trở thành đô thị toàn cầu, có năng lực cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt và lan toả phát triển đối với vùng và cả nước.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu Thành ủy TPHCM tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế tổng hợp của Thành phố sau hợp nhất. Cùng đó, tổ chức không gian phát triển đa tầng, đa cực, xác định rõ chức năng, mối quan hệ liên kết, bổ trợ giữa các cực phát triển, trung tâm động lực, khu chức năng và hệ thống kết cấu hạ tầng.

Xác định rõ các ưu tiên chiến lược, trọng điểm, tập trung nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, con người, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, kết luận của Bộ Chính trị yêu cầu phải coi trọng tính khoa học, đồng bộ, thống nhất và khả thi của Quy hoạch; bảo đảm phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan.

Rà soát, hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu, dự báo, kịch bản tăng trưởng; xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình, nhu cầu và phương án huy động, phân bổ nguồn lực, các điều kiện về thể chế, năng lực quản trị và cơ chế tổ chức thực hiện.

"Quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ kiến tạo phát triển, tổ chức hiệu quả không gian, tạo động lực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của Thành phố", Bộ Chính trị nêu rõ.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ sáu ngày 30/10, HĐND TPHCM đã thông qua Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, với định hướng phát triển mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, dân số dự kiến hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính TPHCM với diện tích khoảng 6.772,59 km2, gồm 168 đơn vị hành chính.

Phạm vi nghiên cứu là toàn bộ ranh giới hành chính TPHCM và các tỉnh, Thành phố xung quanh, gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan.

Về kinh tế, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm đến năm 2030, quy mô GRDP đạt khoảng 200-225 tỷ USD. Kinh tế số được định hướng chiếm 40% GRDP vào năm 2030 và 60% vào năm 2035. Với tầm nhìn 100 năm, TPHCM hướng tới sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới.