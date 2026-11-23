Lãnh đạo Trung ương và TP.Hồ Chí Minh tham dự hội nghị

Quy hoạch tổng thể TPHCM: Lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu cao nhất của sự phát triển

Sáng 23/11, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Việc công bố Quy hoạch tổng thể hôm nay thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ và bền vững.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, TP. Hồ Chí Minh bước vào một không gian phát triển mới rộng lớn hơn, đa dạng hơn, hội tụ đầy đủ các lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Không gian mới mở ra cơ hội chưa từng có, đồng thời đòi hỏi một tầm nhìn thống nhất, đủ tầm để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, việc lập Quy hoạch tổng thể Thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không gian, hạ tầng, quốc phòng - an ninh, nâng cao vai trò, vị thế của Thành phố trong Vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

Chủ tịch UBND Thành phố Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Quy hoạch tổng thể Thành phố được phê duyệt là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là "bản đồ phát triển" dẫn dắt mọi quyết sách của Thành phố trong nhiều thập kỷ tới.

Quy hoạch là kết tinh của trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ, với tầm nhìn dài hạn hướng tới mốc 100 năm.

Quy hoạch đã định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển; đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị "05 cực động lực - 05 trung tâm vệ tinh - 05 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển", lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị

Quy hoạch tổng thể TPHCM: Xây dựng TPHCM trở thành điểm đến hấp dẫn toàn cầu, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới

Với ý nghĩa to lớn của nội dung Quy hoạch tổng thể TP. Hồ CHí Minh thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt mang lại, Thành phố nhận thức được việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các quy hoạch nêu trên là tiền đề quan trọng để Thành phố phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước và đạt mục tiêu:

Đến năm 2030: TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới thuộc nhóm thu nhập cao.

Đến năm 2045: TP. Chí Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, có đời sống văn hóa - xã hội đặc sắc, chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Đến năm 2075 và xa hơn: TP.Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Chủ tịch UBND Thành phố Lê Quốc Phong khẳng định, trên cơ sở những mục tiêu đề ra, với tầm nhìn của một thành phố toàn cầu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng phía Nam và cả nước.

Để triển khai thực hiện tốt, hiệu quả, ngay từ hôm nay TP. Hồ Chí Minh cần đặt ra một số giải pháp, mục tiêu mang tính ưu tiên, trọng tâm thực hiện:

Thứ nhất, khẩn trương thực hiện tổ chức công bố rộng rãi Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm đến từng phường, từng khu phố, từng hộ dân bằng nhiều hình thức để tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp và trong nhân dân về định hướng phát triển của Thành phố, trong đó lưu ý nội dung tuyên truyền cần cụ thể, dễ hiểu, đầy đủ các thông tin quy hoạch cần thiết có liên quan (như quy mô dân số, cơ cấu sử dụng đất, các điểm nhấn tại một số khu vực, công trình…); từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để góp phần chung tay thực hiện quy hoạch chung và các dự án mà Thành phố đang kêu gọi đầu tư.

Thứ hai,rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch; rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành đảm bảo khớp nối đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể.

Thứ ba,tập trung huy động nguồn lực và phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội hóa, vốn đầu tư công, tư nhân và quốc tế để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được định hình.

Thứ tư, các dự án ưu tiên được lựa chọn trên cơ sở tính cấp thiết, khả thi, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch các cấp và khả năng tạo lập hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối Thành phố với vùng và cả nước.

Trọng tâm gồm: Các dự án đang triển khai cần tháo gỡ khó khăn để hoàn thành; Các công trình hạ tầng cấp quốc gia, cấp vùng trên địa bàn; Hạ tầng khung và các dự án tạo động lực phát triển, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu; Các dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư, phát triển quỹ đất và nhà ở xã hội; Các dự án sản xuất, kinh doanh, nhà ở và công trình công cộng có hiệu quả cao, khả năng thu hồi vốn nhanh.

Khát vọng xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành "Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới" là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Lãnh đạo Thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến bản quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển thực tiễn sinh động.

Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm đặt nền móng vững chắc, để các thế hệ mai sau tiếp nối, hoàn thiện và tự hào về Thành phố của mình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Quy hoạch tổng thể TPHCM: Tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá việc công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian, động lực phát triển mới cho Thành phố mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của TPHCM, các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thành phố với tư cách là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực phát triển có sức lan tỏa đối với cả nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, quy hoạch được công bố đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026, hướng tới mục tiêu đưa TPHCM trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030; đến năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, bền vững, ngang tầm các đô thị trên thế giới. Cùng với đó, Thành phố cần chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

“Để bản đồ quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đề cập ba điểm nghẽn lớn của đất nước về thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua, công tác hoàn thiện thể chế đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tháo gỡ các vướng mắc đối với phát triển. Vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được ban hành.

Đối với Quy hoạch tổng thể TPHCM, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải xác định cụ thể thực hiện như thế nào, ở đâu, ai làm, khi nào hoàn thành và tạo ra sản phẩm gì để người dân thụ hưởng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền TPHCM và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là phổ biến rộng rãi nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, thu hút tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển.

Trong quá trình triển khai, cần phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, HĐND Thành phố, HĐND các xã, phường, đặc biệt là sự giám sát của người dân.

Thành phố phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể Thành phố và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Để tạo đột phá trong huy động nguồn lực, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TPHCM vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Trong đó, chú trọng mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, các khu công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Cùng với các động lực tăng trưởng kinh tế, Thành phố phải quan tâm phát triển các khu đô thị mới sáng, xanh, sạch, đẹp và nhà ở cho người dân.

Nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TPHCM ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông kết nối liên vùng; chủ động triển khai các giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng, ô nhiễm môi trường; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Để bản đồ quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thành phố cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ TPHCM thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm trong quyết định và tổ chức thực hiện.

Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công; đồng thời hướng dẫn rõ các vấn đề pháp lý để cán bộ, đảng viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm sâu sát đối với sự phát triển của TPHCM. Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, nhất là các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, trao quyền chủ động lớn hơn cho Thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao giấy chứng nhận thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM cho đại diện 7 doanh nghiệp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để TPHCM bứt phá, phát triển xứng tầm.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, sáng tạo, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhà đầu tư và nhân dân, TPHCM sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu quy hoạch, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới./.