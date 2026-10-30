Quy hoạch tổng thể TP HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh chỉ đạo khẩn trương chuyển giao trọng tâm sang khâu tổ chức thực hiện, quản trị nghiêm ngặt và lấy kết quả thực tế phục vụ người dân làm thước đo cao nhất.

Về Đồ án Quy hoạch tổng thể TP thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh khẳng định, Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm là cơ sở đặc biệt quan trọng để định hình không gian phát triển, tổ chức các khu vực động lực, kết nối hạ tầng và phân bổ nguồn lực cho TP. Ông đề nghị UBND TP tiếp thu đầy đủ ý kiến tham vấn để hoàn thiện đồ án, sớm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, lộ trình từng giai đoạn và xác định rõ các công trình hạ tầng then chốt.

Đồng thời, ông Võ Văn Minh yêu cầu, việc quản trị theo quy hoạch phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt, tuyệt đối không để các quyết định cục bộ làm ảnh hưởng đến tầm nhìn dài hạn. Giá trị của các quyết nghị phải được khẳng định khi quy hoạch thực sự dẫn dắt quản trị, đầu tư và được đánh giá bằng hiệu quả thực tế.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cũng xác định, quy hoạch dài hạn chính là “bản thiết kế” để TP phát huy lợi thế từng vùng và tổ chức phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm. Ngay sau khi được phê duyệt, UBND TP sẽ nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, danh mục dự án và nguồn lực triển khai đồng bộ với kế hoạch đầu tư công cũng như nguồn vốn xã hội hóa. TP sẽ ưu tiên các công trình hạ tầng có sức lan tỏa lớn như giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, mô hình TOD, logistics, hạ tầng số và hạ tầng sinh thái...

TP HCM có kế hoạch di dời 41.540 căn nhà ven sông kênh rạch qua 94 dự án trị giá hơn 404.185 tỷ đồng... (Ảnh: Trường Giang)

Ông Nguyễn Văn Được cũng quán triệt tinh thần chuyển mạnh mẽ từ tư duy “ban hành chính sách” sang “quản trị kết quả”, lấy số lượng điểm nghẽn được tháo gỡ và nguồn lực huy động thêm làm thước đo. Ông khẳng định tăng trưởng kinh tế phải đi liền với việc nâng cao chất lượng sống thực tế của người dân, biến quy hoạch thành nguồn lực và mang lại kết quả cụ thể mà người dân, doanh nghiệp có thể thụ hưởng.

Đồ án Quy hoạch tổng thể TP thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm được lập trên toàn bộ diện tích khoảng 6.772 km2, hướng tới xây dựng một siêu đô thị đa cực, đa trung tâm thống nhất. Dự báo dân số TP đạt khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 25 triệu người vào năm 2045 và vượt mốc 27 triệu người vào năm 2050. Tầm nhìn dài hạn định vị TP thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, trung tâm tài chính và công nghệ hàng đầu châu Á.

Cấu trúc phát triển trọng tâm gồm 5 cực động lực: lõi trung tâm tài chính quốc tế; cực đổi mới sáng tạo phía Đông; cực công nghiệp - logistics phía Bắc; cực cảng biển, thương mại tự do và năng lượng phía Nam; cùng cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây. Khung không gian này được bổ trợ bởi 5 trung tâm vệ tinh (như Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng, Tân Uyên) và 10 vùng quản trị phát triển.

Song song đó, quy hoạch khai thác không gian ba chiều, đẩy mạnh phát triển đô thị nén gắn với giao thông công cộng (TOD) quanh 18 tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 961 km. Cùng mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm, Đồ án ưu tiên tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, phấn đấu đạt 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 và lấy con người cùng chất lượng sống làm trung tâm phát triển...

Tại phiên bế mạc ngày 30/10, HĐND TP HCM đã biểu quyết thông qua 46 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực thể chế, ngân sách và hạ tầng dân sinh. Nổi bật là khối 17 nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, quy định cơ chế phát hành trái phiếu đô thị tại Trung tâm tài chính quốc tế và chính sách trả lương tới 265 triệu đồng/tháng để thu hút nhân tài, kèm mức thưởng công trình sáng tạo gần 1,6 tỷ đồng. HĐND TP cũng phân cấp cho cấp xã thẩm quyền đặt tên đường, quy định diện tích nhà ở tối thiểu 8m²/người để đăng ký thường trú khi thuê hay ở nhờ, đồng thời ban hành cơ chế linh hoạt cải tạo chung cư cũ.

Về đầu tư công giai đoạn 2026-2030, TP phê duyệt nguồn vốn cho các dự án hạ tầng cấp bách gồm nâng cấp đường Tân Kỳ Tân Quý với tổng mức đầu tư trên 6.400 tỷ đồng, cải tạo kênh Hy Vọng trị giá 2.500 tỷ đồng, cùng các dự án chỉnh trang rạch Bàu Trâu, rạch Bà Tàng và mở rộng trục Phan Anh - An Dương Vương. Về vấn đề an sinh, TP sẽ có kế hoạch di dời 41.540 căn nhà ven sông kênh rạch qua 94 dự án trị giá hơn 404.185 tỷ đồng và triển khai 18 dự án bổ sung 18.654 căn hộ tái định cư, trong đó 4 dự án vốn đầu tư công cần khoảng 4.900 tỷ đồng.