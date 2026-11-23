Ngày 23/11, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hochiminhcity.gov.vn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên. Điều này đòi hỏi một tầm nhìn thống nhất, đủ tầm để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Quốc Phong, Quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt là "bản đồ phát triển" dẫn dắt mọi quyết sách của thành phố trong nhiều thập kỷ tới.

Quy hoạch xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển. Cấu trúc không gian phát triển gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, lấy con người làm trung tâm, chủ thể và là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Theo các mục tiêu đề ra, đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh hướng tới trở thành đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và logistics của khu vực, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thuộc nhóm thu nhập cao của thế giới.

Đến năm 2045, thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới. Tầm nhìn đến năm 2075 và xa hơn là đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, có sức cạnh tranh và sức hút với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Để hiện thực hóa quy hoạch, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương công bố rộng rãi Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đến từng phường, khu phố và hộ dân. Đồng thời, rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch; rà soát, cập nhật và điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành để bảo đảm đồng bộ.

Thành phố cũng sẽ phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội hóa, vốn đầu tư công, tư nhân và quốc tế để triển khai hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã định hình trước đó.

Các dự án ưu tiên được lựa chọn dựa trên tính cấp thiết, tính khả thi, hiệu quả và mức độ phù hợp với quy hoạch, khả năng kết nối TP Hồ Chí Minh với các địa phương trong vùng và cả nước. Những dự án này tập trung vào công trình hạ tầng cấp quốc gia, cấp vùng trên địa bàn thành phố; hạ tầng khung; các dự án tạo động lực phát triển, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, thành phố sẽ ưu tiên các dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư, phát triển quỹ đất và nhà ở xã hội; các dự án sản xuất, kinh doanh, nhà ở và công trình công cộng có hiệu quả cao, khả năng thu hồi vốn nhanh. Đối với những dự án đang triển khai, thành phố sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh quy hoạch 100 năm không chỉ định hướng phát triển cho hiện tại mà còn đặt nền móng để các thế hệ tiếp nối xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, có vị thế tương xứng trên bản đồ kinh tế thế giới.