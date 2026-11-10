Quy hoạch Thủ đô: Chạy đua tiến độ, không đánh đổi chất lượng

Phấn đấu hoàn thành 125 quy hoạch trong năm 2026

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo, cho ý kiến về 5 nội dung: Tiến độ triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở; tình hình phát triển nhà ở xã hội, quỹ nhà tái định cư và giải pháp đẩy nhanh tiến độ; công tác cải tạo chung cư cũ; kết quả rà soát các khu, cụm công nghiệp và dự thảo Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp.

Theo Kế hoạch số 331/KH-UBND, Hà Nội phải tổ chức lập 125 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm; 44 quy hoạch chung xã; 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng. Đến nay, 23/44 quy hoạch chung xã đã trình hồ sơ thẩm định; 48/63 quy hoạch phân khu đô thị đang được lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt toàn bộ 125 quy hoạch trong năm 2026.

Trong đó, thành phố ưu tiên đẩy nhanh tiến độ 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm, 22 quy hoạch phân khu đô thị thuộc các khu vực động lực và 44 quy hoạch chung xã.

Đối với 5 quy hoạch chuyên ngành, Sở Xây dựng tổ chức lập 4 quy hoạch gồm: Giao thông; cấp nước; cao độ nền và thoát nước; không gian ngầm. Quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lập.

Cuộc họp được kết nối tới các điểm cầu.

Đến nay, 4/5 nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt; nhiệm vụ Quy hoạch không gian ngầm đang được thẩm định, dự kiến trình UBND thành phố phê duyệt trước ngày 15/11/2026. Cả 5 quy hoạch đang được tổ chức lập, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 12/2026.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch thẩm định, trình duyệt các đồ án, đồng thời kiến nghị thành phố chỉ đạo các địa phương, sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch, khẩn trương lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với các quy hoạch phân khu đô thị. Các sở, ngành liên quan phải thực hiện nghiêm thời hạn không quá 5 ngày làm việc để tham gia ý kiến thẩm định theo cơ chế “làn xanh”.

Quy hoạch phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng ghi nhận nỗ lực của các xã trong triển khai lập quy hoạch chung. Đến nay, cơ bản cả 44 quy hoạch chung xã đã hoàn thành việc chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định.

Tuy nhiên, ông Thắng yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục xem xét, đánh giá kỹ lưỡng chất lượng các đồ án trước khi trình cấp có thẩm quyền thông qua. Theo ông, nhiệm vụ đặt ra là phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2026, nhưng không thể vì chạy theo số lượng và thời gian mà xem nhẹ chất lượng.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là nhiệm vụ đặc biệt, chưa có tiền lệ. Nếu việc cụ thể hóa thiếu chi tiết, thiếu tính toán và tầm nhìn dài hạn, có thể dẫn đến những bất cập kéo dài, thậm chí hình thành các quy hoạch treo, gây hệ lụy lớn cho quá trình phát triển.

Đối với quy hoạch chung các xã, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức rà soát, thẩm định kỹ lưỡng. Việc thẩm định cần thực hiện theo nhóm các xã liền kề, có mối liên hệ về không gian phát triển, bảo đảm tính đồng bộ, nhất là khả năng kết nối hạ tầng giữa các địa bàn. Tránh tình trạng xem xét riêng lẻ từng xã, dẫn đến quy hoạch giao thông, hạ tầng thiếu thống nhất.

Đối với quy hoạch phân khu đô thị, cần kế thừa những nội dung hợp lý của các quy hoạch hiện có, đồng thời cập nhật định hướng phát triển mới. Sở Xây dựng cần nghiên cứu tổ chức thẩm định theo nhóm, gắn với các cực và khu vực phát triển, tránh cách làm manh mún, chia tách.

Một yêu cầu quan trọng được Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh: phải gắn quy hoạch xây dựng với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Qua rà soát, một số đồ án quy hoạch phân khu hiện chủ yếu tập trung vào bố trí nhà ở, nhà ở xã hội và cơ cấu sử dụng đất, nhưng chưa làm rõ địa phương sẽ phát triển ngành nghề gì, tạo sinh kế cho người dân ra sao. Nếu chỉ xác định các khu chức năng xây dựng mà thiếu định hướng kinh tế - xã hội thì sẽ khó khai thác hiệu quả tiềm năng và bảo đảm phát triển bền vững.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị các sở, ngành phối hợp với địa phương làm rõ mô hình phát triển, ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sinh kế của người dân. Quy hoạch phải trả lời được những câu hỏi thiết thực: Địa phương sẽ phát triển theo hướng nào, người dân làm gì, làm nghề gì và tạo ra giá trị kinh tế ra sao?

Đối với Sở Tài chính, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các địa phương, làm rõ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mô hình phát triển tại những địa bàn có yêu cầu tăng trưởng cao. Quy hoạch chung các xã phải được xem xét cả về định hướng kinh tế - xã hội, dựa trên tiềm năng, thế mạnh và điều kiện thực tế, không chỉ dừng ở quy hoạch xây dựng.

Nhấn mạnh khối lượng công việc lớn, trách nhiệm của Sở Xây dựng rất nặng nề khi vừa tham gia tổ chức lập quy hoạch, vừa thực hiện thẩm định, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động toàn bộ đội ngũ cán bộ chuyên môn vào cuộc với tinh thần khẩn trương, liên tục, kể cả ngoài giờ làm việc...