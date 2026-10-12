Quy hoạch Thăng Bình trở thành đô thị đa chức năng, đa trung tâm

Thăng Bình từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III.

Cụ thể, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Thăng Bình, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 6.891,25ha, định hướng phát triển thành đô thị đa chức năng, lấy các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, công nghiệp, công nghệ cao và logistics làm trọng tâm; đồng thời giữ vai trò là cực tăng trưởng kinh tế quan trọng ở khu vực phía Đông Nam TP Đà Nẵng.

Cấu trúc không gian đô thị được nghiên cứu theo mô hình đa trung tâm, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại và phù hợp với yêu cầu phát triển trong dài hạn. Trong đó, khu vực Hà Lam hiện hữu được xác định là hạt nhân, tạo động lực tổ chức và mở rộng không gian đô thị. Với lợi thế kết nối qua các trục giao thông đối ngoại quan trọng như quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và quốc lộ 14E, Thăng Bình được định hướng trở thành đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa, kết nối trung tâm TP Đà Nẵng với Tam Kỳ, Chu Lai và các địa phương lân cận.