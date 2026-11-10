Quy hoạch tạo động lực phát triển

Một góc trung tâm xã Mường Khiêng.

Sau sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mường Khiêng có 32 bản, với trên 5.000 hộ dân, thuộc 4 dân tộc Thái, La Ha, Kháng và Kinh cùng chung sống. Xã có diện tích tự nhiên hơn 20.420 ha, trong đó khoảng 50% là diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, xã có trên 1.030 ha mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La. Từ thực tế trên, xã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu trong quy hoạch giai đoạn 2025-2030, gồm: Quy hoạch hạ tầng lấy liên kết giao thông làm nhiệm vụ trọng tâm; bố trí, sắp xếp lại các vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa...

Ông Quàng Văn Tiếp, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khiêng, cho biết: Để quy hoạch đi trước, có tầm nhìn dài hạn, tránh sửa đổi nhiều lần và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, xã đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng hồ sơ, rà soát kỹ các số liệu để đưa ra định hướng phù hợp. Trong quá trình xây dựng hồ sơ, UBND xã tham vấn và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh. Đồng thời, lấy ý kiến nhân dân tham gia vào việc xây dựng quy hoạch địa phương bảo đảm tính khả thi và tạo sự đồng thuận trong thực hiện... phấn đấu trong năm nay hoàn thành quy hoạch tổng thể, sẵn sàng triển khai các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng từ quý I năm 2027.

Nông dân bản Lót Măng, xã Mường Khiêng trao đổi kinh nghiệm trồng cà phê.

Xác định rõ, hạ tầng giao thông cần đi trước một bước, UBND xã đã tham mưu với Đảng ủy xã nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông gắn với công tác xây dựng, quy hoạch vùng sản xuất để phát triển kinh tế xanh, bền vững. Nhờ lồng ghép hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia cùng sự đóng góp tích cực của nhân dân, mạng lưới giao thông trên địa bàn đã có bước phát triển. Đến nay, 61,75 km đường trục bản, liên bản của xã đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; kiên cố hóa 24,1 km đường ngõ xóm.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, xã Mường Khiêng đang tập trung hoàn thành việc số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, góp phần nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, góp phần thực hiện quy hoạch. Toàn xã có trên 37.600 thửa đất, xã đã hoàn thành việc cập nhật thông tin cho 37.600 thửa đất thuộc từ nhóm 2 trở lên; riêng trong tháng 10 đã rà soát, cập nhật xong dữ liệu của 10.477 thửa đất trắng thông tin.

Bố trí, sắp xếp lại các vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi trong xã theo hướng sản xuất hàng hóa, Mường Khiêng định hướng khai thác hiệu quả hai không gian sinh thái đặc trưng là vùng đồi núi dốc và diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La. Xã đang có trên 1.052 ha cây ăn quả, sản lượng khoảng 4.000 tấn/năm; hơn 2.773 ha cây lương thực, sản lượng đạt 6.218 tấn/năm. Xã cũng đã định hướng vùng trồng cây cà phê tại một số bản với trên 247 ha, sản lượng hơn 165 tấn quả tươi/năm, đem lại thu nhập đáng kể cho nhân dân. Ông Lò Văn Xuân, bản Lót Măng, xã Mường Khiêng, chia sẻ: Được cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật trồng cà phê gắn với bảo vệ rừng, 1,5 ha cà phê của gia đình tôi phát triển rất tốt, ít sâu bệnh. Việc giữ thảm thực vật còn giúp duy trì độ ẩm và chống xói mòn đất.

Đoàn viên thanh niên xã Mường Khiêng trao đổi kiến thức trồng bí đao.

Từ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng gia trại, gắn với kiểm soát dịch bệnh, đến nay, tổng đàn gia súc của xã đạt gần 26.400 con, đàn gia cầm hơn 91.800 con. Cùng với đó là, phát huy lợi thế hơn 1.030 ha mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La, Mường Khiêng đang từng bước phát triển nuôi trồng thủy sản thành ngành kinh tế hàng hóa chủ lực, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng lòng hồ. Với trên 700 lồng cá, sản lượng hằng năm đạt khoảng 1.400 tấn cá, lợi nhuận từ 35-40 triệu đồng/lồng.

Tạo đà thoát nghèo bền vững vào năm 2030 với mục tiêu giảm nghèo bình quân khoảng 3%/năm, công tác quy hoạch giai đoạn 2026-2030 của xã Mường Khiêng được triển khai toàn diện và sát thực tiễn. Địa phương tiếp tục hoàn thiện quy hoạch hạ tầng cơ sở, sắp xếp lại các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ưu tiên đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, chủ động thích ứng với diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả các nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra.