Quy hoạch tầm nhìn 100 năm định hướng xây dựng TPHCM theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm

Sáng 30/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND TPHCM khóa XI thực hiện phiên thảo luận tại hội trường và bế mạc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường

Các ý kiến có trách nhiệm và sự quan tâm các vấn đề phát triển thành phố

Ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM, báo cáo phiên thảo luận tổ trước đó có 98/125 đại biểu tham dự tại 4 tổ; 43 đại biểu phát biểu với 74 lượt ý kiến về các nội dung trình kỳ họp. Đa số đại biểu thống nhất với sự cần thiết ban hành 47 dự thảo nghị quyết, gồm 29 nghị quyết quy phạm pháp luật và 18 nghị quyết cá biệt; đặc biệt là 17 dự thảo cụ thể hóa, tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách được giao tại Luật Phát triển đô thị.

Các đại biểu đánh giá cao sự chủ động của UBND TPHCM và các sở, ngành trong xây dựng, trình dự thảo; ghi nhận nội dung cơ bản bám sát pháp luật, phù hợp yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển. Khi hoàn thiện hồ sơ, cần tiếp tục rà soát căn cứ pháp lý, xác định rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện, thủ tục và thẩm quyền; phân cấp triệt để cho cơ sở, tránh cách hiểu khác nhau hoặc phát sinh vướng mắc khi thực hiện.

Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm là nội dung được đại biểu dành nhiều ý kiến. Đánh giá cao định hướng đô thị đa cực, đa trung tâm, tôn trọng hệ sinh thái mặt nước và chất lượng sống, các đại biểu đề nghị tiếp tục làm rõ chức năng từng khu vực, liên kết hạ tầng và cơ sở phân bổ nguồn lực.

Những góp ý về hạ tầng tập trung vào năng lực kết nối và xử lý các điểm nghẽn đô thị. Đại biểu đề nghị xác định lộ trình di dời cơ sở công nghiệp, kho bãi gây ô nhiễm khỏi vùng lõi để tái thiết không gian công cộng; quy hoạch cảng, bến du lịch đường thủy, bến du thuyền gắn với kinh tế ban đêm ven sông Sài Gòn.

Đối với phát hành trái phiếu, đại biểu thống nhất đa dạng hóa kênh huy động vốn nhưng đề nghị triển khai thận trọng, gắn với tiến độ dự án, khả năng hấp thụ vốn và giải ngân thực tế. Cần kiểm soát dòng tiền, tránh huy động lớn khi chưa sử dụng, làm phát sinh chi phí lãi vay không cần thiết.

Ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM phát biểu

Về nhân lực y tế, đại biểu đề nghị đánh giá kết quả thu hút bác sĩ trẻ về trạm y tế; gắn hỗ trợ tài chính với đào tạo, nâng tay nghề, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị chẩn đoán và bảo đảm thuốc điều trị bảo hiểm y tế.

Có đề xuất mở rộng hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng từ bác sĩ sang các chức danh chuyên môn tại trạm y tế; nghiên cứu bỏ giới hạn không quá 5 bác sĩ mỗi trạm, bố trí nhân lực theo dân số, địa bàn và khối lượng nhiệm vụ.

Các thiết chế văn hóa hiện hữu cần được liên kết để huy động nguồn lực, mở rộng không gian, nâng hiệu quả khai thác, đáp ứng nhu cầu người cao tuổi. Chính sách đào tạo tài năng nghệ thuật, thể thao phải gắn với cam kết cống hiến; quan tâm hỗ trợ vận động viên chuyển sang làm huấn luyện viên, trọng tài, giảng viên giáo dục thể chất sau thi đấu.

Những ý kiến được tổng hợp cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm sâu sát của đại biểu HĐND TPHCM đối với các vấn đề phát triển và đời sống dân sinh. Từ quy hoạch 100 năm đến quỹ nhà tái định cư, nhân lực trạm y tế hay kinh phí hoạt động tại khu phố, các góp ý đều chú trọng điều kiện thực hiện và quyền lợi của người thụ hưởng. Nhiều kiến nghị xuất phát từ khó khăn ở cơ sở, đặt ra yêu cầu cụ thể về nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm giải quyết.

Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi đời sống dân sinh nâng lên

Trao đổi tại phiên thảo luận, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm xác định định hướng xây dựng thành phố theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực tăng trưởng, 5 hệ thống liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản lý phát triển, đồng thời bảo vệ hệ thống hạ tầng sinh thái và các không gian có giá trị lâu dài.

Đại biểu tham gia ý kiến thảo luận

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thông qua quy hoạch chỉ là bước đầu, quan trọng là tổ chức thực hiện hiệu quả. Ngay sau khi quy hoạch được thông qua, UBND TPHCM sẽ nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và nguồn lực thực hiện, đồng bộ với kế hoạch đầu tư công, huy động nguồn lực tư nhân và các cơ chế hợp tác công - tư.

Thành phố sẽ ưu tiên những hạ tầng có khả năng tạo sức lan tỏa lớn như giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, TOD, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hạ tầng sinh thái; kết nối chặt chẽ các trung tâm phát triển với khu sản xuất, dịch vụ, cảng biển và các đầu mối logistics.

Chủ tịch yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng phải được chuyển ngay thành những công việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả rõ ràng. Phải chuyển từ tư duy “ban hành chính sách” sang “quản trị kết quả”; từ việc kiểm đếm bao nhiêu nghị quyết được thông qua sang đánh giá chính sách đó đã tháo gỡ được bao nhiêu điểm nghẽn, huy động thêm bao nhiêu nguồn lực, tạo thuận lợi như thế nào cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với đầu tư công, thành phố phải tập trung tháo gỡ bằng được các điểm nghẽn; dự án nào chậm phải xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm; dự án nào không có khả năng giải ngân phải kịp thời điều chuyển vốn. Đồng thời, chuẩn bị danh mục dự án năm 2027 theo hướng có đủ thủ tục, có mặt bằng, có năng lực thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng được giao vốn nhưng không có điều kiện giải ngân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu

Chủ tịch UBND TPHCM cam kết thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và nguồn vốn; tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

Thành phố sẽ đặc biệt quan tâm đến chất lượng sống của người dân. Tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có thêm việc làm, có nhà ở phù hợp, con em có trường học, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đi lại thuận lợi hơn, môi trường sống trong lành hơn và được thụ hưởng tốt hơn những thành quả phát triển.

Giá trị của quyết nghị là người dân cảm nhận được kết quả Với 47 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết được xem xét, thảo luận và thông qua, kỳ họp lần 6 đánh dấu một bước ngoặt thể chế mang tính lịch sử, xác lập cấu trúc phát triển dài hạn và giải phóng toàn diện các nguồn lực cho TPHCM trong giai đoạn mới Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, nghị quyết được thông qua là bước khởi đầu. Giá trị của quyết nghị được khẳng định khi quy hoạch dẫn dắt quản trị, đầu tư; chính sách được chuyển thành hành động; công trình mang lại lợi ích thiết thực và người dân cảm nhận được kết quả.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu

Ngay sau kỳ họp, UBND TPHCM cần khẩn trương triển khai, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý khó khăn phát sinh. Các Ban HĐND chủ động theo dõi, khảo sát, giám sát theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào cơ chế mới, quản lý nguồn lực, dự án trọng điểm và những vấn đề cử tri quan tâm. Trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân không kết thúc khi kỳ họp bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị từng đại biểu tiếp tục theo dõi việc thực hiện nghị quyết, duy trì tiếp xúc, lắng nghe cử tri, phản ánh bất cập và chủ động thực hiện quyền giám sát. Thường trực HĐND TPHCM sẽ phối hợp theo dõi, đôn đốc, giám sát, kịp thời xem xét, kiến nghị xử lý vấn đề phát sinh, nhất là nội dung chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng hiệu quả sử dụng nguồn lực và quyền lợi chính đáng của người dân. Hai tháng còn lại của năm 2026 đặt ra khối lượng công việc lớn. Đó là hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng hai con số, triển khai cơ chế mới và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Chủ tịch HĐND TPHCM tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ trong hệ thống chính trị và tinh thần chủ động, quyết liệt sẽ giúp các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thêm động lực phát triển cho thành phố.