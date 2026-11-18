Quy hoạch của thành phố Đà Nẵng đang định hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Áp lực mở rộng không gian xây dựng

Đà Nẵng hiện có diện tích tự nhiên 1,18 triệu héc ta, trong đó tổng diện tích đất đã xây dựng khoảng 91.273ha, chiếm 7,69% tổng diện tích đất tự nhiên, gồm: đất dân dụng (đất ở; đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, chợ…), đất ngoài dân dụng (đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giao thông, thủy lợi…).

Diện tích đất được đánh giá là thuận lợi cho xây dựng còn khoảng 160.485ha, chiếm 13,52% tổng diện tích tự nhiên (là những khu vực có độ dốc địa hình dưới 10%, không bị ngập hoặc có độ sâu ngập lụt chưa đầy 0,5m).

Trong khi đó, thành phố có khoảng 217.575ha đất ít thuận lợi cho xây dựng (chiếm 18,33%); 357.922ha không thuận lợi cho xây dựng (30,15%); 333.198ha đất cấm và hạn chế xây dựng (28,97%); 26.577ha đất mặt nước (2,24%)...

Những con số nói trên cho thấy, đặc điểm quan trọng trong cấu trúc không gian lãnh thổ Đà Nẵng là diện tích tự nhiên lớn nhưng quỹ đất có điều kiện thuận lợi để xây dựng lại chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ.

Trong khi đó, Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được ban hành theo Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 21/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, định hướng sử dụng đất quy hoạch với diện tích đất xây dựng đến năm 2040 khoảng 167.760 đến 173.840ha, tăng thêm 84 - 90% so với diện tích đã xây dựng hiện nay và đến năm 2050 khoảng 192.250 đến 196.230ha, tăng 110 - 115%.

Quỹ đất có điều kiện thuận lợi để xây dựng đang chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ, đòi hỏi sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chính vì vậy, quy hoạch này đã định hướng sử dụng đất đảm bảo nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả... Đồng thời, phát triển công trình ngầm đô thị theo hướng đồng bộ, đa chức năng; phát triển không gian ngầm tập trung gắn với các đô thị và mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn...

Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, việc triển khai quản lý quy hoạch xây dựng sau sáp nhập đang phát sinh một số điểm nghẽn, thách thức, trong đó có yêu cầu tăng trưởng GRDP gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên đất đai. Yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay là phải bảo đảm tốc độ tăng trưởng GRDP cao gắn liền với việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai...

Ông Lê Văn Tuấn thông tin, trong quy hoạch chung thành phố có định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai theo hướng kiểm soát mật độ, tái thiết không gian và chuyển đổi chức năng phù hợp.

Theo đó, khu vực lõi đô thị được tái thiết theo mô hình tăng trưởng chiều sâu với việc duy trì hoặc giảm dần mật độ xây dựng; chuyển đổi các quỹ đất trụ sở cũ, cơ sở sản xuất không còn phù hợp sang không gian công cộng và trung tâm dịch vụ - tài chính; tăng hệ số sử dụng đất tại các vị trí có năng lực hạ tầng đáp ứng, nhất là quanh các nhà ga; hạn chế tối đa phân lô bán nền; khai thác hiệu quả không gian ngầm.

Trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã định hướng phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất. Ảnh minh họa: HOÀNG HIỆP

Đối với không gian sản xuất, chuyển đổi theo lộ trình các khu công nghiệp trong đô thị (Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Khu công nghiệp Đà Nẵng); phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái, vận hành theo kinh tế tuần hoàn; ưu tiên dự án công nghệ cao, giảm phát thải, tạo việc làm chất lượng cao.

Cùng với đó, phát triển các chức năng gắn với chức năng đô thị để hình thành các đô thị có chức năng chuyên biệt như: đô thị sân bay, đô thị cảng, đô thị di sản…

Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất

Cùng với định hướng phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 28/2/2026 của UBND thành phố, đã yêu cầu các đơn vị, địa phương xác định tên, vị trí, quy mô, diện tích và ranh giới các dự án khi lập các quy hoạch cấp dưới như: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết… hoặc khi lập dự án đầu tư.

Theo Sở Tài chính, chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch của thành phố chỉ mới xác định theo loại đất, chưa gắn vị trí cụ thể dự án trên thực địa. Trong khi đó, nhiều quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã đang được lập, chưa hoàn thành.

UBND thành phố đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các địa phương để quản lý, sử dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính cho rằng: “Một trong những ưu tiên của thành phố hiện nay là hoàn thành đồng bộ các quy hoạch cấp dưới; rà soát, công bố công khai danh mục quỹ đất đủ điều kiện tiếp nhận dự án đầu tư. Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND thành phố kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch thành phố theo trình tự rút gọn, cơ chế xử lý khi các quy hoạch chưa đồng bộ và phương pháp xác định sự phù hợp về quy hoạch trong giao đất, thẩm định dự án...”.

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4843/QĐ-UBND phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho các đơn vị hành chính cấp xã. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn việc thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất tại các địa phương.

Trường hợp có sự điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch thành phố, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có sử dụng đất làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của thành phố hoặc phát sinh các dự án động lực, trọng điểm, dự án cấp thiết làm vượt chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ..., thì sở rà soát, tổng hợp.

Đồng thời, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất từ các địa phương chưa sử dụng đất hoặc sử dụng chưa hiệu quả, sang các địa phương có nhu cầu thực tế, có khả năng thu hút đầu tư, nhằm đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.