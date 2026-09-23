Quy hoạch sông Hồng theo nhịp nước

Từng là gương mặt quen thuộc của hàng loạt bộ phim giờ vàng VTV, Hồng Đăng hiện dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc riêng. Nam diễn viên cùng vợ và hai con sống trong căn nhà 5 tầng, 3 mặt tiền ở Hà Nội với không gian hiện đại, nhiều ánh sáng và cây xanh.