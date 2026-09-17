Quy hoạch sông Hồng: Hơn 11.000ha sẽ được tổ chức thế nào?

Ngày 17/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND TP Hà Nội ngày 17/9. Ảnh: Viết Thành

Sông Hồng được tổ chức thành 3 phân đoạn

Thông tin tại Hội nghị, đại diện Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1045/QĐ-UBND năm 2022, nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg năm 2011.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập tầm nhìn chiến lược cho Thủ đô. Đặc biệt, theo định hướng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó, sông Hồng được xác định là trục trung tâm trong 9 trục động lực phát triển, gắn với tái cấu trúc không gian đô thị.

"Không gian sông Hồng vì vậy được nghiên cứu với nhiều chức năng, gồm trục chiến lược; không gian xanh trung tâm; văn hóa và đổi mới sáng tạo; kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị; đồng thời hướng tới hình thành không gian có tính biểu tượng của Thủ đô", đại diện Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nhấn mạnh.

Theo Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng, việc điều chỉnh quy hoạch xuất phát từ những định hướng mới về phát triển Thủ đô. Trong đó, sông Hồng được xác định là cực tăng trưởng, không gian cảnh quan đa chức năng; Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là trục chiến lược, kết nối không gian xanh với kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa và sáng tạo.

Cũng theo vị này, đồ án có quy mô nghiên cứu khoảng hơn 11.000ha, đi qua 16 xã, phường và được tổ chức thành 3 phân đoạn.

Trong đó, phân đoạn 1 từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long, quy mô gần 3.400ha, được định hướng phát triển đô thị kết hợp sinh thái, công viên, thể dục thể thao.

Phân đoạn 2 từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì với khoảng 4.500ha được xác định là khu vực trọng tâm, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị hai bên sông Hồng.

Phân đoạn 3 từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, quy mô hơn 3.400ha, được nghiên cứu theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, công viên nông nghiệp sinh thái, du lịch và phát huy giá trị làng nghề.

Một trong những nguyên tắc xuyên suốt được đơn vị tư vấn đặt ra là tổ chức không gian và sử dụng đất phải gắn với bảo đảm an toàn đê điều, phòng, chống lũ.

Theo đó, việc bố trí chức năng sử dụng đất được nghiên cứu trên cơ sở điều kiện địa hình, cao độ và khả năng thích ứng của từng khu vực. Những khu vực có cao độ thấp được ưu tiên cho phục hồi sinh thái, không gian mở, giao thông chậm và các chức năng có khả năng thích ứng với ngập; khu vực có điều kiện cao độ thuận lợi hơn được nghiên cứu bố trí các công trình xây dựng phù hợp.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được tính toán theo nhu cầu phát triển dài hạn nhằm bảo đảm khả năng đáp ứng về cấp điện, cấp nước và các hạ tầng thiết yếu trong tương lai.

Di tích, làng xóm hiện hữu sẽ được xử lý ra sao?

Một trong những vấn đề được người dân tại các địa phương quan tâm là mức độ chính xác của hiện trạng công trình, ký hiệu sử dụng đất trên bản đồ và định hướng đối với các khu dân cư, làng xóm nằm trong phạm vi nghiên cứu.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết, do đồ án được nghiên cứu ở tỷ lệ 1/5.000 nên mức độ thể hiện trên bản đồ có những giới hạn nhất định. Trong quá trình lập quy hoạch, đơn vị tư vấn đã phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ngành rà soát hiện trạng; đồng thời tiếp tục tiếp nhận ý kiến để cập nhật, bổ sung và hoàn thiện đồ án.

Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, sông Hồng được xác định là trục trung tâm trong 9 trục động lực phát triển của Thủ đô. Ảnh: Tiến Hào

Đối với đất hỗn hợp, đất nhóm nhà ở và một số chức năng sử dụng đất, quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 chủ yếu xác định những định hướng và nguyên tắc lớn. Các ranh giới, chức năng, chỉ tiêu cụ thể sẽ tiếp tục được nghiên cứu, làm rõ ở bước quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Với các công trình văn hóa, tín ngưỡng, di tích lịch sử trong phạm vi nghiên cứu, quan điểm xuyên suốt là giữ lại, bảo tồn và phát huy giá trị. Việc tổ chức không gian cũng được nghiên cứu gắn với khai thác giá trị làng nghề, hình thành không gian lễ hội và phát triển các hoạt động du lịch phù hợp.

Đối với các khu dân cư, làng xóm hiện hữu, đại diện Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết, ở cấp độ quy hoạch 1/5.000 chưa thể giải quyết cụ thể đến từng thửa đất, công trình hay hộ dân.

Việc cải tạo, chỉnh trang và tổ chức lại các khu vực làng xóm sẽ tiếp tục được nghiên cứu ở bước quy hoạch chi tiết, trong đó xem xét bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết chế văn hóa và không gian công cộng, từng bước cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng dân cư.

Đơn vị tư vấn sẽ làm rõ vấn đề người dân quan tâm

Liên quan đến quá trình tiếp thu, hoàn thiện đồ án, ông Đào Minh Tâm, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, những nội dung trao đổi tại hội nghị chưa thể giải đáp hết tất cả vấn đề cụ thể mà người dân quan tâm.

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng thông qua UBND các xã, phường liên quan.

Theo ông Đào Minh Tâm, việc tiếp tục tiếp nhận ý kiến, yêu cầu đơn vị tư vấn giải trình và lấy ý kiến chuyên ngành nhằm hoàn thiện đồ án, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra, tuân thủ trình tự, quy định của pháp luật trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

"Các địa phương tiếp tục thông tin tới người dân, tiếp nhận đầy đủ phản ánh, kiến nghị và đóng góp đối với đồ án để chuyển đến đơn vị tổ chức lập quy hoạch và đơn vị tư vấn nghiên cứu, hoàn thiện phương án trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét", ông Tâm nhấn mạnh.

Cũng theo Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, trong quá trình thẩm định, Sở Xây sẽ yêu cầu đơn vị tư vấn báo cáo, giải trình, làm rõ những vấn đề được tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư quan tâm.

Đối với các nội dung chuyên ngành, Sở sẽ tiếp tục lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn, chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, thủy lợi, kinh tế - xã hội. Những vấn đề liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn, đặc biệt là yêu cầu về phòng, chống lũ, sẽ được xem xét, đánh giá trong quá trình thẩm định.