Quy hoạch sông Hồng: Hà Nội bố trí tái định cư cho người dân thế nào?

Ngày 17/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Hà Nội ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ hoặc gần nơi ở cũ, nhằm hạn chế xáo trộn đời sống, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân. Ảnh: Kế Toại

Việc bố trí tái định cư được xác định theo 4 mức ưu tiên.

Thông tin tại Hội nghị, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Thành phố định hướng đa dạng hóa địa điểm, loại hình nhà, đất tái định cư; trong đó ưu tiên duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Theo thứ tự bố trí, ưu tiên đầu tiên là tái định cư ngay trên cùng địa bàn xã, phường. Người dân tại khu vực bãi sông được ưu tiên di chuyển vào phía trong đê hoặc khu vực an toàn hơn ngay trên địa bàn nếu có quỹ đất phù hợp quy hoạch và đủ điều kiện triển khai dự án.

Trường hợp quỹ đất tại địa bàn không đủ đáp ứng, Thành phố nghiên cứu bố trí tại khu vực lân cận với khoảng cách hợp lý, tạo thuận lợi để người dân tiếp tục làm việc, sản xuất, đi lại, học tập, sinh hoạt văn hóa, tâm linh và duy trì các mối quan hệ cộng đồng.

Mức ưu tiên tiếp theo là các khu định cư tập trung được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm giao thông kết nối, trường học, cơ sở y tế, chợ dân sinh, không gian sinh hoạt cộng đồng, thương mại, dịch vụ và các điều kiện tạo sinh kế.

Các khu đô thị đa mục tiêu được xác định là nguồn quỹ bổ sung khi nhu cầu tái định cư tại chỗ chưa được đáp ứng, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người dân về đất ở thấp tầng, căn hộ chung cư, nhà ở xã hội và các dịch vụ đô thị đồng bộ.

Theo phương án đang được lấy ý kiến, trong phạm vi quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sẽ hình thành các khu định cư và khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn để tạo quỹ phục vụ tái định cư.

"Tại Lĩnh Nam, khu đô thị đa mục tiêu có quy mô khoảng 169ha, khu định cư khoảng 101ha. Hai khu liền kề có tổng quy mô khoảng 270ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu tái định cư tại khu vực và bổ sung quỹ cho các địa bàn lân cận không đủ quỹ đất.

Tại khu vực Bồ Đề - Long Biên, khu đô thị đa mục tiêu có quy mô khoảng 270ha, khu định cư khoảng 201ha, tổng quy mô khoảng 471ha", đại diện Sở Xây dựng Hà Nội thông tin.

Cũng theo vị này, ngoài phạm vi phân khu sông Hồng, các khu đô thị đa mục tiêu khác cũng được nghiên cứu để bổ sung quỹ đất, nhà ở tái định cư. Trong đó, khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long dự kiến bố trí khoảng 5.000 lô đất thấp tầng và khoảng 5.000 - 10.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội.

Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - Đông Anh dự kiến bố trí khoảng 9.000 lô đất thấp tầng và khoảng 23.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội, tạo thêm nguồn quỹ cho những địa bàn không đủ khả năng bố trí tại chỗ.

Dự kiến dành 265ha quỹ đất tái định cư tại chỗ

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, cùng với các khu định cư tập trung và khu đô thị đa mục tiêu, trên cơ sở rà soát, đề xuất của các xã, phường liên quan, Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất phục vụ nhu cầu tái định cư ngay tại địa bàn hoặc khu vực lân cận.

Cụ thể, xã Mê Linh khoảng 72ha; xã Vĩnh Thanh và Đông Anh 30ha; xã Bát Tràng 35ha; xã Ô Diên 11ha; phường Thượng Cát và Đông Ngạc 12ha; phường Yên Sở 10ha; xã Nam Phù 72ha và xã Hồng Vân 23ha.

Các khu định cư, khu đô thị đa mục tiêu được nghiên cứu tạo quỹ đất, nhà ở đa dạng, đáp ứng nhu cầu tái định cư khi triển khai quy hoạch sông Hồng. Ảnh: Tiến Hào

"Các địa danh này phù hợp với hệ thống 16 xã, phường nằm trong ranh giới quy hoạch và các địa bàn thuộc vùng ảnh hưởng đang được Thành phố công bố lấy ý kiến.

Quỹ tái định cư được định hướng bố trí đa dạng cả đất và nhà ở. Số lượng, vị trí và loại hình cụ thể sẽ được tiếp tục xác định trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, lập dự án và phương án tái định cư", đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh.

Đối với những địa bàn không có hoặc không đủ quỹ đất để tái định cư bằng đất ngay tại chỗ, phía Sở cho biết, người dân có thể được bố trí tại các khu định cư tập trung, khu đô thị đa mục tiêu. Việc này nhằm vừa đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, vừa tạo thêm lựa chọn phù hợp với điều kiện của từng hộ dân.

Như vậy, phương án tái định cư được tổ chức theo nhiều lớp, từ quỹ đất ngay tại xã, phường, khu vực lân cận đến các khu định cư tập trung và khu đô thị đa mục tiêu. Yêu cầu xuyên suốt là hạn chế xáo trộn đời sống, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng, đồng thời bảo đảm điều kiện sống tại nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Nội dung lấy ý kiến không chỉ tập trung vào tổ chức không gian, sử dụng đất, kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật mà còn xem xét tác động của phương án tuyến giao thông tới khu vực người dân đang sinh sống.