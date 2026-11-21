Theo đó, tỉnh Lâm Đồng xác định mục tiêu phát triển tổng thể của quy hoạch xây dựng xã Đức Trọng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh và bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã theo hướng công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, đô thị hành chính, thương mại quốc tế, đồng thời hình thành trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng.

Quốc lộ 20 đoạn qua xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, trong mục tiêu ngắn hạn phấn đấu đưa toàn bộ xã Đức Trọng đạt tiêu chuẩn đô thị loại III (đơn vị hành chính cấp phường) vào năm 2030. Tập trung hoàn thiện hạ tầng, lấp đầy khu công nghiệp, xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải tập trung…

Đức Trọng đến năm 2050 sẽ là đô thị hạt nhân cửa ngõ quốc tế, nhất là sau khi sân bay Liên Khương được nâng cấp mở rộng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Mục tiêu dài hạn (đến năm 2050), Đức Trọng sẽ là đô thị hạt nhân cửa ngõ quốc tế, kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông liên khu vực với hệ thống cao tốc và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, đầu tư trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Lâm Đồng kết hợp đô thị hành chính để tạo động lực phát triển cho Đức Trọng và các vùng kế cận (xã Tân Hội, Ninh Gia)...

Bên cạnh đó, Đức Trọng sẽ hình thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) chuyên sâu về công nghệ sinh học, chế biến sâu nông sản, dược và mỹ phẩm. Bên cạnh đó, đưa vào khai thác Cảng cạn (ICD) Đức Trọng và nâng cấp sân bay quốc tế.

Tổng dân số toàn xã Đức Trọng hiện có hơn 88.000 người, dự báo đến năm 2030 sẽ có khoảng 98.000 người. Giai đoạn dài hạn (đến năm 2050) Đức Trọng có khoảng 160.000 người, lực lượng lao động khoảng 96.000 người (chiếm khoảng 60% tổng dân số).