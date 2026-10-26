Quy hoạch phải đi trước một bước trong kiến tạo mô hình tăng trưởng mới

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại diễn đàn.

Gắn kết đồng bộ 4 yêu cầu

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học, diễn giả đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Chính sách và chiến lược Trung ương; các viện nghiên cứu, viện quy hoạch, trường đại học… trong, ngoài nước và các địa phương đã trao đổi, thảo luận, đối thoại, đề xuất các chính sách, giải pháp quy hoạch trong tổ chức không gian phát triển mới của Việt Nam sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã mở ra những không gian phát triển rộng lớn hơn. Để phát huy những điều kiện đó, cần đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức lại các nguồn lực và tạo dựng quan hệ hợp tác, các mối liên kết vượt qua sự chia cắt hành chính. Quy hoạch cần gắn kết đồng bộ 4 yêu cầu, gồm có: nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo tồn thiên nhiên, di sản và bản sắc cộng đồng; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy lợi thế địa phương trong mối quan hệ với vùng, cả nước và thế giới.

Từ góc độ hoạch định chính sách, TS. Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho rằng, cần chuyển từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang tổ chức không gian dựa trên chức năng, lợi thế, tiềm năng và liên kết vùng, liên kết ngành. Quy hoạch phải được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa không gian kiến trúc, hiệu quả kinh tế, sức chịu tải của hệ sinh thái, giải pháp kỹ thuật và nguồn lực tài chính. Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, quy hoạch cần chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở dữ liệu, thường xuyên đánh giá và điều chỉnh chính sách. Đồng thời, quy hoạch giao thông thông minh phải gắn với chuyển đổi năng lượng, công nghệ số, hệ thống giao thông công cộng và kết nối các hạ tầng chiến lược…

Một phiên thảo luận tại diễn đàn.

Điều phối quy hoạch ở cấp tỉnh

Đặc biệt, tại Phiên toàn thể với chủ đề “Tái định hình đô thị và phát triển kinh tế: Những thách thức của thế kỷ XXI”, các chuyên gia, nhà khoa học, diễn giả trong và ngoài nước đã trình bày nhiều tham luận, tập trung phân tích những thách thức và cách tiếp cận mới trong quy hoạch chiến lược địa phương, quản trị đô thị, tổ chức thực thi quy hoạch và kết nối vùng trong kỷ nguyên số. PGS.KTS. Eric Huybrechts - Giám đốc Viện Nghiên cứu đô thị xuất sắc (Pháp) nhấn mạnh yêu cầu kết hợp tầm nhìn chiến lược với các công cụ quy hoạch linh hoạt, bảo vệ không gian sinh thái và tổ chức hiệu quả hệ thống hạ tầng để tái định hình không gian phát triển đô thị. PGS.TS.KTS. Hoàng Vĩnh Hưng - Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng) đề xuất tăng cường điều phối quy hoạch ở cấp tỉnh, nâng cao năng lực thực thi ở cấp xã, phường, phát triển mô hình đô thị đa trung tâm, đẩy mạnh số hóa quản trị không gian và đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển đô thị.

TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch NgoViet Architects & Planners nhấn mạnh yêu cầu đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng giao thông, cơ chế huy động vốn, quản trị phát triển và hợp tác giữa các chủ thể, đồng thời chú trọng hiệu quả vận hành dài hạn và tác động môi trường của các dự án. GS.TS. Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) gợi mở chuyển sang mô hình phát triển vùng tích hợp, đa trung tâm, thúc đẩy quy hoạch động dựa trên dữ liệu, ứng dụng công nghệ bản sao số, xây dựng hạ tầng dữ liệu liên tỉnh và nghiên cứu các cơ chế hợp tác công - tư trong phát triển hạ tầng số… Tại diễn đàn, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đổi mới tư duy quy hoạch chiến lược địa phương trước những yêu cầu phát triển hiện nay. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới mô hình tăng trưởng đang mở ra những điều kiện thuận lợi, đồng thời đặt ra nhiều thách thức. Những vấn đề cần giải quyết bao gồm tổ chức không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, đổi mới phương thức quản trị, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với từng địa phương, các vùng và cả nước.

Ngày 21-10 vừa qua, Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạo cơ sở pháp lý và xác lập những định hướng chiến lược quan trọng cho việc tổ chức không gian, phát triển KT-XH của Đà Nẵng. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với TP là khẩn trương cụ thể hóa các định hướng quy hoạch thành cơ chế, chính sách, chương trình và dự án. TP cần huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức thực hiện với mục tiêu bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam mong muốn qua diễn đàn này được lắng nghe kinh nghiệm về quy hoạch tích hợp, phối hợp liên ngành, sử dụng dữ liệu và đánh giá tác động tổng hợp để hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp hoặc thiếu kết nối. Ngoài ra, TP quan tâm các kinh nghiệm về quản lý theo lưu vực, bảo vệ hành lang thoát lũ, phát triển hạ tầng xanh và giải pháp dựa vào tự nhiên…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn.

6 thông điệp chính sách

Phát biểu tại diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh đổi mới mô hình phát triển, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Trong tiến trình này, phát triển bền vững vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện căn bản. Các địa phương, đặc biệt là các đô thị, giữ vai trò trung tâm và động lực phát triển. Với ý nghĩa đó, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nêu 4 định hướng quan trọng trong quy hoạch chiến lược địa phương. Thứ nhất, quy hoạch phải đi trước một bước trong kiến tạo mô hình tăng trưởng mới. Thứ hai, phát huy vai trò của đô thị như trung tâm, động lực phát triển bền vững và lan tỏa liên kết vùng. Thứ ba, tổ chức lại không gian phát triển quốc gia trên cơ sở tư duy liên kết vùng thực chất. Thứ tư là lấy giới hạn sinh thái và khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu làm căn cứ cho công tác quy hoạch.

Tổng kết diễn đàn, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, diễn đàn đã tạo lập không gian đối thoại đa chủ thể giữa các cơ quan hoạch định chính sách, chính quyền địa phương, giới khoa học và doanh nghiệp; kết nối kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn phát triển của Việt Nam, đặc biệt là trường hợp Đà Nẵng sau hợp nhất. Đồng thời khái quát 6 thông điệp chính sách lớn từ kết quả diễn đàn, gồm: gắn sắp xếp đơn vị hành chính với tái cấu trúc không gian phát triển; bảo đảm quy hoạch có tính ổn định dài hạn nhưng linh hoạt, thích ứng trên cơ sở dữ liệu và trách nhiệm giải trình; tích hợp bảo tồn, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển xanh và nâng cao chất lượng sống ngay từ khâu quy hoạch; tăng cường kết nối hạ tầng, kinh tế và dịch vụ một cách thực chất; lấy hiệu quả thực thi làm thước đo chất lượng quy hoạch; coi dữ liệu và năng lực con người là nền tảng của quản trị quy hoạch hiện đại.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Từ kết quả diễn đàn, Học viện sẽ phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương hoàn thành báo cáo kiến nghị gửi cấp có thẩm quyền trong quý I/2027. Đồng thời đề nghị các địa phương vận dụng kết quả diễn đàn để rà soát, điều chỉnh, nâng cao chất lượng quy hoạch và tổ chức thực hiện; đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản trị quy hoạch cho đội ngũ cán bộ, nhất là cấp tỉnh, cấp xã…